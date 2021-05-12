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Соглашение России и Украины о сотрудничестве в области туризма прекратило действие
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Межправительственное соглашение Москвы и Киева о сотрудничестве в области туризма, которое было подписано в 1999 году, прекратило свое действие. Об этом сообщил МИД России.
Соответствующее соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве. Тогда Киев и Москва договорились об укреплении и поощрении сотрудничества в области туризма на основе равноправия, взаимной выгоды, законодательств Украины и России, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства. Согласно договору, стороны взяли курс на укрепление и поощрение сотрудничества в сфере туризма на основе взаимной выгоды и равноправия, а также международных договоров, участниками которых являются оба государства. Также в договоре говорилось, что стороны будут поощрять организованный групповой, индивидуальный туризм и специализированные группы.
«12 мая 2021 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года», – приводит ТАСС содержание документа.
В марте правительство Украины приняло решение о выходе государства из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма.
В феврале правительство Украины приняло постановление о выходе страны из соглашения по координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества независимых государств.
Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене
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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
«Сегодня по результатам достаточно объемной и кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу предъявлены обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым», – цитирует ее ТАСС. Она отметила, что «никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет».
Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Медведчук находится на Украине.
«Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность», – цитирует его РИА «Новости».
Во вторник Венедиктова написала в своем Facebook, что два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Следствие заподозрило Медведчука в передаче секретных данных в Россию
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что, по мнению следствия, «Медведчук как организатор противоправной деятельности» вел подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере.
Во вторник Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
Савченко пожаловалась на низкую «стоимость» украинцев в Европе
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Украинцев, выезжающих из страны на заработки, в Европе «оценивают» очень дешево, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
«Ситуация катастрофическая... Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе», – передает слова Савченко РИА «Новости».
Как считает экс-депутат Верховной рады, в данной ситуации все зависит от того, насколько государство «оценивает» своего гражданина, и если оно считает его «нолем», то так будет и во всем мире.
При этом, по словам Савченко, такая ситуация сложилась не только в сфере трудовой миграции. «Международное сотрудничество, учения, Атлантический альянс, коалиционные войска: украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», – рассказала она.
Так, по словам Савченко, в Ираке американские военные, служившие в многонациональных коалиционных подразделениях, зарабатывали в несколько раз больше, чем украинские.
«То есть существует огромная разница. И это все зависит от того, как государство ценит своего человека. Чем больше людей едут (на заработки. – прим. ВЗГЛЯД), тем больше там понимают, что они назад не вернутся – на Украине они ничего не нашли», – добавила экс-депутат.
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около 9 млн украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
Ранее Савченко обвинила власти Украины в обмане участников конфликта в Донбассе.
Медведчук заявил о готовности к аресту
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук у стен Генпрокуратуры заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
«Конечно, я готов [к аресту]. Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого [для ареста] нет никаких оснований», – передает его слова РИА «Новости».
Медведчук заявил, что виновным себя не считает. «То, что я слышал из СМИ, пока не вмещается в моем рассудке и понимании того, как это могло быть и почему сегодня есть какие-то основания для того, чтобы об этом говорить», – сказал он.
«Я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе и от генпрокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины», – заявил глава партии.
В среду Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных действиях. По его словам, ему не вручали никаких подозрений в совершении преступлений.
«Я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать генеральная прокуратура. Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых [президент Украины Владимир] Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему», – заявил он. Медведчук также рассказал, что был за пределами Киева, но вернулся после того, как узнал об обыске.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Главком ВСУ заявил о «постоянных провокациях» России в Черном море
Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако Вооруженные силы Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».
«Россияне нас провоцируют постоянно, что касается Черного моря, что касается Азовского моря – там постоянно идут провокации, начиная с того, что они перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее», – цитирует РИА «Новости» Хомчака.
Главком сказал, что украинские военные на «провокации» не поддаются, хотя имеют право реагировать, даже применяя оружие.
«Единственное, что мы делаем – мы никогда не провоцируем ни россиян, никого, кто находится в акватории Черного или Азовского морей, к каким-то активным действиям и тем более к применению силы. Но мы готовы применить силу. Единственное, мы должны понимать, и это не тайна: возможности на сегодня наших Военно-морских сил и Военно-морских сил России – они не соразмерны», – заявил Хомчак.
По словам генерала, уверенность ему придает почти постоянное присутствие в Черном море военных кораблей НАТО. Он отметил, что международные партнеры помогают Украине в развитии ВМС.
