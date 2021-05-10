Совет ЕС поручил Боррелю представить в ноябре проект военной концепции Евросоюза

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10 мая, понедельник | Последнее обновление — 13:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава минздрава Омской области найден живым
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Нет ничего удивительного, что книги и фильмы о том времени все меньше похожи на то, что на самом деле делали наши деды и наши отцы. Закон времени. Можно до религиозного экстаза уважать и чтить их подвиг, но понять его так, как ощущали его они, и даже мы – уже невозможно физически.
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Наши деды и бабушки, ветераны войны, наши отцы и матери, дети войны – герои. Не потому, что они наши. А потому что вовсе не всё равно, кто строил Аушвиц и был в нем надзирателем, а кто освобождал Аушвиц и всю Европу.
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Победа в Великой Отечественной войне – самое важное событие в российской истории и будет оставаться таким всегда, как для французов взятие Бастилии или для американцев – провозглашение независимости от Британии
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Совет ЕС поручил Боррелю представить в ноябре проект военной концепции Евросоюза
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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в ноябре представить проект первой европейской военной концепции под названием «Стратегический компас ЕС», говорится в заявлении Совета ЕС.
«В соответствии со стратегической повесткой на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В этой связи Совет ЕС призвал верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года.
Осенью прошлого года представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС». Сообщалось, что доктрину могут принять к марту будущего года.
По данным СМИ, «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Цель нового документа – определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения.
Премьер Италии констатировал крах «мечты Евросоюза» из-за неравенства
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Премьер-министр Италии Марио Драги во время круглого стола по трудоустройству раскритиковал европейских политиков за усиление социального неравенства в ЕС, отметив, что это «не та Европа», какой она должна быть, так как европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади, сообщило ANSA.
«Европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», – приводит заявление Драги во время круглого стола на тему трудоустройства РИА «Новости».
Итальянский премьер также указал на несправедливость системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения – молодежи и женщин.
Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза.
Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту заявила о необходимости выработки механизмов распределения вакцин между государствами и предоставления препаратов от коронавируса бедным странам.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как связаны заявления о крахе «общеевропейского дома» с числом зараженных коронавирусом в Евросоюзе.
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Американские десантники получили травмы после высадки в Эстонии
После высадки на эстонском аэродроме Нурмси 10 американских десантников получили травмы, их доставили в местные больницы, сообщил пресс-атташе посольства США Марк Нейлор.
«Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», – заявил Нейлор, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются в больнице после легких травм ног.
Высадка проходила в ночь на 8 мая, в ней участвовали несколько сотен десантников, ее проводили в рамках учений Swift Response («Быстрый ответ»). В общей сложности в высадке участвовали свыше 700 американских военнослужащих.
Напомним, в ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Эстонии проходят военные учения НАТО, которые являются лишь частью общих военных приготовлений страны, они серьезно нагрузили эстонскую экономику.
NI попытался разгадать «изюминку» предстоящего парада Победы
Американский журнал The National Interest отметил, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Как отмечает издание, для участия в параде выделено 53 боевых самолета и 23 вертолета. При этом ключевую роль в полете над Москвой занимает именно Ту-160, который прошел модификацию. The National Interest считает, что Россия намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми снабдят ракетоносец, сообщает «ИноСМИ».
Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было.
The National Interest также отметил, что помимо воздушного показа на Параде Победы будет представлена механизированная колонна из 190 машин, среди которых будут 35 различных типов новой и модернизированной военной техники. Маршем по Красной площади пройдут в общей сложности более 12 тыс. военнослужащих в составе 37 пеших парадных расчетов.
Ранее начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин сообщил, что воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации.
Макрон заявил, что ЕС рассмотрит на саммите политику в отношении России
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Лидеры Евросоюза рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это Россия и Brexit», – сказал Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту (Португалия), передает ТАСС.
Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с мерами Москвы в отношении европейских официальных лиц. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщал, что все варианты мер в отношении России будут обсуждаться на саммите ЕС в конце мая.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
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На Западе назвали российский Су-57 «убийственно красивым»
Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием Парад Победы в Москве и, в особенности, его воздушную часть, отметив красоту российских истребителей Су-57.
Так, американский военный эксперт Х.И. Саттон выложил на своей странице в Twitter снимок с пролетевшими над Красной площадью российскими истребителями Су-57. «Хочу сказать, красивый самолет. «Сухие» в принципе выглядят убийственно», – написал он.
