НАСА приостановило контракт с компанией Маска на лунный модуль

Эксперт объяснил цель визита Санду в Москву

«Президент Молдавии не настроена на ухудшение диалога с Россией, поэтому цель ее визита – найти общие темы, по которым стороны смогут договариваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский, комментируя заявление президента Молдавии Майи Санду о желании посетить Москву и провести переговоры с президентом России.

«Вопросы, связанные с молдавскими мигрантами, беспошлинной торговлей и российской вакциной – это лишь составляющие части большого разговора. Главный мотив приезда Майи Санду в Москву – налаживание прагматичных отношений с Россией, где обе стороны будут учитывать национальные интересы друг друга», – считает политолог, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский.

Он также заметил, что с того времени, как Майя Санду стала президентом Молдавии, она старательно обходит острые для России темы. «Выступая в ПАСЕ, она вполне могла поднять вопрос о выводе российских войск из Приднестровья, замене миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ или о военных складах в селе Колбасна. Но Санду не стала этого делать. Я думаю, что таким образом Санду посылает сигнал Кремлю о нежелании каким-то образом обострять отношения», – пояснил Андриевский.

При этом политолог добавил, что Санду прямо говорит об ориентации своего политического курса на Европу и США, но это ни в коем случае не должно означать каких-то недружественных шагов в отношении России. «Санду стремится договариваться с Россией и искать общие точки соприкосновения. А там, где взгляды расходятся – находить компромиссы», – рассказал собеседник.

В то же время Андриевский указал на сложную внутриполитическую обстановку в Молдавии, которая может оказать влияние на отношения с Россией. «Ситуацию всячески раскачивает бывший президент Игорь Додон, делая громкие заявления по поводу стремления Молдавии в НАТО. На мой взгляд, цель таких заявлений – поссорить действующего президента Молдавии с Россией. Только в таком случае не будет победителей, все проиграют», – убежден политолог.

Эксперт обратил внимание на то, что в таких условиях многое будет зависеть от позиции Москвы – примет ли она предложение Санду или поддержит экс-президента Додона. «Но главное – Молдавия не заинтересована в превращении страны в поле боя, поэтому самым здравым путем является кооперация и с Западом, и с Россией», – заключил Андриевский.

В четверг президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы посетить Россию, отношения с которой считает важными для республики. «Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис, пока не создали условия для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан. Важны они и с точки зрения торговых отношений», – приводит ТАСС слова президента Молдавии в ходе выступления на телеканале «ПРО ТВ». Санду также заметила, что хочет провести переговоры для продления льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта.

В минувшую субботу Санду поблагодарила Россию за поставленную Молдавии в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». Днем ранее Санду заявила, что у Молдавии «есть много проблем, которые нужно решить с Россией». В январе Санду пообещала приложить усилия для выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Россией.

При этом ранее вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил о том, что «Санду пошла по пути Зеленского». Так он прокомментировал решение президента республики распустить высший законодательный орган.

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