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Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США
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Заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до 22 мая, сообщили в пресс-службе российского МИД.
«В МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Бартл Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata десяти сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве уточнили, что данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США.
Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
США поддержали высылку российских дипломатов из Чехии
США поддерживают решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс выразил поддержку Чехии «в ее решительном ответе на подрывные действия» Москвы. Он заявил о необходимости «твердо действовать в ответ на действия России». По его словам, Москва якобы «ставит под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру» союзников и партнеров США, передает ТАСС.
Напомним, Чехия утверждает, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из Чехии высылают 18 сотрудников посольства России. Российский МИД выразил решительный протест. Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон на консультации
Предложение Москвы американскому после Джону Салливану отправиться на консультации в Вашингтон по-прежнему актуально, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Хотела бы вернуть к тем заявлениям, которые были сделаны Сергеем Викторовичем Лавровым, они по-прежнему актуальны. Нужно исходить из того, о чем в Москве официально заявили на прошлой неделе», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Напомним, Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО.
Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ.
«Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он.
«Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт.
«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник.
Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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Посол США вернется в Вашингтон для консультаций по совету Москвы
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Посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, сообщили в Госдепе.
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», – передает ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Он вернется в Москву в ближайшие недели», – добавил он.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
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Москва запретила посольствам США и Чехии нанимать на работу россиян
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что касается США, (есть) очень интересная деталь, которую очень многие упускают из вида. Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Как отметила дипломат, «люди, которые приходят работать как бы по трудовым соглашениям, начинают работать на свое будущее государство, а от качества выполняемой ими «работы» зависит, какой статус они в своем будущем государстве получат». «Теперь ни у США, ни у Чехии такой возможности нанимать людей среди граждан нашей страны на работу к себе в посольство – нет», – добавила она.
Ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля.
В субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». Российский МИД выразил чешским властям решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов, отметив, что Москва примет ответные меры в адрес Чехии. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага рассекретит данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
США потребовали от России не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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США обеспокоены намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря, заявил Госдеп.
«У России есть послужной список агрессивных действий против украинских судов и воспрепятствования доступа к украинским портам в Азовском море, что влияет на международную торговлю Украины», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Кроме того, такая ситуация «вызывает особенное беспокойство» у США в связи с «вызывающими доверие сообщениями о наращивании военного присутствия России» у границ с Украиной, передает ТАСС.
Госдеп заявил, что «продолжающаяся сдержанность Украины перед лицом российских провокаций заслуживает похвалы». США призвали Москву «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять наращивание сил».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Эксперт указал на «жесткие сигналы» Западу в послании Путина
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«Главный внешнеполитический месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Если помешаете – пеняйте на себя. Надеюсь, это будет понятно коллективному Западу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя содержание послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
«Это было послание политикам и гражданам страны, которая уверена в своем положении и в том, что она будет развиваться суверенным образом. Оглядок никаких нет», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Внешнеполитический блок выступления президента, по словам эксперта, был очень компактным, но при этом выразительным. «Главный месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Любая попытка помешать нам делать внутри страны то, что мы хотим, встретит существенный отпор», – сказал собеседник.
Дробницкий также отметил, что «фраза Путина о том, что «организаторы провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», довольно жесткая». «Путин говорил о том, что у нас настолько серьезные задачи внутри страны, что мы не можем себе позволить, чтобы кто-то нам помешал. Если помешаете – пеняйте на себя. Это было сильно, емко, надеюсь, что этот жесткий сигнал будет понятен коллективному Западу», – отметил эксперт.
Политолог добавил, что в целом президент выступил с позиций внутреннего развития. «Каждый раз, когда говорилось про иностранные государства, подчеркивалось, что не особо важно, что происходит за рубежом, а важно, как развивается Россия. Акцентировалось сравнение с другими странами только в том смысле, что Россия лучше что-то сделала, чем страны коллективного Запада и вообще кто-то в мире», – заключил собеседник.
В среду Путин заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин. Он также отметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.
Кроме того, Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. При этом Россия сама будет определять, где именно проходят эти красные линии.
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Советский дипломат сказал, как отсутствие послов скажется на отношениях России и США
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«Отъезд американского посла в Вашингтон не будет лишним, поскольку сейчас определяется дальнейшая судьба российско-американских отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя отъезд американского посла в Вашингтон для консультаций после настоятельных рекомендаций со стороны Москвы.
«Время от времени столицы отзывают своих послов для политических консультаций. Это общепринятая практика. В одних случаях это связано с подготовкой к каким-то серьезным переговорам. Но бывают и выезды совершенно иного качества – когда МИД демонстративно вызывает своего посла в качестве знака неудовлетворения поведением своего партнера на международной арене», – отметил экс-замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР при ООН и в Совбезе ООН Александр Белоногов.
«Ситуация, когда Москва вызывает своего посла из Вашингтона и настаивает на краткосрочном отъезде посла США, отвечает двум обозначенным выше целям. Кроме того, с участием посла иногда необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки после «смены караула» в одной из стран», – пояснил собеседник.