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Восторг Саттона разделили и его подписчики. «Уголовник (так по кодификации НАТО называют Су-57) – это самое красивое создание компании «Сухой», – отметил один из них, передает РИА «Новости».
Другой комментатор добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит «круто».
«Этот самолет будет достойным противником ВВС США», – написал еще один пользователь.
С ним согласился и другой подписчик, который призвал не оценивать российских военных так же, как и 20 лет назад. «Они модернизировали большую часть арсенала, просто не так, как привыкли делать мы…И Россия, и Китай становятся очень опасными противниками», – подчеркнул он.
Тем временем стало известно, что российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске.
Саммит ЕС не достиг общей позиции об отмене действия патентов на вакцины
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Лидеры стран Евросоюза не достигли единой позиции по вопросу отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, приостановка патентов не решит проблему снабжения препаратами от коронавируса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС.
«У нас были дебаты по интеллектуальной собственности на вакцины. Разные мнения прозвучали, но что ясно, это то, что мы решительно поддерживаем любые усилия по производству и поставке вакцин. Однако мы не думаем, что в ближайшем будущем это может стать волшебным решением проблемы», – цитирует ТАСС Мишеля.
Против приостановки действий патентных прав на вакцины выступила канцлер Германии Ангела Меркель, котоая участвовала в саммите в режиме онлайн.
«Центральную роль [на переговорах] играла тема патентов. Я здесь ясно дала понять, что не считаю отмену действия патентов решением для того, чтобы снабдить больше людей вакциной. Но я думаю, что мы нуждаемся в креативности и инновационном потенциале компаний, и к этому относится охрана патентных прав», – заявила канцлер.
Вместе с тем, стало известно, что система сертификатов о вакцинации от COVID в Евросоюзе сможет начать работать в июне.
«Я рада сообщить, что законодательная и техническая работа по сертификатам идет полным ходом, чтобы они были внедрены в июне. Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.
На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.
1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.
Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.
Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после первого дня неформального саммита Европейского совета в португальском городе Порту заявил о намерении попросить главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен обеспечить республику в июне большим количеством вакцин против коронавируса, сообщило Чешское радио.
«Я обязательно попрошу председателя [ЕК Урсулу фон дер Ляйен], чтобы она попыталась [обеспечить] получение [Чехией] большего количества вакцин в июне. Это для нас сейчас самое важное», – приводит слова Бабиша ТАСС.
По словам политика, в ближайшие недели Чехия начнет масштабную кампанию популяризации вакцинации против коронавируса среди населения. Бабиш считает, что такая кампания может реализовываться на территории всего Евросоюза, а ее подготовкой должна заняться ЕК.
Напомним, в начале мая Бабиш заявил, что Чехия якобы не испытывает недостатка в вакцинах против коронавируса и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер , и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.
2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
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Главы МИД Германии и Словакии высказались за развитие отношений с Россией
Министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией.
Так, Маас указал, что Европейский союз готов продолжать свою политику по отношению к России, но готов при этом к диалогу. «Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о «списке недружественных государств». Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу», – сказал Маас, передает РИА «Новости».
В свою очередь Корчок заявил, что Евросоюз должен остановить дальнейшее негативное развитие отношений с Россией. «Ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна. Но, конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств», – сказал Корчок.
Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются, передает ТАСС.
«Наши отношения с США меняются, теперь у нас сильное партнерство. Это особенно стало понятно после саммита G7. Мы обсудим (в ходе заседания) и Россию, с которой, наоборот, они не улучшаются», – сказал он.
Совет ЕС на уровне министров иностранных дел проведет в понедельник плановое заседание в Брюсселе, на котором обсудит отношения с США и Россией, оказание поддержки странам Западных Балкан, обстановку в Афганистане и ситуацию вокруг иранской ядерной сделки. Министры не планируют принимать решений о новых санкциях против Москвы или новых дипломатических шагах.
Согласно официальной программе встречи, отношения с Москвой станут лишь одной из вспомогательных тем. Главным пунктом повестки дня будет дискуссия о развитии трансатлантических связей. В министерской встрече ЕС, которая будет проходить в очном формате, примет участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри, он подключится к заседанию по видеосвязи.
РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V»
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Сообщение немецкой газеты Bild о том, что якобы переговоры о поставках «Спутник V» в Германию зашли в тупик, не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», – цитирует сообщение РФПИ РИА «Новости».
Фонд добавил, что переговоры с немецкой стороной продолжаются, препарат может быть поставлен уже в июне, не в ущерб поставкам в другие страны.
Разработчики вакцины также продемонстрировали полную открытость, они продолжили работать в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA), хотя на EMA пытаются оказать давление крупные международные фармкомпании и политики, чтобы не пропустить «Спутник V» на европейские рынки.
«Против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации российской вакцины в различных странах. <...> В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов с целью создания и использования монопольных позиций на рынках. Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире», – подвели итог в РФПИ.
В воскресенье немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Минздраве ФРГ сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V».
До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.
МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» приняли участие в параде в Москве
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В Москве на параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в воздух подняли четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении также четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76, передает РИА «Новости».
Ранее американский журнал The National Interest предполагал, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было.
Эксперт оценил заявление США о «российском оружии» в Аравийском море
Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что образцы вооружения с судна, задержанного ВМС США в Аравийском море, являются лишь старыми советскими и китайскими системами.
«Отчетливо видно, что на борту задержанного судна находятся старые советские и китайские образцы вооружения. К последним относятся, в частности, штурмовые винтовки «Тип-56» (копия автомата АК/АКМ – прим. ВЗГЛЯД), снайперские винтовки «Тип-79» и «Тип-85» (копии снайперское винтовки Драгунова СВД – прим. ВЗГЛЯД), гранатометы «Тип-69» (незначительно модернизированная копия РПГ-7 – прим. ВЗГЛЯД), пулеметы «Тип-80» (копия пулемета ПКМ – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС эксперта.
Ранее пятый флот ВМС США сообщил, что американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря.
ЕС захотел обсудить отмену патентов на вакцины от коронавируса
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Евросоюз готов обсуждать отмену прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса, но это не поможет решить проблему их дефицита в ближайшее время, выразила мнение глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту.
«Евросоюз открыт для дискуссии об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины, однако это не принесет нам ни одной дополнительной дозы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Для того чтобы решить эту проблему, нам нужны механизмы распределения вакцин и их предоставления бедным странам», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
Она выступила с утверждением, что Еврокомиссия якобы уже активно занимается поставками препаратов государствам-партнерам.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.
На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.
1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.
Напомним, 30 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.
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Анонсировано скорое появление в войсках планирующей авиабомбы «Дрель»
Вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель», заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы «Дрель». Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», – заявил Борисов в интервью «Интерфаксу».
Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия – 2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров.
Доверие поляков к Евросоюзу упало до минимума с 2004 года
Доверие граждан Польши к Евросоюзу достигло самого низкого уровня со времени вступления страны в ЕС в 2004 году, пишет газета «Речь Посполита» со ссылкой на результаты регулярно проводимого под эгидой Еврокомиссии опроса общественного мнения «Евробарометр».
Так, 50% респондентов в Польше в настоящее время доверяют Евросоюзу. 38% опрошенных не доверяют ЕС, а еще 12% не имеют собственного мнения по этому вопросу. Таким образом, за последний год евроскептиков в Польше стало на 6% больше, чем в 2020 году. Это самый высокий показатель среди стран ЕС, передает ТАСС со ссылкой на газету.
Издание в числе причин усиливающегося недоверия к Евросоюзу называет ведущиеся почти шесть лет споры с Брюсселем из-за судебной реформы, а также современное состояние польской экономики. По данным «Евробарометра», 63% польских граждан считают экономическое положение в стране плохим. Лишь 34% придерживаются противоположного мнения.
Издание также напоминает, что Польша «традиционно принадлежала к наиболее горячо поддерживающим объединенную Европу государствам».
В Брюсселе сообщили, что на саммите ЕС не обсуждали Россию
Лидеры Евросоюза на завершившемся неформальном саммите в Порту (Португалия) не обсуждали тему отношений с Россией, поскольку она запланирована на следующем заседании ЕС, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«Дискуссии о России не было, поскольку она запланирована на следующем заседании Европейского совета (саммите ЕС в Брюсселе 25 мая – прим. ВЗГЛЯД) и в Совете ЕС [на уровне глав МИД 10 мая]», – сказал источник ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры Евросоюза рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении России и тему Brexit.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
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