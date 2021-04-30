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Путин подписал закон о штрафах за отсутствие указаний на статус СМИ-иноагента
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За распространение в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус вводится штраф до 50 тыс. рублей, говорится в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Гражданам, нарушившим закон, грозит штраф в 2–2,5 тыс. рублей, если речь идет о должностных лицах – 4–5 тыс. рублей, юрлицам –40–50 тысяч.
Штраф назначается, если в печатных СМИ и в материалах СМИ в интернете без указания на статус публикуются материалы иностранного СМИ, признанного иноагентом или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов, передает РИА «Новости».
Кроме того, закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей СМИ на массовых мероприятиях – у журналиста должен быть ясно видимый отличительный признак представителя СМИ, его устанавливает МВД по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. Если знак используется человеком, который не имеет на это права, нарушителю грозит штраф в 20–30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.
По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.
По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.
Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Кремль: Подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается
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Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на вопрос об организации встречи лидеров, передает ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. «Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям», – подчеркнул Песков.
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин выразил соболезнования Нетаньяху после трагедии на горе Мерон
Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, выразив соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон, где во время праздника Лаг ба-Омер погибли по меньшей мере 44 человека, сообщила пресс-служба Кремля.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме Путин.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим на горе Мерон.
Между тем в пресс-службе посольства России в Израиле сообщили, что не располагают данными о погибших или пострадавших россиянах в результате давки. Генеральное консульство и консульский отдел посольства осуществляют мониторинг ситуации и находятся в контакте с израильской стороной, передает ТАСС.
«Информации на данный момент о погибших или пострадавших на горе Мерон среди граждан России нет. Конкретных обращений в генеральное консульство России в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства в Тель-Авиве не поступало», – сказала дипломат.
В пятницу в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон близ города Цфат на севере Израиля погибли по меньшей мере 44 человека, пострадали более 100 человек.
Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки.
Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18-го числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в 2021 году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.
Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
«Это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира», – приводятся слова Зеленского на сайте президента.
По его мнению, Ватикан остается «исключительно моральной силой» и всегда действует «неизаинтересованным образом», не имея военно-политических или экономических интересов.
«Посредник с таким авторитетом может предоставить той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться. Конечно, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу», – заявил президент.
Также Зеленский выразил мнение, что его встреча с Путиным «обязательно состоится». «Необходимо остановить войну на Донбассе и продвигаться к справедливому и прочному миру. Но какой должна быть повестка дня этих переговоров? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда будут согласованы эти шаги? Это открытые вопросы, и, на мой взгляд, мы получим ответы, как только начнутся прямые консультации между Офисом Президента Украины и Администрацией Президента России. Со своей стороны, я уже дал все поручения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку», – добавил президент.
Зеленский признал, что «реального прямого диалога между Украиной и Россией не было давно», что не способствует укреплению взаимного доверия. «Мне кажется, что встречу можно провести в месте, олицетворяющем мир и диалог. На мой взгляд, место, тщательно выбранное для ведения этого очень непростого диалога о мире, может способствовать решению проблемы», – заявил глава государства.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
В Кремле заявили об отсутствии предложений Киева по встрече Путина и Зеленского
Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего – ни по повестке дня, ни по чему», – передает его слова ТАСС.
Он добавил, что Москва «ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Кравчук выступил за встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз
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Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без участия западных партнеров, выразил мнение глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
«Стоит. Зеленскому не нужна постоянно нянька», – приводит ТАСС ответ Кравчука на вопрос о том, стоит ли встречаться Зеленскому с Путиным один на один, без западных партнеров.
В то же время глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу сказал, что «позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена четко и однозначно», и Зеленский может и должен опираться в том числе и на их позицию, но главными должны оставаться интересы Украины.
Кравчук выразил уверенность, что встреча президентов Украины и России состоится. «Я верю в то, что эта встреча нужна, и что она в конце концов состоится», – сказал Кравчук в эфире «Радио НВ». После такого диалога, полагает Кравчук, стороны «пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений». «Какими они будут – это будет в порядке обсуждения», – добавил он.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало. Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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В Кремле оценили идею Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане
В Кремле не получали официального предложения по инициативе президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он отметил, что не знает, готов ли Путин куда-то ехать для встречи с Зеленским, но напомнил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. При этом он напомнил, что «сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве».
Также представитель Кремля заявил, что контакты между политсоветниками президентов Украины и России осуществляются в рамках поручения глав государств. С российской стороны принимает участие Дмитрий Козак, уточнил Песков.
В среду президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским коллегой Владимиром Путиным. Также в интервью итальянской la Repubblica он указал на необходимость встречи, «чтобы прекратить войну в Донбассе».
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин пообещал Моди поставить гуманитарную помощь Индии для борьбы с COVID
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Моди поблагодарил Путина за оказываемое содействие, «которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране».
Также президент России и индийский премьер приветствовали регистрацию в Индии вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность.
«Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – отмечается в сообщении.
Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами.
Напомним, Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Путин пообещал оказывать содействие французскому бизнесу
Россия будет оказывать всемерное содействие французскому бизнесу, Франция остается одним из ключевых экономических партнеров России, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.
Путин отметил, что в условиях сложной политической конъюнктуры французские компании не снижают активности, это говорит о доверии к России. «Со своей стороны оказывали и будем, безусловно, оказывать французскому бизнесу в России, французским инвесторам всемерную поддержку», – сказал президент, передает РИА «Новости».
Он также пригласил французский бизнес принять участие в работе Петербургского международного экономического форума. «Возможность детально обсуждать конкретные вопросы, касающиеся экономического и инвестиционного климата в России, мы традиционно обсуждаем на Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдет 2-5 июня. И, как всегда, уважаемые друзья, я приглашаю вас принять в нем участие», – сказал Путин.
По словам президента, «Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России». «(Страна) занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции, шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику, и пятое по товарообороту», – сказал Путин.
«Несмотря на некоторое снижение взаимной торговли по итогам 2020 года, у нас минус 14% по отношению к 2019 году, ее показатели по-прежнему в целом приемлемые, так скажем, 13 миллиардов долларов», – добавил президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке, несмотря конфликты в отношениях с Европой и США.
В Кремле заявили о помехах в принятии решения по саммиту США-Россия из-за шагов Вашингтона
Враждебные шаги США в отношении России затрудняют анализ ситуации для принятия президентом Владимиром Путиным решения по поводу встречи с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Москве не понимают ситуацию – «мы видим, что на словах есть предложения говорить о взаимодействии в тех областях, которые интересны друг другу, нам что-то интересно, американцам что-то интересно, и вполне естественно, что мы можем взаимодействовать», однако «при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по тому самому сдерживанию России или проявление просто враждебных шагов», передает ТАСС заявление Пескова эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«Это затрудняет анализ ситуации с российской стороны с тем, чтобы президент мог принять решение об этом саммите», – добавил он.
Ранее Байден в речи перед членами обеих палат Конгресса США указал, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия.
До этого временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Песков указывал, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
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Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым гражданам России, сообщила пресс-служба Кремля.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации (…) Антохину Геннадию Ивановичу – капитану-наставнику отдела Департамента безопасности и качества филиала публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» в городе Владивостоке, Приморский край; Бондаренко Александру Дмитриевичу – трактористу общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, Ростовская область», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также президент присвоил почетное звание художественному руководителю – директору государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан «Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей» Кажлаеву Мураду и Полякову Виктору – заместителю генерального директора – управляющему директору публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн», Ярославская область.
Кроме того, Героем Труда России стала машинист крана доменного цеха «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Суслякова Людмила из Кузбасса.
Напомним, в феврале Путин присвоил академику Ивану Дедову звание Героя Труда.
Путин заявил об успешном обеспечении макроэкономической стабильности в России
России, несмотря на сложности текущего периода, удается обеспечить макроэкономическую стабильность, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов Франции, которая проходит в режиме видеоконференции.
Путин заявил, что «мы обеспечиваем макроэкономическую стабильность, нам это удается сделать несмотря на все сложности», передает РИА «Новости».
В России обеспечивается «устойчивость на финансовых рынках, при этом за счет продуманной бюджетной политики мы смогли увеличить федеральные расходы, направляемые на поддержку ключевых отраслей экономики и социальной сферы».
Глава государства также отметил, что власти активизировали работу по снижению фискальной нагрузки на бизнес, идет процесс снятия регуляторных ограничений, а в целях адресной поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей были запущены программы льготного кредитования.
Путин подчеркнул, что Москва планирует развивать науку и технологии, прежде всего, за счет инновационных секторов – фармацевтики, биотехнологии, атомной и возобновляемой энергетики.
Он выразил заинтересованность России в сотрудничестве с иностранным бизнесом по этим направлениям.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о прохождении самого сложного этапа адаптации экономики.
