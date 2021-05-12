Пушков объяснил высылку пресс-секретаря посольства США из Москвы

«Это зеркальные меры со стороны нашей страны, те самые, о которых мы предупреждали американскую сторону», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение МИДа объявить персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства Ребекку Росс.

«Высылка пресс-секретаря американского посольства из Москвы не является отдельной акцией. Это часть ответа российской стороны на высылку российских дипломатов из Вашингтона, которая была частью последних американских санкций, введенных администрацией Джо Байдена», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор также напомнил о том, что США не допускают в Вашингтон сотрудника МИД России, который должен был бы занять должность пресс-секретаря в нашем посольстве в американской столице. «Теперь посольство США в Москве будет также работать без пресс-секретаря. Это зеркальные меры, – подчеркнул Пушков, – которые затронули десять сотрудников посольства США – до 21 мая они должны покинуть Москву».

«После введения новых санкций американская сторона заявляет о том, что она не заинтересована в эскалации в отношениях с Россией. Она дает понять, что не намерена предпринимать новых шагов, которые привели бы к дальнейшему ухудшению отношений. По крайней мере, на нынешнем этапе», – отметил собеседник.

«Если эти заявления будут соответствовать действительности, то с учетом того, что сейчас рассматривается возможность встречи в верхах между президентами двух стран – Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, вероятно, обе стороны воздержатся от новых акций, направленных на осложнение отношений», – полагает сенатор.

«Сегодня маловероятно расширение дипломатической войны. Но в данном случае все зависит от Вашингтона. Не мы были инициаторами нового раунда конфронтации с администрацией Байдена», – заключил Пушков.

Ранее стало известно о том, что Россия объявила персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых вышлют из нашей страны в ответ на аналогичный шаг Вашингтона. Сама Ребекка Росс подтвердила эту информацию.

Такое решение принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в нашем посольстве пресс-секретаря.

Напомним, 15 апреля президент США Байден ввел новые антироссийские санкции. В ответ 21 апреля Москва объявила о выдворении десяти дипломатов США. Дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть нашу страну до 21 мая. Кроме того, США попали в «список недружественных России государств». Дипмиссиям таких государств будет запрещено нанимать административно-технический персонал из числа граждан России и третьих стран.