«Нам в этом помогают США, они нам дают корабли, учат наши экипажи, уже сейчас дают корабли с вооружением. Великобритания предоставляет помощь. Военные корабли, которые находятся почти постоянно в акватории Чёрного моря, – сейчас вот один выходит, второй заходит военный корабль, – и их присутствие дает нам уверенность, что в принципе они, когда понадобится, скажут свое слово», – добавил Хомчак.
Ранее командующий военными округом Александр Дворников сообщил, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.
В ОП призвали генпрокуратуру признать украинскую организацию «С14» экстремистской
В Генеральную прокуратуру России направлен запрос от члена Общественной палаты России Максима Григорьева о признании украинской организации «С14» экстремисткой на территории России.
«Максим Григорьев направил в Генеральную прокуратуру России запрос о признании украинской неонацистской организации СИЧ-С14, а также связанных с ней организаций «Союз ветеранов войны с Россией» и «Национальный центр правозащиты» экстремистскими и запрете их деятельности на территории России. В основу представленных доказательств легли материалы, собранные Максимом Григорьевым и Дмитрием Саблиным в ходе работы над документальной книгой «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017–2020)», – говорится в Telegram-канале Общественной палаты.
В Общественной палате ранее выступили с предложением признать украинский полк «Азов», украинскую общественную организацию «Национальный корпус» экстремистскими в России.
В конце марта Григорьев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин представили книгу «Обыкновенный фашизм: украинские военные преступления и нарушения прав человека (2017-2020)». Член ОП сообщил, что в книге описаны убийства, нападения на оппозиционных политиков и журналистов на Украине, а также описана провозглашенная Киевом политика героизации нацизма.
Отметим, что в 2017 году «С14» была внесена в перечень международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC. Сама «C14» названа в честь лозунга из 14 слов: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей». Эта фраза принадлежит американскому нацисту Дэвиду Лейну.
В Кремле следят за ситуацией с преследованием Медведчука
Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Медведчук – пророссийский политик, и будет ли Россия оказывать ему помощь и содействие, Песков отметил, что он не обращался за помощью, и Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования, передает РИА «Новости».
«Все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только в отношении многих остальных политиков на Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией», – уточнил Песков.
По его словам, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется на Украине, эта его позиция импонирует «достаточно большому количеству украинцев».
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.
В ДНР отметили седьмую годовщину независимости республики
В День Республики, 11 мая, в самопровозглашенной Донецкой народной республике состоялись торжества по случаю годовщины референдума о самоопределении. На мероприятие прибыли делегации из России, Южной Осетии и Абхазии.
«Глава ДНР Денис Пушилин провел прием иностранных делегаций, которые прибыли для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня республики», – говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР, передает РИА «Новости».
В администрации отметили, что на празднование прибыли делегации из России, Южной Осетии и Абхазии. Делегацию из России возглавил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а Южной Осетии – президент республики Анатолий Бибилов.
Для участия в торжественных мероприятиях в Донецк также прибыл глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
В честь седьмой годовщины ДНР тысячи жителей Донецка вышли в центр города. Шествие прошло по улице Артема, его возглавили байкеры клуба «Ночные волки», следом шли депутаты Народного совета, члены общественных движений «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс», делегации городов и районов. Участники шествия несли флаги ДНР и России, шары и транспаранты.
Возле площади Ленина была установлена трибуна, с которой участников шествия приветствовало руководство республики и официальные делегации из России, Южной Осетии и Абхазии. Завершится празднование дня республики концертом группы «Любэ» и салютом.
День республики в ДНР отмечается 11 мая. В этот день в 2014 году в Донецкой области состоялся референдум о самоопределении региона, организованный сторонниками федерализации. По данным Центральной избирательной комиссии ДНР, в голосовании приняли участие более 2,5 миллиона человек.
Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Ровно семь лет назад жители тогда еще Донецкой области Украины приняли участие в референдуме, по итогам которого 89,7% высказались в поддержку акта о государственной самостоятельности региона. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР – 12 мая.
В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела со стороны ВСУ
Украинские силовики из 120-миллиметрового миномета и противотанкового управляемого комплекса обстреляли территорию Донбасса, один человек погиб, еще двое ранены, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Уточняется, что обстреляли подконтрольный ДНР поселок Красный Партизан. «С целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и подавить огневую активность противника. Потери врага уточняются. В результате целенаправленного обстрела погиб защитник нашей республики и двое получили ранения», – цитирует РИА «Новости» представителя Народной милиции.
9 мая украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин.
Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.
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На Украине открыли 17 уголовных дел из-за советской символики 9 мая
Нацполиция Украины открыла 17 уголовных дел за распространение запрещенной в стране коммунистической символики, сообщила пресс-служба МВД Украины.
«За 9 мая составили 22 административных протокола и начали 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики», – сообщается на сайте МВД.
