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В Вологодском онкодиспансере провели первую операцию с лазерной системой
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В Вологодском онкодиспансере с помощью современной лазерной технологии, внедренной в рамках нацпроекта «Здравоохранение», доктора впервые выполнили лазерную резекцию опухоли пациенту 43 лет с диагнозом «рак слизистой дна полости рта I стадии», сообщила пресс-служба правительства области.
«В рамках реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Вологодский областной онкологической диспансер была закуплена лазерная хирургическая система. После прохождения обучения работе на новом оборудовании доктора впервые выполнили операцию – лазерную резекцию опухоли пациенту 43 лет с диагнозом «рак слизистой дна полости рта I стадии». Операция прошла успешно», – говорится в сообщении.
По информации онкодиспансера, в сравнении с классическим оперативным вмешательством современная методика имеет ряд преимуществ. Позволяет остановить кровотечение при повреждении кровеносных сосудов и более тщательно выполнить операцию. После воздействия лазера на ткани заживление происходит быстрее, менее болезненно проходит послеоперационный период.
Как пояснили в онкодиспансере, подобные вмешательства будут проводиться в рамках ОМС, по медицинским показаниям в соответствии с планом индивидуального противоопухолевого лечения, разработанным онкоконсилиумом. В дальнейшем доктора планируют внедрить проведение уникальных операций на гортани и гортаноглотке с объединением микрохирургических, лазерных, видеоэндоскопических эндоларингеальных технологий.
Совместное применение эндоскопического эндоларингеального оборудования обеспечивает доступ к опухоли гортани и гортаноглотки через естественные пищеварительные и дыхательные пути без выполнения кожных разрезов. Использование оптического увеличения операционного микроскопа обеспечивает возможность визуального контроля опухоли и проводимого лазерного луча, добавили в медучреждении.
«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах
Благодаря настойчивости «Единой России» на достройку объектов здравоохранения в регионах будет выделено 2,7 млрд рублей, что позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию новых 17 учреждений, сообщили в партии.
«Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку объектов здравоохранения в регионах. Это позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию 17 больниц – в том числе, онкологических и противотуберкулезных. Это учреждения в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане», – говорится в сообщении Telegram-канала ЕР.
Предложение партии поддержал премьер Михаил Мишустин во время ежегодного отчета Правительства в Госдуме, отвечая на вопрос первого замруководителя думской фракции «Единой России» Андрея Исаева. Депутат напомнил, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год средства на эти цели были сокращены. «Единая Россия» предлагала восстановить их – этот вопрос был включен в постановление Госдумы, говорится в сообщении на сайте партии.
«Среди объектов – онкобольницы. Например, в Ижевске – туберкулезный диспансер. Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной президентом задачи о развитии первичного звена здравоохранения, что нужно бороться с ковидом. Но рак и туберкулез – не менее опасные заболевания. Как вы отнесетесь к предложению «Единой России» – с учетом дополнительных доходов восстановить в полном объеме финансирование этих объектов для того, чтобы их строительство было завершено в установленные сроки – то есть, в этом и следующем году?» – сказал Исаев.
Сокращение средств было обусловлено мероприятиями по борьбе с коронавирусом, напомнил Мишустин. «Я абсолютно согласен, что необходимо восстановить секвестированные расходы. Все соответствующие поручения уже даны – (мы восстановим финансирование) из средств резервного фонда на часть объектов в 2021 году, чтобы регионы как можно быстрее могли достроить. Нужно восстановить справедливость», – сказал премьер.
Напомним, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в «Единой России» подчеркнули, что объекты по возможности нужно ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Предложение поддержали в правительстве – министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в случае появления дополнительных средств в бюджете строительство будет продолжено.
Кроме того, по предложению «Единой России» правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Это поможет им получить, в том числе, постковидную реабилитацию. На необходимость дофинансирования сферы внимание Мишестина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев.
«Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить тот объем медицинских услуг – постковидная реабилитация, диспансеризация. Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные», – сказал Мишустин.
Также по инициативе «Единой России» правительство дополнительно выделит 10 млрд на приобретение средств реабилитации для инвалидов. За счет этих денег людей с ОВЗ обеспечат необходимым оборудованием, которое они будут получать по электронному сертификату бесплатно.
