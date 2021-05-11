Напавшего на школу Казани отчислили из колледжа месяц назад

СМИ собрали данные о напавшем на казанскую школу террористе

Напавшим на казанскую школу оказался студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев, незадолго до трагедии он завел канал в Telegram.

Как сообщает Life, полицейским задержанный заявил, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Кроме того, молодой человек уверяет, что в школу пришел один и хотел, чтобы все узнали, что он бог.

Позже представитель казанского университета ТИСБИ подтвердил «Открытым медиа», что стрелявший действительно учится в этом вузе. Однако от дальнейших комментариев собеседник издания отказался.

Тем временем «Комсомольская правда» сообщает, что Галявиев, предположительно, незадолго до нападения завел канал в Telegram. В нем он назвал себя богом и выразил желание, чтобы остальные подчинялись ему. «В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», – сказано в сообщении канала.

В настоящее время Telegram заблокировал канал Ильназа Галявиева.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. «Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС.

Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.