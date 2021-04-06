В ЛНР заявили о наивности Киева

В Кремле прокомментировали планы Украины вступить в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемой перспективой», – заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

В то же время Песков заверил, что безопасность и судьбы россиян, в том числе в Донбассе, являются безусловным приоритетом российского лидера Владимира Путина. «Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет РФ для защиты своих граждан в случае эскалации ситуации в Донбассе.

Песков пояснил, что говорить о том, какие действия будут предприняты в том или ином случае, неуместно. Он отметил, что ситуация очень напряженная и любые высказывания, «которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности», передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о том, какие действия со стороны Украины Кремль будет считать провокационной политикой и что планирует делать в случае ее проведения, Песков указал, что в Кремле не видят намерения Украины взять под контроль свои подразделения в Донбассе.

«Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения, которые собственно чаще всего и являются причиной вот этих провокаций. Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять военные боевые действия украинских вооруженных сил по отношению к собственному народу», – заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле считают, что ситуация в Донбассе оставляет желать лучшего. «Все вы знаете, что президент (Владимир) Путин (провел) телефонный разговор с госпожой Меркель (канцлером ФРГ Ангелой Меркель) и господином Макроном (президентом Франции Эммануэлем Макроном), он весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная. До других столиц также доводилась наша озабоченность, и ситуация, действительно, оставляет желать лучшего», – заявил Песков.

В Донбассе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Так, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. 4 апреля мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. При этом Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».