«Накануне я докладывал президенту о наших подходах, он поддержал решение о выделении необходимых средств Фонду социального страхования. Поручения даны Минтруду и Минфину, мы выделим средства», – сказал Мишустин, отвечая на предложение депутата от ЕР, координатора партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаила Терентьева.
Закон об электронных сертификатах на покупку технических средств реабилитации был принят по инициативе «Единой России» в 2020 году. Также партия добилась упрощения правил предоставления средств реабилитации инвалидам – их теперь можно получать не только по месту регистрации, но и по месту пребывания.
Ранее в своем ежегодном послании глава государства Владимир Путин поддержал ряд социальных инициатив «Единой России», которые были проработаны с жителями регионов на площадке партпроектов. Они войдут в программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.
Убитая в Казани учительница пыталась спасти ребенка
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Погибшая 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева пыталась спасти ребенка от напавшего на казанскую гимназию, рассказал источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», – сообщил источник ТАСС.
По данным Mash, Игнатьева собиралась уходить из школы после окончания учебного года.
«Эльвира работала учителем, продолжая традиции семьи, – мать тоже была преподавателем. … По словам подруги Эльвиры, в последнее время она часто жаловалась, что не успевает просто гулять и радоваться жизни. Она даже не могла съездить в отпуск в Турцию. Все это Эльвира собиралась сделать после увольнения – только доработать положенный срок в классе, где она вела английский, чтобы не бросать учеников», сообщает канал.
В среду Игнатьева была похоронена на одном из казанских кладбищ.
Согласно информации на сайте школы, Игнатьева преподавала в гимназии на протяжении четырех лет, в 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Она пришла на работу в школу в тот же год, когда подозреваемый в стрельбе ее закончил, но у него Игнатьева не преподавала.
Тем временем в Сети появилась запись, на которой видно, как ученики одного из классов казанской школы прятались за партами во время нападения. В это время учитель стояла у двери класса, чтобы в случае атаки первой оказать сопротивление и попытаться спасти детей. Пользователи Сети отмечают мужество и смелость учителя.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии №175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В WhatsApp пользователям пригрозили скорым отключением звонков и сообщений
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WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для пользователей, которые не примут новые правила безопасности мессенджера, сообщил представитель сервиса.
Как сообщает Business Insider, по словам представителя WhatsApp, если пользователи не согласятся с новой политикой, через несколько недель они начнут терять доступ к своим спискам чатов. Пользователи смогут позвонить и написать кому-нибудь, только если сначала с ними свяжутся и они нажмут на уведомление.
Также представитель компании сообщил, что еще через несколько недель пользователи не будут получать звонки или уведомления.
Ранее WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления.
Напомним, в исследовании Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр» сообщалось, что изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб за пользователями, а также манипулирования их мнением.
Стало известно о проблемах в личной жизни напавшего на школу в Казани
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Родная тетя задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что личная жизнь у молодого человека не складывалась.
По ее словам, Галявиев хорошо учился, увлекался ремонтом различной электроники, а все свободное время проводил за компьютером. «Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел», – сообщила тетя Ильназа Галявиева в интервью «МК».
Женщина добавила, что не знает, по какой причине молодой человек перестал ходить на учебу. «Что-то случилось может, я не пойму! Обидели его, что ли? Или, я думаю, может его пугали чем-то. Он же три года целых учился на программиста. Немного оставалось», – пояснила близкая Галявиева.
Родственница студента отметила, что ни он, ни его близкие не употребляли алкоголь и не курили. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась.
«Вот мы по телевизору увидели, как он орал (после задержания), что матери нет, отца нет... Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта – это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал», – заключила родственница задержанного.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
Россия выслала пресс-секретаря посольства США
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Россия объявила персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона вышлет из страны в ответ на аналогичный шаг властей США.
На вопрос, почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД России дал понять, что речь идет о зеркальном ответе на действия США, которые уже более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне, пишет «Коммерсант».
«Они (американцы) ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», – указали в МИД.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге – обслуживать гостей на приемах.
