США отказались впускать нового пресс-секретаря посольства России

Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря, заявил дипломатический источник в Москве.

«Более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, которого Москва подготовила для направления и работы в Вашингтоне. Причина – категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности», – заявил он ТАСС.

В то же время источник отказался называть имена высылаемых из России дипломатов США на фоне сообщений о том, что Россия объявила персоной нон-грата пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс. Она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона вышлет из страны в ответ на аналогичный шаг властей США.

Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных России государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран.