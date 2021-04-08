Защищающую сразу от гриппа и COVID-19 российскую вакцину начали исследовать на животных

Комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, уже исследуют на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, заявил гендиректор центра Ринат Максютов.

Максютов заявил, что «такие работы нами ведутся», в данный момент «исследования продолжаются на животных», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что эта вакцина может иметь важное эпидемиологическое значение, потому что она позволит вакцинировать население ежегодно сразу от двух инфекций.

Кроме того, в «Векторе» приступили к разработке вакцины в виде капель, для назального применения.

«Состав главного действующего компонента вакцины не изменится (по сравнению с вакциной «ЭпиВакКорона»)», – отметил Максютов.

Он уточнил, что иммунитет будет создаваться на слизистых, а это как раз входные ворота инфекции.

Гендиректор центра также заявил, что ученые регулярно проводят анализ мутаций коронавируса и уже могут сделать вывод, что «в южноафриканском варианте, бразильском, нигерийском не затронуты участки, которые важны для эффективного действия вакцины «ЭпиВакКорона».

По его словам, экспериментально была показана эффективность вакцины от «Вектора» в отношении британского варианта коронавируса. Подобные работы ведутся и в отношении южноафриканского штамма, результат ожидается в ближайшие недели.

Напомним, «ЭпиВакКорона» – это вторая (после «Спутника V») зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса.

Ранее Максютов объяснил принцип действия этого препарата.

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