Первый замминистра внутренних Сергей Яровой сообщил, что на Украине в мероприятиях по случаю Дня памяти и примирения 8 мая приняли участие более 14 тыс. человек, а 9 мая в День Победы значительно больше – 62,2 тыс. человек.
9 мая правонарушения были зафиксированы в разных городах Украины. В частности, в Киеве в отношении 16-летнего юноши, который оскорбил нацистским приветствием идущего по улице ветерана, был составлен только административный протокол. В Николаеве возбудили уголовное дело в отношении участника возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату за то, что у него был красный флаг. В Сумской области внимание полиции также привлек плакат с советской символикой.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как отметили на Украине 9 мая, которое в стрен объявили не Днем Победы в Великой Отечественной войне, а Днем победы над нацизмом. Символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена.
Депутат Рады заявил о возобновлении Украиной импорта электроэнергии из «страны-агрессора»
Украина начала импортировать электроэнергию из России, заявил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Украины Валентин Наливайченко.
«Только пять дней прошло с визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, а украинским чиновникам хватило наглости возобновить прямые закупки электротока из Российской Федерации», – написал он в своем Facebook. Также он добавил, что 11 мая была запланирована поставка электричества из «страны-агрессора» – 100 МВт.
Как сообщает украинское издание «Униан», на сайте оператора объединенной энергосистемы госкомпании «Укрэнерго» данных о поставке электроэнергии из России или Белоруссии нет.
Ранее Наливайченко заявил, что Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен.
Напомним, в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. В начале марта и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
В ЕС предложили сделать ковид-паспорта временной мерой
Ковид-сертификаты в Евросоюзе должны стать временной мерой, в нынешней ситуации они могут помочь туризму, но в целом они являются препятствием для путешествий, сказал глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.
«Они (COVID-сертификаты) будут введены. Помогут ли они на самом деле? Сейчас все поможет. Однако сами по себе они являются барьером (для передвижений), мы можем считать это необходимой мерой, но, пожалуйста, сделайте ее временной», – сказал он, передает РИА «Новости».
При этом Дженкинс добавил, что сертификаты не должны стать долгосрочным принудительным документом.
Ранее было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
В России продлили программу туристического кешбэка до конца года
Правительство продлило до конца года программу туристического кешбэка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он отметил, что представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.
«Правительство продлило ее до конца года», – цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, программой туристического кешбэка на начало мая воспользовался почти 1 млн россиян.
«Многие люди в этом году не смогли поехать на отдых за границу. По поручению президента правительство запустило программу по возмещению гражданам части затрат на путешествия по России через карту «МИР». На начало мая такой услугой воспользовался почти миллион человек. Людям возвращено около четырех миллиардов рублей», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.
Он отметил, что регионы получили дополнительные финансовые средства. «Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса в Карелии, на Алтае и на Камчатке. И они говорили, что программа действительно пользуется большой популярностью. Правительство продлило ее до конца года», – добавил он.
Мишустин также рассказал, что в рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма планируется помочь регионам создать рабочие места в самых разных отраслях – от сферы услуг до гостиничного бизнеса, а также сберечь уникальные памятники истории и культуры, курорты.
Кроме того, по словам Мишустина, это станет стимулом для инвесторов вкладываться в новые проекты в этой сфере, поможет привлечь в Россию гостей из-за рубежа.
Напомним, в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что программа туристического кешбэка, согласно нацпроекту по туризму, будет ежегодно с 2022 по 2024 год профинансирована на 5 млрд рублей.
Моргенштерн попал в черный список минкульта Украины
Российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости, сообщили в украинской Службе безопасности.
В СБУ сообщили агентству «Украинские новости», что предложили минкультуры включить Моргенштерна в черный список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности».
По мнению СБУ, рэпер «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии».
Ранее в черный список министерства культуры и информационной политики Украины попал основатель и продюсер российской арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий и два других участника коллектива. Пресс-секретарь МИД Украины также тзаявил, что ведомство намерено инициировать запрет на въезд в страну российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну после его визита в Донецк.
Испания назвала условие для приезда туристов из России
Приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото.
«К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – прим. ВЗГЛЯД). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию», – рассказала Рейес Марото. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также министр туризма считает, что вероятнее всего для вхождения в новый «белый список» стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Помимо этого, планируется разрешать въезд в ЕС туристам из определенных стран, которые были вакцинированы, Марото уточнила, что сейчас ведется обсуждение, какие именно вакцины будут разрешены.
Министр отметила, что 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в ЕС. «Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – прим. ВЗГЛЯД) смогут приехать так же, как смогут приехать из других частей мира», – заключила Марото.
Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса.
Напомним, самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения.