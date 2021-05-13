Россиянин на 50-летней «копейке» проделал треть пути из Калуги в Магадан Запуск телескопа НАСА отложили из-за аномалий в европейской ракете В Греции уточнили правила въезда для туристов 13 мая 2021, 21:45 Текст: Дарья Григоренко

Греция после возобновления туризма будет принимать вакцинированных «Спутником» и китайской вакциной, заявил министр туризма Греции Харис Теохарис. Для зарубежных туристов Греция откроет свой туристический рынок 15 мая, передает ТАСС.

«Что касается вакцин третьих стран, то нужно отделить сам сертификат от того, какие решения принимает каждая конкретная страна в различных сферах: заставляет ли она путешественников проходить карантин или нет, и так далее, – уточнил Харис Теохарис – На эту тему были отдельные дискуссии. В этом плане есть предложение Европейской комиссии, но у нас есть наша собственная конкретная позиция. Особенно в этом году мы будем принимать вакцины третьих стран, такие как «Спутник» и китайская вакцина, потому что они оказывают непосредственное влияние на туристические рынки».



По его словам, «треть [вакцинированных] в Сербии получили прививки китайской вакциной, другая треть – «Спутник», а остальные – еще две вакцины, которые использует Сербия». «Соответственно, Венгрия использует такие вакцины. И, конечно, Россия, которая является очень интересным рынком. У нас конкретные контакты, мы отправляли послания, то есть делалось очень много в продолжение моего визита туда», – пояснил министр. «Я полон сдержанного оптимизма, полагаю, что очень скоро мы будем иметь очень хорошие новости [из России]», – добавил он.



Ранее сообщалось, что на следующей неделе сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев планируют согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией.

ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса 13 мая 2021, 03:59

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Документ должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая и включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». В частности, речь идет об усилении поддержки в борьбе «с гибридными угрозами», в проведении вакцинации, в укреплении энергетической безопасности. Также в документе говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины», передает ТАСС. Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям. Со ссылкой на внутреннюю записку ЕС Bloomberg отмечает, что постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Некоторые считают, что Украина прикладывает недостаточно усилий в сфере реформ, например, касающихся борьбы с коррупцией. Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценила желание ЕС создать проблемы россиянам из Крыма и Донбасса 13 мая 2021, 11:22

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Сегодня Евросоюз не может отличить паспорт жителя Крыма и Донбасса от паспортов жителей других регионов России. В будущем эта ситуация вряд ли изменится», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер. Так она прокомментировала намерение Брюсселя отказать в признании выданных жителям Крыма и Донбасса российских паспортов, а также обвинения ЕС в адрес Москвы в попытке интеграции Донбасса. «Что касается обвинений со стороны ЕС в фактической интеграции Донбасса в состав России, то здесь важно отметить три фактора. Во-первых, Донбасс уже не сможет вернуться в состав Украины, потому что нынешние власти страны произвели насильственную украинизацию, фактически исключив русский язык из сферы обслуживания и образования. Все это неприемлемо для жителей Донбасса», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер. «Во-вторых, сегодняшняя Украина провела бандеризацию государства, заменив все исторические символы и знаки героев на символы пособников нацистов», – напомнила собеседница. «В-третьих, несмотря на эфемерность и иллюзорность перспективы возвращения Донбасса на Украину, официальный Киев постоянно выдвигает новые законопроекты о грядущих политических репрессиях и лишении гражданских прав жителей Донбасса в случае реинтеграции», – добавила эксперт. «Все это приводит к тому, что рано или поздно Донбасс будет интегрирован в состав России, потому что такой большой регион с населением в несколько миллионов человек не может длительное время висеть в воздухе. Поэтому Россия предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе за счет предоставления российского гражданства. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе и с помощью военных действий», – полагает Шеслер. При этом отказ ЕС признавать российские паспорта жителей Крыма и Донбасса является просто незаконным, подчеркивает собеседница. «Ни у одной страны мира или группы стран нет права определять и выявлять, кто является гражданином третьей страны, а кто им не является. Это можно сделать только путем специальных операций по внедрению в базы данных жителей Донбасса или Крыма. Но это технически сложно и незаконно», – считает эксперт. В этой связи она упомянула недавнее задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, который пытался приобрести базы данных российских паспортов. «Украина надеется, что к ним в руки попадут эти базы данных, но у России есть все необходимые возможности, чтобы этого не допустить», – уточнила Шеслер. Она отметила, что ни по общегражданскому, ни по российскому загранпаспорту невозможно отследить жителя Донбасса или Крыма. «Подавляющее большинство крымчан получают загранпаспорта в Краснодарском крае, а жители Донбасса – в Ростовской области. Соответственно, их невозможно отличить от паспортов местных жителей данных регионов России», – указала собеседница. «И в ближайшем будущем эта ситуация не изменится. Но, если вдруг это все же случится, и этим людям откажут в визе или лишат их прав, которые имеют другие граждане РФ, это повлечет за собой серьезные политические последствия. Россия не станет игнорировать подобные действия и примет ответные меры», – убеждена эксперт. Накануне стало известно, что в документе, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая, говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Также этот документ включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины». Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям. Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкий эксперт объяснил решение ЕС не обострять отношения с Россией 11 мая 2021, 12:10

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Расхождения между Россией и ЕС серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о нежелании обострять напряженность в отношениях с Россией. «В Европе российская проблематика не уходит с повестки дня, но на вопросы взаимоотношений с Москвой сейчас есть две точки зрения. С одной стороны, восточноевропейские страны и частично западные европейцы, например, партия «Зеленые» в Германии, выступают за очень жесткий диалог с Россией. С другой стороны, есть более благожелательно настроенная Западная Европа. От ее лица говорит и Жозеп Боррель», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По мнению эксперта, глава дипломатии ЕС трезво понимает, что конфликт с Россией просто так не остановить, учитывая, что Москва не станет сдавать свои позиции и не вернется к евроатлантизму, как это было в 90-е годы. «Напротив, Россия сама наращивает мускулы и начинает постепенно отходить от сотрудничества с Евросоюзом. Но для Западной Европы такой сценарий тоже неприемлем, поскольку европейцы не хотят терять Россию. Расхождения, конечно, серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну. Зачем? Из-за чего? Из-за разных ценностей? Это смешно», – считает собеседник. Рар отметил, что сейчас острота противоречий порой доходит до абсурда и привел в пример «борьбу с вакцинами». «ЕС не спешит признавать безопасность тех, кто привит российской вакциной. Означает ли это, что они будут ограничивать въезд для российских граждан? Это безумие. Но если так произойдет, то и Россия ответит зеркально. В таком случае между Европой и Россией вновь опустится железный занавес. Хорошо, что в Евросоюзе еще есть светлые головы, которые понимают, что этого нельзя допустить», – пояснил политолог. Что касается заявлений главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Россия должна «сойти с пути эскалации», то в данном случае Берлин просто пытается обвинить Москву в провоцировании недавнего конфликта. «По мнению правительства ФРГ, с Москвой можно вести диалог в том случае, если в России прекратится нарушение прав человека в их западном понимании. Но Москва расценивает это как вмешательство в свои внутренние дела. Из-за этого конфликт может стать еще более опасным, поэтому Боррель прав, когда призывает искать точки соприкосновения вопреки существующим противоречиям», – заключил Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что все государства – члены Евросоюза не хотят обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС. В понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Испания назвала условие для приезда туристов из России 12 мая 2021, 17:35 Текст: Елена Мирошниченко

Приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото. «К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – прим. ВЗГЛЯД). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию», – рассказала Рейес Марото. Об этом сообщает РИА «Новости». Также министр туризма считает, что вероятнее всего для вхождения в новый «белый список» стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Помимо этого, планируется разрешать въезд в ЕС туристам из определенных стран, которые были вакцинированы, Марото уточнила, что сейчас ведется обсуждение, какие именно вакцины будут разрешены. Министр отметила, что 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в ЕС. «Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – прим. ВЗГЛЯД) смогут приехать так же, как смогут приехать из других частей мира», – заключила Марото. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Напомним, самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения. Политолог: Старая Европа не доверяет обвинениям Чехии и Болгарии в адрес России 11 мая 2021, 12:38

Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

Текст: Наталья Макарова

«В Европе не все доверяют версиям событий, которые озвучили Прага и София. Это дает надежду на то, что диалог между Россией и ЕС будет продолжаться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что все государства – члены Евросоюза решили не обострять отношения с Россией на фоне дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. «С одной стороны, в ЕС исходят из того, что это не Европа должна менять свое отношение к Москве, а наоборот – Москва должна как-то скорректировать свою политику, чтобы она вызывала меньше раздражения в европейских столицах», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По словам эксперта, «таким образом в Евросоюзе считают, что мяч находится на российской стороне поля». «Москва должна изменить свое поведение для того, чтобы вернуться к серьезному содержательному диалогу с Брюсселем. Имеется в виду более гибкая линия Кремля на украинском направлении, а также отказ России от того, что воспринимается как вмешательство во внутренние дела европейских стран – поддержка популистских прав радикальных партий в основных европейских странах. Возможно, от России также ожидают подвижек в региональных конфликтах в Сирии и Ливии», – поясняет Кортунов. С другой стороны, есть и позитивный момент в риторике лидеров ЕС. «Основные страны – члены Евросоюза, по крайней мере, старая Европа, не считают, что неприятные инциденты между Россией, Чехией и Болгарией являются основанием для того, чтобы менять общие подходы альянса», – убежден политолог. «Вероятно, – полагает Кортунов, – не все доверяют версиям событий, которые официально озвучены в Праге и Софии. Эти эпизоды не произвели такого эффекта, как инцидент в Солсбери. Здесь европейская солидарность оказалась достаточно ограниченной. Призывы, особенно со стороны Чехии, выслать хотя бы по одному дипломату, пока не произвели серьезного эффекта в большинстве столиц ЕС». «Это дает надежду на то, что диалог продолжится, тем более что сейчас председателем Европейского союза является Португалия. В целом она традиционно благожелательно относится к России», – заключил собеседник. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что все государства – члены Евросоюза не хотят обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией. «Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС. В понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. По мнению немецкого политолога Александра Рара, «расхождения между Россией и ЕС серьезны, но не настолько, чтобы начинать новую холодную войну», поэтому «в ЕС решили не обострять отношения с Россией». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Сочи готовятся ограничить въезд иногородних автомобилей 12 мая 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Во время курортного сезона предлагается ограничить въезд автомобилей из других городов в Сочи, с такой инициативой выступили депутаты заксобрания Краснодарского края после транспортного коллапса в городе на длинные майские праздники. По словам депутатов, сейчас разрабатывается запрос о возможности реализации такого предложения, который будет направлен в головной офис «Автодора», передает портал Sochi.com. Также власти региона рассматривают и другие способы предотвращения транспортного коллапса, в частности рассматривается вариант платных парковок, на которых гости города могут оставить личный автомобиль и пересесть на общественный транспорт. Кроме того, в заксобрании не исключают ограничений на работу для иногородних такси и компаний, занимающихся перевозкой людей на маршрутных автобусах. Соглашение России и Украины о сотрудничестве в области туризма прекратило действие 12 мая 2021, 16:55 Текст: Ксения Панькова

Межправительственное соглашение Москвы и Киева о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано в 1999 году, прекратило свое действие. Об этом сообщил МИД России. Соответствующее соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Тогда Киев и Москва договорились об укреплении и поощрении сотрудничества в области туризма на основе равноправия, взаимной выгоды, законодательств Украины и России, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства. Согласно договору, стороны взяли курс на укрепление и поощрение сотрудничества в сфере туризма на основе взаимной выгоды и равноправия, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства. Также в договоре говорилось, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и специализированные группы. «12 мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года», – приводит ТАСС содержание документа. В марте правительство Украины приняло решение о выходе государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма. В феврале правительство Украины приняло постановление о выходе страны из соглашения по координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества независимых государств. Греция сообщила о скором возобновлении регулярного авиасообщения с Россией 11 мая 2021, 16:39 Текст: Елена Мирошниченко

На следующей неделе планируется согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией, об этом договорились сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев. «Совместное намерение Греции и России, с одной стороны, ускорить процедуры взаимного признания свидетельств о вакцинации, а с другой стороны, согласовать дату начала полетов между двумя странами, выразили во время телеконференции первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис и российский сопредседатель смешанной комиссии министр транспорта России Виталий Савельев», – цитирует сообщение греческого МИДа РИА «Новости». Уточняется, что ключевой темой телеконференции стало возобновление греко-российского авиасообщения, так как 15 мая состоится открытие греческого туризма. «Как отметил Варвициотис, авиакомпании считают повышенным интерес к поездкам российских граждан в летнее время по направлению Греции. По этой причине два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полетов на основе последних эпидемиологических данных», – сообщили в МИД. По словам Варвициотиса, 1% населения Греции вакцинируется каждый день, с точки зрения пандемии, страну можно отнести к «зеленой» категории. Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Напомним, министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. В России продлили программу туристического кешбэка до конца года 12 мая 2021, 10:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство продлило до конца года программу туристического кешбэка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Он отметил, что представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью. «Правительство продлило ее до конца года», – цитирует ТАСС Мишустина. По его словам, программой туристического кешбэка на начало мая воспользовался почти 1 млн россиян. «Многие люди в этом году не смогли поехать на отдых за границу. По поручению президента правительство запустило программу по возмещению гражданам части затрат на путешествия по России через карту «МИР». На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около четырех миллиардов рублей», – передает РИА «Новости» слова Мишустина. Он отметил, что регионы получили дополнительные финансовые средства. «Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса в Карелии, на Алтае и на Камчатке. И они говорили, что программа действительно пользуется большой популярностью. Правительство продлило ее до конца года», – добавил он. Мишустин также рассказал, что в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма планируется помочь регионам создать рабочие места в самых разных отраслях – от сферы услуг до гостиничного бизнеса, а также сберечь уникальные памятники истории и культуры, курорты. Кроме того, по словам Мишустина, это станет стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в этой сфере, поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа. Напомним, в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа туристического кешбэка, согласно нацпроекту по туризму, будет ежегодно с 2022 по 2024 год профинансирована на 5 млрд рублей. Россиянин на 50-летней «копейке» проделал треть пути из Калуги в Магадан 13 мая 2021, 17:16

