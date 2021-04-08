Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

Политолог назвал главную задачу нового руководителя Республики Тува

«Назначение Владислава Ховалыга полностью укладывается в стратегию Кремля по обновлению и повышению эффективности власти на всех уровнях», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя смену руководства в Туве. По его мнению, новому руководителю республики предстоит вывести регион из числа дотационных.

«Новый назначенец мне кажется именно тем человеком, который нужен сейчас в этом сложном регионе. Во-первых, Владислав Ховалыг слушатель так называемой «школу губернаторов», выпускники которой показывают очень хорошие результаты даже в проблемных субъектах Федерации. Другой важный критерий – для региона он свой, при этом набрал уже немалый опыт управления столицей Тувы. Он прекрасно понимает ситуацию в республике», – говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Потуремский отметил, что Ховалыгу на новой должности помогут его ключевые компетенции в имущественной и финансовой сферах. «Основная задача республики сегодня – это развитие социальной инфраструктуры. В Туве есть, конечно, и геополитическая специфика (это приграничный регион), и национальная, связанная с традиционным укладом жизни и хозяйства, прежде всего животноводством. Но главная задача Ховалыга – поднять качество жизни рядовых тувинцев и одновременно вывести субъект из числа дотационных. Ведь пока Республику Тыва сложно назвать успешной по экономическим показателям», – подчеркнул Потуремский. Эксперт добавил, что у Тувы есть безусловные перспективы взаимодействия в рамках проекта «Макрорегионы – Енисейская Сибирь».

«Шолбан Кара-оол ушел по собственному заявлению. Шолбан Валерьевич работал уже не первый срок и, очевидно, у него возникли какие-то личные причины для ухода», – отмечает Потуремский. Ранее сообщалось, что Кара-оол дважды переболел коронавирусом, был вынужден пройти курс лечения в Москве от пневмонии.

«Надо отдать должное Шолбану Кара-оолу: его программы, связанные с поддержкой семьи, детства, традиционных видов занятости были и остаются полезными. Я был в Туве и видел, насколько хорошо местные жители относились к таким программам главы республики, в рамках которых каждая семья должна была получить «по корове» и как минимум один из членов семьи получал высшее образование. В этой республике привыкли к «отеческой» заботе властей, там велик запрос на патернализм, и уверен, что власть сможет ответить на этот запрос и при новом руководителе», – заключил Потуремский.

Шолбан Кара-оол назвал свою отставку осознанным решением, принятым самостоятельно. По его словам, порядок действий он согласовал с президентом страны Владимиром Путиным, сообщает «Регнум». «Я старался как мог. Наверное, история рассудит, сколько удалось сделать, сколько было ошибок, недочетов, – заявил он в видеообращении. – Но, видит Всевышний, оценит мой избиратель, насколько успешными были наши усилия». Бывший лидер Тувы поблагодарил Владимира Путина и своих сторонников.

Напомним, в среду президент своим указом досрочно прекратил полномочия главы Республики Тыва. Временно исполняющим обязанности главы назначен Владислав Ховалыг. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. О том, чем займется он после отставки, пока не сообщается. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования, 19 сентября.

Владислав Ховалыг родился в 1967 году в тувинском селе Тээли. В 1992 году окончил Красноярский госуниверситет по специальности «юриспруденция». Служил в армии. Трудовой путь начал рабочим Шагонарского райпромкомбината. В органах власти трудовую деятельность начал специалистом в Госкомимуществе Тувы. В 1994-2004 годах возглавлял отделение Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в республике. В дальнейшем работал в Минфине республики – сначала начальником отдела, затем начальником департамента.

В 2007 года Ховалыг стал министром земельных и имущественных отношений республики. Был мэром ее столицы – города Кызыла в 2008-2018 годах. Одновременно учился в Российской академии госслужбы при президенте России по специальности «Антикризисное управление». В 2006 году закончил обучение.

Кроме того, Ховалыг проходит подготовку кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Школа была запущена летом 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), ее учебная программа подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.