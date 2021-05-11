Суд оштрафовал Первый канал за материал СМИ-иноагента

Арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 30 тыс. рублей за нарушение лицензионных требований по распространению материалов СМИ-иноагентов без предусмотренной законом маркировки, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

В судебном акте указывается, что «Первому каналу» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Решение вынесено по заявлению Роскомнадзора на основании протокола об административном нарушении от 23 марта. Другие подробности пока не опубликованы.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что «в отношении АО «Первый канал» и его должностного лица составлены протоколы по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ нарушение лицензионных требований в сфере телерадиовещания, установленных п. 4 ч. 9 ст.31 Закона РФ «О средствах массовой информации».

Согласно этому пункту, распространение лицензиатом материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, без соответствующего указания не допускается.

Уточняется, что основанием для составления протоколов стал сюжет в программе «Время покажет» от 11 марта «иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством России маркировки».

Ранее были утверждены штрафы за публикацию материалов СМИ-иноагента без указания статуса.