Врач: Скорая помощь – это требующий постоянного напряжения профессиональный экстрим
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«Это работа, которая требует профессионализма, широкого кругозора и умения быстро принимать решения в критических ситуациях. В этой профессии очень важно владение всеми современными методами неотложной помощи», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Сергей Бойцов в связи с отмечаемым сегодня в России Днем работника скорой помощи.
«В течение последних лет служба скорой помощи находится в постоянном фокусе внимания. Это касается не только органов местных органов управления здравоохранением, но и Минздрава России, и правительства. Мы видим, какое внимание уделяет этой теме президент. Редкое мероприятие на уровне администрации президента или правительства, посвященное здравоохранению, обходится без обсуждения проблем «скорой помощи», в том числе вопросов ее материально-технического обеспечения. Речь идет о состоянии зданий, и, в первую очередь, о парке автомобилей», – сказал доктор медицинских наук Сергей Бойцов, гендиректор Национального медицинского центра кардиологии Минздрава России.
Собеседник напомнил, что в своем недавнем послании Федеральному собранию глава государства рассказал о планах в ближайшие три года направить в регионы дополнительно 5 тысяч машин скорой помощи. «Интенсивность эксплуатации парка автомобилей практически непрерывная. Техника должна обновляться постоянно. Мы регулярно слышим о том, что такое-то количество сотен или тысяч автомобилей будет обновлено при поддержке правительства. Без этого никак нельзя», – подчеркнул Бойцов.
Поддержка врачей и других медработников, работающих в «скорой помощи» крайне важна, учитывая ту нагрузку, которую им приходится брать на себя, и особенно в последнее время, отметил собеседник. «Многие мои коллеги и знакомые трудятся на «скорой», – рассказал Бойцов. – Могу сказать, что это работа, которая требует профессионализма, широкого кругозора и умения быстро принимать решения в критических ситуациях. В этой профессии очень важно владение мануальными навыками и всеми современными методами неотложной помощи, потому что часто приходится спасать пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, травмами, ожогами. Работники «скорой» должны обладать решительностью, потому что нередко приходится брать на себя ответственность в одиночку».
«Скорая помощь – это пристрастие определенного рода. Люди, попадая в эту систему, уже не могут из нее выйти, потому что это своеобразный профессиональный экстрим, который требует постоянного напряжения и концентрации», – подытожил собеседник.
В среду, в День работника скорой помощи, президент Владимир Путин посетил новую станцию скорой помощи №4 в городе Пушкин, пригороде Санкт-Петербурга. Глава государства поздравил медиков с профессиональным праздником, осмотрел диспетчерскую, пункт хранения средств индивидуальной защиты и учебный класс. Путин также отметил – российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, что позволило быстро отреагировать на распространение COVID-19. Ранее в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с профессиональным праздником работников скорой медицинской помощи, отметив их труд во время пандемии коронавируса.
День работника скорой помощи был учрежден в 2020 году. Дата выбрана неслучайно. 28 апреля 1898 года в Москве появились первые в России организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.
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Мишустин передал Пашиняну привет от Путина
Премьер-министр России Михаил Мишустин передал исполняющему обязанности председателя правительства Армении Николу Пашиняну привет от президента Владимира Путина.
«Прежде всего хочу передать вам теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина», – сказал Мишустин на встрече с Пашиняном в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета.
Он подчеркнул, что Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, которые носят многолетний союзнический и стратегический характер, передает ТАСС.
Глава российского правительства отметил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы, передает РИА «Новости».
«Это в первую очередь разблокирование всех экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона», – отметил Мишустин.
Ранее в Армении оценили роль российских миротворцев в сохранении мира в Карабахе.
Путин назвал спекуляции вокруг «Северного потока – 2» недобросовестной конкуренцией
Вокруг проекта «Северный поток – 2» много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Франции в режиме видеоконференции.
«Реализуются также знаковые совместные проекты, ну они, на мой взгляд, во всем мире известны, такие, например, как строительство заводов по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2», а также прокладка «Северного потока – 2». Мы знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз, это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
По словам президента, разговоры вокруг «Северного потока – 2» связаны «прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке». «Ну используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности», – добавил президент.
Он выразил надежду, что все сложности, в том числе по «Северному потоку – 2», будут преодолены.
Путин вспомнил писателя-классика Михаила Салтыкова-Щедрина, у которого был персонаж – генерал, который оказался в лесу. «И он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же электричество берется просто из розетки», – сказал президент.
«Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем эти сложности», – добавил Путин.
Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании.