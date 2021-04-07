Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий Крым решил подать иск к Порошенко за блокаду полуострова Глава военного комитета НАТО Пич прибыл в Киев 7 апреля 2021, 13:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич прибыл в Киев, сообщает пресс-центр Североатлантического альянса. «Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич находится на Украине с давно запланированным визитом», – передает ТАСС сообщение пресс-центра. По данным альянса, Стюарт в сопровождении главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака посетит международный центр миротворчества и безопасности и национальную академию сухопутных войск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».

В ДНР назвали дату начала наступления украинских войск 6 апреля 2021, 16:44

Фото: Сергей Аверин/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Замглавы министерства информации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Бессонов заявил, что ожидает наступление Киева в третьей декаде апреля, отметив, что украинская сторона продолжает ежедневно подвозить военную технику в Донбасс. «Конечно, ежедневно (продолжается подвоз техники – прим. ВЗГЛЯД). Противник разворачивает силы и средства. Конечно, наш противник готовится к наступательным действиям, это очевидно», – сказал Бессонов в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». По его словам, ДНР уже семь лет находится в состоянии войны и готова обороняться в случае наступления. Как отметил Бессонов, разведка ДНР работает хорошо, поэтому Донецк готов ко всему. «Прогнозировать конкретную дату, когда будет... Нужно понимать, что противник уже готов. Они провели все необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать боевые действия. Когда будет отдан приказ о наступлении? Скорее всего, это будет зависеть от погодных условий, потому что сейчас весенняя распутица, земля влажная, для эффективных наступательных действий армия должна иметь возможность быстро маневрировать, быстро перемещаться. Поэтому земля должна просохнуть. Скорее всего, по прогнозам наших специалистов и военных, возможно, это будут 20-е числа апреля», – сказал Бессонов. Говоря о том, готов ли Донецк обороняться в том случае, если Украина будет применять беспилотники, Бессонов также ответил положительно. «Конечно, готовимся. Конечно, есть, чем ответить. Готовы к тому, что противник будет применять все имеющееся вооружение», – добавил он. Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украинская делегация опозорилась во время визита в Катар 6 апреля 2021, 15:12

Фото: president.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Делегацию президента Украины Владимира Зеленского обвинили в грубом нарушении правил этикета во время визита в Катар. Фотографии встречи были опубликованы на сайте офиса президента Украины, но после бурной реакции в соцсетях снимки удалили. На фотографиях видно, что во время приема глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, тем самым демонстрируя подошвы своих туфель, пишет «Страна.ua». «Нельзя сидеть, положив ногу на ногу. Ноги считаются нечистыми, поэтому-то, сидя, нельзя показывать подошвы обуви. То, как сидели члены делегации, является проявлением очень большого неуважения», – рассказал эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк. Он отметил, что девушка из состава украинской делегации также нарушила правила этикета, оголив колени. Эксперт уточнил, что женщины на таких мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку. В самом Катаре также обратили внимание на позы Ермака и Кулебы, как рассказал журналист Al Jazeera Али-Хассан Аль-Моссламани. «Источники в окружении эмира Катара поделились, что у Тамим бин Хамад Аль Тани тоже посчитали это непристойным. Но в то же время нельзя говорить, что это катастрофическая ситуация и сложно сказать, насколько этот инцидент отразится на отношениях и бизнесе между странами. … Но свои выводы, конечно, у эмира сделали, и, возможно, будут, скажем так, более сдержанными в общении с Киевом», – сказал журналист. Тем временем журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар на фоне заявлений Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом». Эксперт объяснил оскорбительные ошибки украинской делегации в Катаре 6 апреля 2021, 19:35

Фото: president.gov.ua

Текст: Татьяна Косолапова

Коричневые туфли у одного из членов украинской делегации в Катаре, позы «нога на ногу», демонстрация подошв обуви, а также оголенные колени – все это нарушения делового протокола, допущенные из-за недостаточной осведомленности, заявила газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Во время визита в Катар трех членов делегации президента Украины Владимира Зеленского уличили в грубых нарушениях правил этикета. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сидели в позе «нога на ногу», демонстрируя подошву своей обуви, а у девушки были оголены колени. «Поведение украинской делегации действительно было неправильным. Во-первых, коричневые туфли в деловом этикете у мужчин запрещены. Единственные, кому вообще разрешены такие туфли – итальянцы. Все остальные, в том числе граждане Украины, России, Америки, Франции и других стран носят на официальные визиты только черную обувь», – говорит Холгова. Коричневые туфли подразумевают не просто какое-то неофициальное или неважное мероприятие, а приравнивают его к прогулке с собачкой по парку, продолжает специалист. Она приводит в пример бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, нынешних французского и российского Эммануэля Макрона и Владимира Путина, которые абсолютно на всех официальных мероприятиях появлялись исключительно в черных туфлях. «Что касается позы «нога на ногу», то она не то чтобы выражает неуважение, но является достаточно фривольной. Она точно не для такого рода встреч. Похожая ситуация произошла на встрече бывших президента России Бориса Ельцина и лидера США Билла Клинтона. Тогда американец запрокинул ногу на ногу, причем таким образом, что щиколотка практически оказалась на колене. Кроме того, он периодически трогал свой ботинок. Ельцин, увидев это, поинтересовался: «Билл, что, ботинок жмет? Давай поменяемся, у меня на размер больше». После этого случая американский президент больше себе такого не позволял», – рассказывает эксперт. Причем поза «нога на ногу» запрещена как мужчинам, так и женщинам, делится собеседник. Она воспринимается как фривольное поведение человека, для которого, по всей видимости, данная встреча недостаточно важна. «Потом, в арабских странах действительно нельзя демонстрировать подошву обуви, это считается чем-то грязным и неуважительным. Тем более ни в коем случае нельзя мыском куда-либо указывать или дергать, это тоже считается запрещенным жестом», – поясняет Холгова. Также она пояснила, что длина юбки девушки из украинской делегации для российской и западной системы координат была абсолютно приемлемая, но в арабских странах демонстрировать колени, конечно, запрещено. Эксперт полагает, что когда дама стояла, то колени ее были прикрыты, но когда она села – юбка чуть приподнялась и колени оголились, чего, конечно же, допускать нельзя было. «Но, на мой взгляд, все это было скорее из-за незнания, нежели намеренный какой-то жест. Скорее всего, украинская делегация просто не осведомлена, как нужно себя вести, потому что все-таки этикету не уделяется должного внимания, а в результате в очередной раз весь мир посмеялся», – резюмировала специалист по протоколу. В сентябре в Сети начали активно обсуждать фотографию с переговоров бывшего президента США Дональда Трампа и главы Сербии Александра Вучича, сделанную в Овальном кабинете Белого дома. На ней американец, сидя в большом кожаном кресле за столом, беседует со своим сербским коллегой, который разместился на обычном стуле по другую сторону стола, что вызвало у публики массу эмоций – в том числе подозрений, что таким образом американская сторона показывает свое превосходство перед партнером по переговорам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кулеба назвал условие открытия Киевом огня в Донбассе 7 апреля 2021, 08:38

Фото: Thomas Koehler/photothek.de/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Украинская сторона откроет огонь только в случае угрозы своим войскам в Донбассе или атаки на них, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Liberation. Глава украинского МИДа добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года. «До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», – сказал он. Кулеба также выразил мнение, что позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата» должна быть более активной, чтобы продвигаться к действительному урегулированию. «Нормандский формат» и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… «Нормандского формата» достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», – сказал Кулеба. Между тем, во вторник украинские военные выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы. Напомним, в выходные в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Рябков: США в «нормандском формате» делать нечего 7 апреля 2021, 06:44

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

США со своей политикой в отношении Украины не могут участвовать в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», – передает слова замминистра РИА «Новости». Накануне представители России и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Рябков заявил, что что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины. Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения. Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе 7 апреля 2021, 11:12

Фото: Alexander Scherba/Facebook

Текст: Алина Назарова

Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился из-за статьи австрийской газеты Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали «гражданской войной». «Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?» – написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты. Так он отреагировал на статью Der Standard под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», написала газета, передает РИА «Новости». Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий 7 апреля 2021, 12:57

Фото: Сергей Аверин/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Она (ситуация на линии соприкосновения) остается крайне неспокойной и идет по нарастающей, ухудшается, количество обстрелов увеличивается», – заявил Пушилин, отметив, что число обстрелов с начала года увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом прошлого года. Кроме того, Пушилин заявил, что увеличение количества техники и личного состава украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий, передает РИА «Новости». При этом он заверил, что ДНР готова к любому развитию ситуации. «Хватит ли решимости, осознания, что это будет гибель для всей Украины, сложно сказать. Украину подталкивают, подталкивают западные страны», – отметил Пушилин. Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник заявил, что Киев ошибается, сравнивая нынешние вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик с ополчением Донбасса 2014 года. В Белом доме оценили возможность вступления Украины в НАТО 6 апреля 2021, 22:56 Текст: Евгения Шестак

Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что переговоры по поводу вступления страны в НАТО идут между Украиной и США в течение уже нескольких лет, передает РИА «Новости». «Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО», – ответила пресс-секретарь Белого дома. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В ЛНР заявили о наивности Киева 6 апреля 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Киев ошибается, сравнивая нынешние вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик с ополчением Донбасса 2014 года, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник. «Украина идет очень наивным путем, когда пытается сравнивать вооруженные силы ДНР и ЛНР образца 2014 года. В 2014 году у нас вообще не было никакого вооружения, были только срабатывания неких только формирующихся батальонов, неких объединений людей, которые воевали вообще-то всем, что могли достать, всем, какое вооружение смогли отбить, какое было у кого. И поэтому говорить о полноценных силах в 2014 году – это было крайне сложно со стороны ДНР и ЛНР», – сказал он. Мирошник добавил, что в настоящее время у республик Донбасса «серьезные корпуса, люди все обстреляны, все позиции отработаны», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24». Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлину и Парижу следует «безотлагательно привести в чувства» власти Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе. В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». ВСУ выпустили в течение дня 16 мин по территории ДНР 6 апреля 2021, 21:55 Текст: Абдулла Шакиров

Украинские военные во вторник выпустили 16 мин по территории Донецкой народной республики, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Сегодня с 10.50 до 18.25 мск было зафиксировано семь фактов нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. За указанный период было выпущено 16 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также при обстрелах использовались БМП и гранатометы», – передает слова представителя ДНР РИА «Новости». Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. Генпрокуратура ДНР расценила гибель ребенка как теракт. Кроме того, 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Мурал с Нельсоном Манделой разрисовали в Киеве за «расизм» 7 апреля 2021, 12:04 Текст: Алина Назарова

Украинские радикалы разрисовали красной краской один из самых заметных муралов в центре Киева, посвященный главному борцу за права чернокожих Нельсону Манделе. При этом власти города и местные СМИ предпочли не заметить этот акт вандализма. Члены ультраправой организации «Культурное сообщество «Авангард» зарисовали в самом центре Киева мурал с изображением легендарного активиста борьбы за права человека – Нельсона Манделы. Для этого они использовали огнетушитель, заряженный красной краской. Впрочем, его заряда не хватило на то, чтобы полностью закрасить лицо Манделы, поэтому портрет оказался испорченным лишь частично. Нацисты из «Авангарда» разместили в интернете видео своей «работы», а также раскидали листовки по улице Большой Васильковской, на которой и находится мурал с Манделой. В тексте листовок они «заклеймили» покойного активиста тем, что он был «коммунистом» и якобы «ярым расистом», несмотря на то, что весь мир знает Нельсона Манделу как самого известного борца против расизма. Как пишет ФАН, обычно когда украинские хулиганы или коммунальщики портили мурал, инцидент сразу же попадал в фокус всех местных СМИ, его комментировали чиновники киевской горадминистрации и силовики. В конце концов настенную картину обычно восстанавливали за городской счет. Однако инцидент, произошедший на днях в центре украинской столицы, стал исключением из правил. По мнению экспертов, ни власти, ни украинские журналисты не захотели связываться с радикалами, которые находятся под прямой опекой западных партнеров, в первую очередь посольства США в Киеве. По данным украинских СМИ, «Культурное сообщество «Авангард» – часть системы «азовского движения». В это нацистское сообщество входят полк «Азов», партия «Национальный корпус», группировки «Национальные дружины», «Центурия», «Ветеранское братство» и ряд более мелких организаций. Всю систему подготовки неонацистов напрямую курирует министерство внутренних дел Украины во главе с Арсеном Аваковым. Как указывают местные политологи, ячейки типа «Авангарда» объединяют совсем юных, начинающих радикалов, являясь для них своеобразной «школой неонацизма». Крым решил подать иск к Порошенко за блокаду полуострова 7 апреля 2021, 13:27 Текст: Алина Назарова

Власти Крыма подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами, сообщает Госсовет Крыма со ссылкой на главу комитета по законодательству Сергея Трофимова. «Первым этапом в данной работе является подготовка заявления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных физических лиц, которые совершали деяния, направленные на перекрытие Северо-Крымского канала, а также организацию энергетической, продовольственной и транспортной блокад. Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти лиц: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством не только Российской Федерации, но и Украины, «поэтому правоохранительным органам соседнего государства есть над чем поработать». «Совершенные ими в 2014–2015 годах действия попадают под конкретные статьи Уголовного кодекса: террористический акт; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; организация террористического сообщества и участие в нем; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; диверсия, а также статья, имеющая отношение к международным преступлениям, – экоцид», – приводятся в сообщении слова Трофимова. На следующем этапе планируется привлечь к гражданско-правовой материальной ответственности конкретных юридических и физических лиц, способствовавших перекрытию Северо-Крымского канала. «После проведения дополнительных расчетов предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 трлн рублей. Безусловно, озвученные цифры должны быть подтверждены необходимыми документами. По итогам подготовки всей необходимой базы иск будет направлен в арбитражный суд», – цитирует пресс-служба главу комитета. По данным Госсовета, третий этап работы предусматривает привлечение данных лиц и Украины как государства к международно-правовой ответственности. Отмечается, что зафиксированы факты нарушения ряда международных договоров, участником которых является Украина. «Действия соседнего государства и его конкретных должностных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда экологии Крыма, ущемление прав и свобод практически двух миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым», – подчеркнули в Госсовете. О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце мая. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду. В Раде заявили о желании Зеленского узурпировать власть 7 апреля 2021, 10:10 Текст: Алина Назарова

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что конечной целью политики президента Украины Владимира Зеленского является узурпация государственной власти в интересах западного капитала. «Запрет партий, как и запрет телеканалов, – это действия президента Зеленского направленные на узурпацию государственной власти в стране. … Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с Российской Федерацией», – сказал Кузьмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Первый независимый». Он подчеркнул, что запрет оппозиционных каналов и незаконная борьба власти с оппозиционными партиями – это наступление на права украинцев. По мнению парламентария, в стране пытаются уничтожить свободы на выражение взглядов и на поддержку политических партий. Кузьмин также добавил, что его партия будет «призывать украинский народ переходить от оппозиционной деятельности к деятельности по сопротивлению попыткам власти узурпировать всю власть» в государстве. Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, член пропрезидентской партии «Слуга народа» раскритиковал утвержденные главой государства Владимиром Зеленским санкции против десяти граждан Украины. Работу насосной станции в ДНР остановили из-за обстрела ВСУ 7 апреля 2021, 10:43 Текст: Наталья Ануфриева

Работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода была остановлена из-за повреждения линии электропередачи огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за этого жители Докучаевска и поселка Еленовка остались без водоснабжения, сообщила пресс-служба МЧС Донецкой народной республики (ДНР). В ведомстве сообщили, что «в селе Васильевка Ясиноватского района 6 апреля на ГУП ДНР «Вода Донбасса» в результате обстрела произошло отключение электроэнергии», работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода была остановлена, передает ТАСС. Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться после согласования мер безопасности. Село Васильевка расположено в ДНР примерно в 1,5 км от линии соприкосновения. В населенном пункте находится насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода – один из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, он питает жилые районы по обе стороны линии соприкосновения. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили в течение дня 16 мин по территории ДНР. ДНР и ЛНР подтвердили участие во внеочередном заседании контактной группы 7 апреля 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Самопровозглашенный Донецкая и Луганская народная республика примут участие во внеочередном заседании контактной группы по Донбассу, предложенном Киевом. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Московский подтвердил проведение видеоконференции контактной группы в среду, передает РИА «Новости». Проведение внеочередного заседания, как отметил Московский, стало возможным после опубликования Киевом списка мер по перемирию на сайте минобороны Украины, на чем настаивали республики Донбасса. Он отметил, что на видеоконференции планируется поднять вопросы увеличения числа обстрелов со стороны украинских силовиков, проведение разбирательства по факту гибели ребенка в результате применения ударного беспилотника, а также «достижение консолидированного понимания о приверженности достигнутым договоренностям» о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе. «Отметим, что решение текущего кризиса может отражаться лишь в конкретных действиях по нивелированию угрозы дальнейшей эскалации конфликта, путем выполнения Украиной своих обязательств по всем достигнутым на минской площадке договоренностям. Надеемся на достижение конкретных и четких решений сложившейся ситуации», – добавил Московский. В свою очередь Луганск намерен обсудить наращивание численности личного состава ВСУ и вооружения на линии разграничения. «Вчера Украина заявила о намерении созвать внеочередное заседание, якобы для «принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращению к безусловному выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года». Видимо, Украине не хватило их собственного заявления на заседании контактной группы 31 марта – о полной приверженности режиму прекращения огня и соблюдению мер по усилению режима прекращения огня. С момента этого заседания Украина так и не привела в полное соответствие мерам опубликованное на сайте министерства обороны Украины заявление, предусмотренное договоренностями от 22 июля 2020 года», – сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь. По ее словам, за этот период вооруженные формирования Украины обстреляли территорию ЛНР 22 раза. «Наш ответ на требование Украины был прост: проводить внеочередное заседание уместно только в том случае, если Украина подтвердит свое намерение выполнять упомянутые договоренности, высказываемое до этого только на словах, хоть какими-то реальными действиями. Как минимум – заявление на сайте министерства обороны, противоречащее договоренностям от 22 июля 2020 года, привести в соответствие мерам. И вот сегодня Украина наконец привела текст упомянутого заявления в соответствие мерам, что открывает возможность для проведения внеочередного заседания контактной группы», - добавила пресс-секретарь. Она отметила, что на предстоящем заседании в первую очередь должны быть рассмотрены вопросы: проведения разбирательств и наказания виновных в связи с гибелью мирных жителей вследствие действий вооруженных формирований Украины (ВФУ); беспрецедентного наращивания численности личного состава ВФУ и средств вооружений, запрещенных минскими соглашениями, в непосредственной близости от линии соприкосновения, сопровождающиеся активной информационной кампанией Украины в СМИ по «нагнетанию военной истерии». Тем временем глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной и ухудшается.