Ирландский университет ответил на требования Украины закрыть курс о России
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В Ирландии разгорелся скандал после того, как посольства Украины и Грузии потребовали от Дублинского университета изменить программу обучения из-за участия в ней российского спикера. Вуз назвал такие требования беспрецедентным в его истории вмешательством в работу независимого образовательного учреждения.
Претензии у посольств возникли к курсу «Россия и постсоветское пространство», который при Дублинском городском университете (DCU) читает профессор Доннаха О Бахуэн. В рамках этого курса лекции также читают приглашенные спикеры из России, Украины и Грузии. В конце марта лекцию по видеосвязи из Москвы провел специалист по Кавказу, научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов. Он широко признан на Западе как специалист по евроатлантической безопасности и является приглашенным профессором ряда европейских экспертных организаций, а также постоянным колумнистом Forbes-Россия и аналитиком московского Центра Карнеги. Также Маркедонов выступает как аналитик по проблемам безопасности Украины, Закавказья и других постсоветских регионов, пишет украинский портал «Страна».
Какие конкретно тезисы высказывал Маркедонов в ходе лекции – неизвестно. На мероприятии присутствовал работник посольства Грузии. После этого грузинское и украинское представительства направили главе университета письмо с претензиями. Послание было подписано послом Грузии в Ирландии Георгием Зурабашвили и и.о. посла Украины Оленой Шалопут. В частности, посольства выразили обеспокоенность «по поводу дезинформации, распространяемой среди студентов известным российским пропагандистом из Института политического и военного анализа в Москве». В диппредставительствах заявили, что под видом академической свободы якобы маскируется российская пропаганда, а представленная точка зрения на суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии – это «промывание мозгов студентов и попытка оправдать незаконные действия».
В Дублинском городском университете заявили, что удивлены жалобой посольств Грузии и Украины. Директор Института по разрешению международных конфликтов при DCU и один из ученых, которым были адресованы письма посольств, профессор Джон Дойл, назвал такое письмо беспрецедентным.
«Это абсолютно беспрецедентно в моем опыте. Я преподавал международные отношения более 25 лет. Мы рассказали обо всех основных геополитических конфликтах и войнах за это время... не было ни одного инцидента, когда не только бы написали президенту университета с просьбой осудить своего коллегу, но и направили письмо в министерство иностранных дел, пытаясь сделать из этого какой-то дипломатический вопрос», – прокомментировал ситуацию Дойл.
Он рассказал, что лично представил работника посольства Грузии группе студентов, где тому разрешили без перерыва изложить грузинскую точку зрения, а ученики задавали ему вопросы. Кроме того, через неделю после того, как российский профессор прочитал лекцию по Zoom из Москвы, другой академик представил украинскую позицию.
Глава университета, профессор Дайр Кио в свою очередь направил письма в оба посольства. В них он заявил, что такая критика равносильна политическому вмешательству и направлена на подрыв основного демократического принципа академической свободы. «Академическая свобода является фундаментальным принципом, который применяется в DCU, как и во всех университетах Ирландии. Важно, чтобы в DCU мы полностью уважали и поддерживали этот принцип, который подкреплен законодательством и закреплен в уставе нашего университета. В соответствии с принципом академической свободы важно, чтобы факультеты определял свою собственную учебную программу с учетом университетских стандартов», – написал профессор.
Письмо в университет вызвало возмущение и среди ирландских политиков. «Независимо от того, насколько сильна компания или страна, наше правительство должно защищать академическую свободу наших университетов... Академическая свобода – краеугольный камень нашей системы высшего образования и исследований. Недавние нападки на ученых показывают важность защиты этого принципа правительством», – заявил сенатор Малкольм Бирн.
После разгоревшегося скандала посольство Украины распространило заявление для программы This Week. В нем говорится, что письмо нельзя расценивать, как попытку цензуры. «Любые обвинения в намерениях посягнуть на академическую свободу являются эмоциональными и беспочвенными», – ответили украинские дипломаты. Они отметили, что не собирались ухудшать добрые отношения с университетом.
В посольстве Грузии в Ирландии заявили, что лишь хотели содействовать тому, чтобы исследователи и студенты получили объективную картину российско-грузинского конфликта и гибридной войны в Восточной Европе.
В Сети также начали комментировать новый посольский скандал. «Глупые ирландцы. Не знают, как эффективно может работать государственная цензура в области академических исследований и образования. У нас традиции со времен СССР в этой сфере», – сыронизировал украинский волонтер Энрике Менендес.
«Кто-нибудь объяснит чиновникам правительства Украины, что они не могут домогаться и цензурить западных академиков за то, что они не следят за своей «партийной линией»?» – написал доцент политических наук Бейлорского университета США Сергей Куделя.
Стоун обвинил США в ведении многолетней войны против России
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США ведут войну против России, которая началась в 2007 году после выступления президента России Владимира Путина в Мюнхене, заявил американский кинорежиссер, сценарист и автор нескольких книг Оливер Стоун в интервью The Washington Post.
«Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война. Она началась опять-таки с Соединенных Штатов примерно в 2006–2007 году, когда он (президент России Владимир Путин) произнес эту речь в Мюнхене», – приводит слова Стоуна ТАСС.
«Однако считаю, что в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, окружают Китай. Это – крупный пункт политики. Огромный. Огромной важности», – отметил американский культурный деятель.
«Нам нужны люди в Соединенных Штатах, которые высказываются за точку зрения мира, за то, чтобы быть партнерами с остальной частью мирового сообщества, уживаться с Китаем, уживаться с Россией, Ираном и так далее. Мы должны поменять свою точку зрения, так как мы все еще стремимся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию. Мы не можем продолжать двигаться по этому пути. Это самоубийственный путь», – убежден Стоун.
«И мне кажется, что многие американцы со мной согласны. Но это никогда не разрешалось заявить политически. Люди, которые говорят такое, никогда не побеждают на выборах, поскольку их высмеивает или оттесняет на обочину пресса, откровенно говоря», – добавил режиссер.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров обвинил действующую администрацию США в стремлении существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области.
Ранее Москва предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог по стратегической стабильности в русле заявлений президента России Владимира Путина, сделанных российским лидером во время послания Федеральному собранию.
Президент США позвонил российскому коллеге и согласился на предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что разговор лидеров России и США лицом к лицу пойдет на пользу обеим странам.
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Эксперт оценил решение Москвы выслать пресс-секретаря посольства США
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«Россия зеркально ответила на все недружественные шаги США по дипломатической линии. Осталась одна неохваченная ниша – экономическая», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя высылку из России пресс-секретаря американского посольства в Москве в ответ на аналогичные действия США.
«Тот факт, что пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата, не должен никого удивлять. Москва просто симметрично ответила на аналогичные действия Вашингтона», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, подобная ситуация, безусловно, снижает уровень дипломатических отношений между странами, и пока ни у кого нет понимания, как остановить этот процесс. «Это не новая тенденция в американо-российских отношениях, а, к сожалению, продолжение старой конфликтной линии», – отметил собеседник.
Дробницкий пояснил, что одним из важных принципов дипломатии, которая как наука становится все менее применимой в современном мире, является принцип зеркальности на недружественные действия другой страны. «Россия уже ответила зеркально на все недружественные шаги США по дипломатической линии. Осталась одна неохваченная ниша – экономическая. Но здесь, к сожалению, экономически у России очень мало рычагов воздействия на Соединенные Штаты. Поэтому остается простая формула успеха – России надо выстроить свою экономику и финансы таким образом, чтобы нивелировать уязвимость для американских санкций. Это одна из ключевых задач для России на нынешнем этапе», – считает эксперт.
Он также выразил сомнение в том, что саммит президентов двух стран состоится в ближайшее время. «Лично я пока не вижу никакой повестки для проведения этого саммита. Очевидно, что американская сторона предлагает встретиться без предварительных условий, при этом сохраняя за собой право действовать по собственному разумению. Не думаю, что такое положение дел устроит российскую сторону», – предполагает Дробницкий.
Политолог полагает, что у политической элиты США отсутствует понимание того, как действовать в отношении России и, в связи с этим будет продолжен текущий политический курс. «Возможно, американской администрации стоило взять некую тактическую паузу в своих антироссийских действиях. Но из-за того, что Россия, как и Китай, заняла довольно жесткую позицию по отношению к США и не намерена отступать по целому ряду направлений, то американская сторона продолжит совершать выпады в адрес России», – заключил эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что Россия объявила персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона вышлет из страны в ответ на аналогичный шаг властей США.
Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.
Позже Ребекка Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в России персонами нон грата.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.
Появились сведения о семье напавшего на школу в Казани
Семья стрелявшего в казанской гимназии была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было, заявила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
«Убийца – из так называемой благополучной семьи, он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал», – приводит слова Волынец РИА «Новости».
Омбудсмен выразила уверенность, что если смотреть в корень, то причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии». «Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, (подобная) ситуация будет повторяться», – заявила она.
Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба, в результате погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии. Задержан студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, ему грозит пожизненный срок.
По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. По версии руководства школы, здание учебного заведения охраняла вахтерша. Действия администрации школы во время нападения оценит прокуратура. По словам одного из спасшихся учеников гимназии №175 в Казани, некоторым детям удалось благодаря тому, что директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Боевое крыло ХАМАС запустило 130 ракет по Тель-Авиву
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«Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей, сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan.
В заявлении группировки отмечается, что ракетный обстрел стал «самым крупным» и осуществлен в ответ на «атаки врага» на жилые дома в Газе, передает ТАСС.
Как сообщает Армия обороны Израиля, одна из сотен запущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива и центральной части Израиля ракет попала в рейсовый автобус.
По сообщениям очевидцев, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы.
По сообщениям ЦАХАЛа, к утру вторника из сектора Газа по Израилю были запущены более 200 ракет, в ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов из сектора Газа погибли двое израильтян.
В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами ударов Израиля стали по меньшей мере 20 палестинцев, среди которых девять детей, еще 65 человек пострадали.
Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.
Бывший учитель дал характеристику напавшему на школу в Казани
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Бывший классный руководитель задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что во время учебы совершивший нападение на школу № 175 в Казани был спокойный, положительный.
По словам Альфии Мустафиной, в 2017 году она в течение четырех месяцев была классным руководителем Галявиева. «Я крайне удивлена. Потому что он был спокойный, положительный», – рассказала она в интервью РЕН ТВ.
Учительница гимназии отметила, что юноша был «хорошистом» и не общался с шумными и «крутыми» компаниями. «Спокойный, тихий мальчик был», – добавила Мустафина.
Преподавательница, которая была в учебном заведении во время нападения, также рассказала о моменте, когда началась стрельба.
«Как всегда мы пришли в школу на работу с мужем. Все спокойно было, начался второй урок. По громкой связи директор объявила: «Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте». Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно – там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли. Потом пришли родители, дедушки, лестницу принесли, не открыли. Потом наш директор пришла, и мы вышли во двор. Раненые, скорые», – указала она.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.
Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.
СК заявил о заболевании головного мозга у открывшего стрельбу в Казани
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Напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, сейчас он находится в неадекватном состоянии, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Его [Галявиева] текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», – передает ее слова РИА «Новости».
Петренко добавила, что Галявиеву сегодня будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Также следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
Арестован экс-мэр Екатеринбурга Ройзман
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на девять суток бывшего мэра города Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции 31 января.
«Суд постановил Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток», – сказал судья, передает ТАСС.
В марте суд оштрафовал Ройзмана на 20 тыс. рублей за участие в несанкционированной акции.
Предупредивших об угрозе распада Франции военных призвали уволиться
Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр предложил уйти из армии заявившим в открытом письме об угрозе гражданской войны и распада страны военным.
«Самое разумное – это покинуть данный институт, чтобы иметь возможность свободно и публично выражать свои идеи и убеждения», – приводит ТАСС текст циркуляра со ссылкой на Agence France-Presse.
Ранее журнал Valeurs Actuelles опубликовал обращение группы отставных французских генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут.
Позже еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции.
США отказались впускать нового пресс-секретаря посольства России
Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря, заявил дипломатический источник в Москве.
«Более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, которого Москва подготовила для направления и работы в Вашингтоне. Причина – категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности», – заявил он ТАСС.
В то же время источник отказался называть имена высылаемых из России дипломатов США на фоне сообщений о том, что Россия объявила персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона вышлет из страны в ответ на аналогичный шаг властей США.
Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.