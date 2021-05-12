Эксперт: Общество «Знание» защитит молодежь от псевдоинтеллектуального шарлатанства

У молодежи сейчас большая потребность к получению новых знаний, но ее надо оградить от всяких псевдо-научных тренингов и шарлатанов. Давать людям реальные профессиональные знания и навыки - такова задача воссозданного общества «Знание», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев.

«Когда в 1947 году было создано Всесоюзное общество «Знание», это сыграло огромную роль в подъеме просвещения в стране, которая только начала оправляться от последствий войны. Необходимо было при острой нехватке библиотек, научных кружков, донести новейшие знания от интеллектуальной элиты к народу. Во многом благодаря этой организации, наша страна стала самой читающей и одной из самых образованных стран в мире», – отметил профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«В России XXI века вновь растет массовая потребность в получении знаний. Неудивительно, что в 2016 году общество «Знание» было воссоздано, встало на ноги и сейчас возрождается на новом технологическом уровне», – подчеркнул эксперт.

«Понятно, что сейчас передвижным лекториям «Знания» не надо ездить по пыльным дорогам от деревни к деревне, – добавил собеседник. – Пришло время использовать современные цифровые методы взаимодействия – в первую очередь, с молодежью. Согласно исследованию ВЦИОМ, до 30% молодых людей посещают хотя бы раз в месяц мастер-классы, тренинги, которые не относятся к их учебе». Новая задача «Знания» – удовлетворять открывшийся спрос за счет качественного контента, подчеркнул Матвейчев.

По его мнению, наиболее острая проблема сейчас – не в нехватке книг в библиотеках, а в том, что в информационных потоках довольно много фейков или откровенного шарлатанства, претендующего на псевдоинтеллектуальность. «Нужно вытеснять деструктивный контент, всевозможных торговцев «выходами из зоны комфорта», разными «технологиями счастья» и тому подобным. Людям надо давать реальные профессиональные знания, навыки и многое другое, и делать это самым современным образом», – подчеркнул Матвейчев. В этой связи новое руководство Российского общества «Знание» предложило весьма интересные проекты по развитию просветительского движения, отметил эксперт

На прошедшем в среду Москве III съезде общества «Знание» его гендиректором был избран Максим Древаль – основатель холдинга «Нетология групп» и обучающего онлайн-сервиса Фоксфорд, а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика». Кроме того, был избран новый наблюдательный совет во главе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

В конце марта на заседании наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей» с участием Владимира Путина Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции Советского Союза. В качестве примера такой деятельности было приведено Российское общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею и в недавнем послании Федеральному Собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Представленная Древалем образовательная платформа получила одобрение у президента, и новому руководителю просветительского общества дается шанс воплотить в жизнь свои идеи, констатирует Матвейчев. «Я думаю, что Древаль справится с этой задачей, а наблюдательный совет будет за всем этим следить и обеспечивать поддержку государства. Этому проекту придан государственный масштаб, такой же, как это было в СССР после войны при создании общества «Знание», – подытожил политолог.