«Отъезд американского посла не будет лишним. В российско-американских отношениях действительно назревает качественный рубеж, от которого будет зависеть, в какую сторону будут развиваться отношения двух стран. Новой администрации США и президенту Джо Байдену полезно из первых уст узнать мнение посла, представляющего интересы Соединенных Штатов в России», – считает дипломат.
При этом Белогонов не считает, что отношения России и США в настоящее время ухудшаются. «Плохие отношения между странами наступили гораздо раньше. Но есть и позитивные моменты в виде телефонных разговоров между главами государств и другими высокопоставленными лицами. Кроме того, на столе переговоров по-прежнему остается предложение президента России касательно встречи пятерки лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН», – добавил собеседник.
«Потому отсутствие послов едва ли мешает развиваться нашим отношениям. Никто не скрывает, что между Москвой и Вашингтоном ведутся консультации по ряду вопросов, в частности, по стратегическим вооружениям. Эта тема является сердцевиной отношений между нашими державами», – убежден Белоногов. «Но, безусловно, сейчас российско-американский диалог достиг низкой точки, в связи с чем в обеих столицах будет решаться вопрос, что делать дальше», – заключил дипломат.
Во вторник посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе поедет в Вашингтон для консультаций. В Госдепе сообщили, что Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и выступил с противоречивыми заявлениями, которые не вызвали доверия в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким образом подобные действия Вашингтона отразятся на российской экономике.
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Американский адмирал рассказал об отставании ядерного комплекса США от России
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Процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая в комитете Сената по делам Вооруженных сил.
По мнению адмирала, Россия является «ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала, каковая в настоящее время составляет около 80%», передает ТАСС.
«Легче описать то, что они (Россия) не модернизируют: ничего. Под это (модернизацию) попадает практически все, включая некоторый никогда прежде не наблюдавшийся потенциал, а также несколько тысяч не подлежащих учету в рамках договора систем вооружений (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Ричард.
Как подчеркнул адмирал, в части модернизации ядерного оружия США «находятся на нуле».
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Пентагон напугал американцев предупреждением о ядерной войне
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Жители Соединенных Штатов активно отреагировали на сообщение Стратегического командования США о возможности конфликта с использованием ядерного оружия.
«Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – говорится в заявлении на странице Стратегического командования США в соцсети Twitter.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу «превью», – приводит комментарий пользователя MeloniaSherban РИА «Новости».
«Не начинайте Третью мировую войну, спасибо», – написал Pete LaPlace.
«Что может быть хуже ядерного оружия»? – спросил yestradamous.
«Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите», – добавила TracieLDavis1.
Накануне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард в ходе выступления в Сенате заявил, что модернизация ядерного комплекса США еще не началась, а Россия ее почти полностью завершила.
В тот же день американский журнал Popular Mechanics написал об испытаниях в России устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой.
В прошлую среду аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон предрек гибель «десятков миллионов американцев» в случае прямого конфликта с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины.
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Пентагон призвал Москву «прояснить намерения» относительно Украины
США хотят лучше понять, каковы намерения России в отношении Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, призвав Москву быть более транспарентной.
Он призвал Россию «прояснить свои намерения», «прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентной в том, что делает». Кирби считает, что у границ Украины российских войск сейчас «определенно больше, чем в 2014 году». «Русские объясняли это учениями, но для нас это не совсем очевидно», – приводит его слова РИА «Новости».
Кирби также заявил, что сами США перебросили американские истребители в Польшу в рамках учений, «это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму», а «вполне рутинная» операция – у США есть «ротационное присутствие в Польше». По его словам, переброска истребителей – «часть этого ротационного элемента подготовки», передает ТАСС.
Напомним, Кирби уже не раз выражал мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Адмирал объяснил закрытие Россией части акватории Черного моря до начала сезона штормов
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«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Валуев, комментируя сообщения о том, что Россия закрывает на полгода некоторые акватории Черного моря.
«Для проведения военных учений на период в полгода, действительно, акваторию не закрывают. Это, видимо, связано с внешней обстановкой. Насколько я понимаю, акватории закрываются для определенных категорий кораблей – тем, кто внепланово хочет пройти в Черное море, в том числе к побережью России. Если не было годовых заявок, то Россия вправе закрыть заход именно военным кораблям, чтобы не создавать напряженности и не вовлекать заходящие корабли в конфликтную ситуацию», – отметил бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев.
По данным бюллетеня управления Минобороны, с 24 апреля по 31 октября, «приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), о прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности полуострова. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – отметил адмирал Валуев.
Собеседник также пояснил, почему запрет будет действовать до 31 октября. «Осенью на Черном море начинаются шторма и надводные корабли даже ничего не смогут сделать. Матросы будут не способны на боевое обеспечение. Штормовой погоде только подводники радуются. Они погрузятся на глубину более 60 метров и никакого шторма. А для надводников это дополнительные испытания», – отметил Валуев.