Фото: Вести Новосибирск/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Россиянин Константин Зелин отправился на ВАЗ-2101 из Калуги в Магадан, он начал свое путешествие 8 мая и уже добрался до Новосибирска, проделав чуть меньше половины пути. Энтузиаст выехал из Калуги на советском автомобиле, он смог доехать до Новосибирска, но сделал это с отставанием от графика, поскольку в Омске произошла поломка, сообщают «Вести. Новосибирск». У него сломался датчик температуры охлаждающей жидкости, но он смог справиться с неполадкой, поскольку по специальности – механик. Отмечается, что автомобилю Зелина почти полвека, он с детства мечтал отправиться на советской машине в такое путешествие. «Специально была выбрана отечественная классика, потому что при поломке, даже серьезной, я смогу найти запчасти. Для путешествия не нужен подготовленный кемпер или внедорожник за большие деньги», – пояснил он. Механик подготовил машину к путешествию, ВАЗ-2101 был почти полностью разобран на СТО, некоторые детали заменили на новые, после чего собрали машину. С собой он взял все необходимое: канистру с топливом, инструменты и «запаску». Путешественник решил не менять «родные» советские номера автомобиля, с ними он и поехал. Также утверждается, что именно на этой «копейке» в 1986 году по Москве ездил актер Николай Караченцев в фильме «Очная ставка». Зелин выехал из Калуги 8 мая, он уже останавливался в Чебоксарах, Екатеринбурге и Омске. Пока путешественник проехал свыше 4 тыс. километров. В декабре британский путешественник Оливер Смит посетил Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), он восхитился широкими реками, могучими озерами и бесконечными лесами. В ЕС предложили сделать ковид-паспорта временной мерой 12 мая 2021, 08:16 Текст: Алина Назарова

Ковид-сертификаты в Евросоюзе должны стать временной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в целом они являются препятствием для путешествий, сказал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс. «Они (COVID-сертификаты) будут введены. Помогут ли они на самом деле? Сейчас все поможет. Однако сами по себе они являются барьером (для передвижений), мы можем считать это необходимой мерой, но, пожалуйста, сделайте ее временной», – сказал он, передает РИА «Новости». При этом Дженкинс добавил, что сертификаты не должны стать долгосрочным принудительным документом. Ранее было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня. 3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев. Директор «Ясной Поляны»: Инициативы «Единой России» оживили внутренний туризм 12 мая 2021, 19:29 Текст: Ксения Панькова

Инициативы партии «Единая Россия» и решения правительства поддерживают индустрию внутреннего туризма, считает директор Музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая. Она выразила уверенность, что уже действующие и новые меры поддержки будут способствовать дальнейшему увеличению турпотока и развитию инфраструктуры гостеприимства в нашей стране, сообщается на сайте «Единой России». «В нашем музее мы уже чувствуем результат их действия – они способствуют повышению посещаемости. У нас в майские праздники приехали почти 13 тысяч человек, это выше, чем показатель 2019 года. Важно то, что у наших людей появился интерес и стремление узнать свою страну, интересно, содержательно и с пользой проводить свое время», – отметила она, комментируя отчет правительства в Госдуме. Толстая также высказалась за продление действия туристического кешбэка. «Это большая помощь семьям, которая действительно расширяет диапазон возможностей для поездок, помогает привлекать больше людей к путешествиям по собственной стране. И хотелось бы продолжения этой программы в будущем», – заключила она. Поддержанные правительством инициативы «Единой России» способствовали тому, что загрузка российских туристических центров превышает аналогичные показатели советского периода, отметил зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов («Единая Россия»). «Сейчас важно, чтобы в этих непростых условиях наши граждане могли комфортно отдыхать на российских курортах, чтобы в сфере туристических услуг было соотношение «цена-качество», – сказал парламентарий. Он добавил, что общая задача правительства и депутатов «Единой России» в сфере туризма – подготовить «почву» для запуска нацпроекта в этой сфере. «Мы уже полгода работаем над структурой так называемого «Туристского кодекса», потому что закон «Об основах туристской деятельности» 1996 года не отвечает сегодняшним реалиям. Он был направлен в большей степени на выездной туризм, а теперь многие аспекты необходимо дополнительно законодательно регулировать», – сказал Кривоносов. Напомним, в ходе отчета о работе правительства в 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что уже фактически утвержден нацпроект в сфере туризма – предложения ранее вносила «Единая Россия». Предполагается, что к 2030 году больше, чем в два раза вырастет объем турпоездок по стране — примерно до 140 млн в год. Кроме того, увеличится количество рабочих мест – фактически до пяти миллионов. Экспорт туристических услуг – до 23 млрд долларов. Авиакомпании вернули больше 30 тыс. билетов на рейсы из Турции в Россию 13 мая 2021, 08:59 Текст: Наталья Ануфриева

Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая вернули около 32 тыс. билетов на рейсы из Турции в Россию, а также с 15 по 27 апреля – около 500 билетов из Танзании в Россию, сообщил источник, близкий к оперштабу. Источник сообщил, что «авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат около 32 тыс. билетов из Турции в Россию», также «с 15 по 27 апреля вернули около 500 билетов из Танзании в Россию», передает РИА «Новости». Напомним, авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. С 28 апреля по 17 мая в Турции ввели полный локдаун. В начале мая в стране зафиксировали снижение заболеваемости COVID в приморских городах. В горах Абхазии ищут пропавшего российского туриста 13 мая 2021, 16:28 Текст: Елизавета Булкина

Абхазские спасатели эвакуировали в Сухум группу из шести россиян, которых обнаружили в горах. На поиски еще одного человека, оставшегося в районе перевала Химса, будет направлена группа спасателей, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Россияне сами вышли к спасателям. Инструктор группы туристов Анна Делева рассказала, что они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ждал еще один человек. Туристы решили спускаться с гор к побережью и обратиться за помощью. Замминистра МЧС Абхазии Тигран Делибалтян уточнил, что для поисков туриста будет поднят вертолет, с которого спасатели осмотрят местность, где может находиться россиянин. Ранее сообщалось, что в туристическую группу входят члены клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга. Запуск телескопа НАСА отложили из-за аномалий в европейской ракете 13 мая 2021, 22:12 Текст: Вера Басилая

Запланированный на октябрь запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), скорее всего, отложат из-за проблем с европейской ракетой-носителем Ariane 5, предназначенной для выведения аппарата в космос. «Согласно представителям проекта в НАСА, дата запуска JWST, скорее всего, будет отложена с октября 2021 года из-за аномалий, найденных в ракете, предназначенной для выведения телескопа. Эти аномалии были обнаружены при недавних полетах ракеты Ariane», – передает РИА «Новости», ссылаясь на отчет Счетной палаты США. Старты ракеты Ariane 5 отложены, пока Европейское космическое агентство и компания Arianespace расследуют нештатные вибрации в ходе двух пусков ракеты, которые произошли при сбросе головного обтекателя. Однако при этом спутники были успешно выведены на орбиту, отмечается в сообщении. Как сообщается в отчете, перед стартом JWST планируются два пуска Ariane 5, которые в настоящее время ожидаются соответственно не ранее июня и августа 2021 года. «Arianespace должна продемонстрировать, что проблема устранена во время по крайней мере одного из этих пусков до старта JWST», – подчеркивается в докладе Счетной палаты США. Ранее сообщалось, что нештатные ситуации произошли при пусках ракет Ariane 5 в феврале и августе 2020 года и с тех пор не было осуществлено ни одного старта данной ракеты. С 1996 года выполнены 109 пусков ракет Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане, из них пять – аварийных. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» создается США во взаимодействии с Канадой и Европой. Орбитальная инфракрасная обсерватория, которая предположительно заменит космический телескоп «Хаббл». Первоначально назывался «Космический телескоп нового поколения» (англ. Next-generation space telescope, NGST). В 2002 году переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906 – 1992), возглавлявшего агентство в 1961 – 1968 годах, во время реализации программы Аполлон. Телескоп будет размещен на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце – Земля. Проект представляет собой результат международного сотрудничества 17 стран, во главе которых стоит NASA, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств. Срок работы телескопа составит не менее пяти лет; запаса хладагента хватит примерно на 10 лет работы.