Адмирал не исключил, что корабли НАТО все-таки попытаются приблизиться к запретной акватории, чтобы поиграть на наших нервах. «Эти игры происходят не первый год. Они заканчивались ответными действиями российских моряков, в том числе навалом на борт. Им же говорили, что не надо провоцировать», – напомнил собеседник добавляя, что тот, кто захочет спровоцировать Россию, «получит свое».
Протест по поводу закрытия части акватории Черного моря заявил МИД Украины. Во вторник Госдепартамент США выразил обеспокоенность намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Россия действует в соответствии с международной практикой, заметил по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков. «Никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», – указал замминистра иностранных дел.
В начале апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Во вторник на Черноморском флоте сообщили о недавно прошедших учениях с участием более 20 кораблей и экипажей штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа «в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения».
Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей отработали отражение налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО.
Добавим, что Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.
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Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно.
Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».
«Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он.
При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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Эксперт назвал выгодоприобретателей от скандала вокруг «агентов ГРУ» в Чехии
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«Джо Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией. До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии и общее усиление напряженности в Восточной Европе.
«Эскалация напряженности, которую мы наблюдаем в отношениях нескольких восточноевропейских государств и России, выгодна в первую очередь Соединенным Штатам – ведь российско-европейский диалог снижает степень зависимости Старого Света от США и является наглядной демонстрацией политической автономии Европы», – отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Можно спорить касательно того, насколько активной была непосредственная роль Вашингтона в развязывании скандала с российскими дипломатами в Чехии, но стремление администрации Джо Байдена поддерживать некоторый уровень напряженности, сомнений не вызывает, рассуждает политолог. По оценке Кортунова, «Байден намерен решить хотя бы частично задачу по поддержанию в Европе «управляемой напряженности» в отношениях с Россией».
«До этого момента США сталкивались с препятствиями на данном направлении, – отметил эксперт-международник. – Во-первых, Эммануэль Макрон периодически возвращается к идее общеевропейского пространства от Лиссабона до Владивостока, что в корне противоречит установкам администрации Байдена. Во-вторых, Германия не скрывает заинтересованность в получении российского газа через трубопровод «Северный поток – 2». Ангелу Меркель едва можно обвинить в мягком отношении к России, но тем не менее есть вещи, которые для Берлина более существенны, чем указания из Вашингтона». В целом, за время президентства Дональда Трампа наблюдалось ослабление трансатлантических связей, и у стран Евросоюза окрепло политическое и экономическое стремление к самостоятельности, отмечает эксперт. Новая администрация США намерена переломить этот тренд, но это будет трудной задачей, добавил Кортунов.
«Восстановить и цементировать евроатлантическое партнерство можно, постоянно муссируя тему «российской агрессии», – подчеркнул гендиректор РСМД. Собственно, Вашингтон не скрывает свое намерение консолидировать европейских союзников на антикитайской и антироссийской основе. «Но с антикитайской платформой возникают постоянные проблемы из-за сильной зависимости Европы от экономических отношений с Пекином, – указал Кортунов, – Поэтому, если не получается объединить европейцев на антикитайской платформе, то остается антироссийская». Если исходить из этой логики, разжигание шпионско-дипломатического скандала в отношениях Чехии и России, выглядит вполне логичным, делает вывод собеседник.
В заявлениях Байдена и членов его команды часто звучит «тема обеспечения единого западного фронта против российского авторитаризма», напомнил Корутнов. «Отсюда вытекает усиление дисциплины в НАТО, повышение военных расходов и другие сопутствующие меры, принятия которых Байден ожидает в том числе и от своих европейских партнеров», – поясняет аналитик.
В разворачивающемся противостоянии очевидна заинтересованность не только США, но и некоторых их младших партнеров, добавил Кортунов. «В частности, эту ситуацию будут активно использовать страны Балтии и Польша, чтобы зафиксировать «новую нормальность» в максимально жестком по отношению к России виде», – считает собеседник. Поэтому вполне объяснима высылка из Польши российских дипломатов на фоне скандала в Чехии, полагает эксперт.
В минувшую субботу стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб – офицеры российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 году. В тот же день чешская полиция сообщила, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей, объявлены в розыск. Правоохранители пояснили, что Петрова и Боширова объявили в розыск в рамках расследования «обстоятельств серьезного преступления». При этом чешская сторона отказалась раскрывать детали расследования взрывов во Врбетице.
В ответ на демарш спецслужб Чехии в отношении наших дипломатов, представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами». В МИДе сообщили о том, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца понедельника. Отъезд этих сотрудников парализовал работу чешского представительства, признал и.о.главы МИД Чехии Ян Гамачек.
Посольствам США и Чехии в Москве будет запрещено нанимать российских граждан, поскольку прием россиян на работу является элементом вербовочной работы, сообщила Захарова в понедельник.
В тот же день власти Праги потребовали, чтобы Москва вернула часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о резком ухудшении чешско-российских отношений в связи со скандалом вокруг «агентов ГРУ», и приводила реакцию западной прессы на высылку дипломатов.
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