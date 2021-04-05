|
|
В России решили упростить оформление прав на землю и недвижимость
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Росреестр разработал законодательные поправки, упрощающие оформление прав на землю и объекты недвижимости.
«Предлагаемые правовые механизмы позволят решить проблему переоформления прав по документам старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Как поясняется в нем, в настоящее время вопрос оформления прав наследников на земельные участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного пользования, остается одним из нерешенных в законодательстве. Например, если гражданину был предоставлен в постоянное пользование огородный земельный участок, на котором строить нельзя, то несмотря на использование земельного участка на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству. Наследникам придется приобретать на общих основаниях у органов власти.
«С одной стороны, причиной того, что «старые» права до сих пор не переоформлены, является сама по себе необходимость «похода» в органы регистрации прав. С другой стороны, дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Таким образом, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования», – приводятся в сообщении слова замглавы ведомства Алексея Бутовецкого.
Также поправки Росреестра призваны решить проблему легализации построенных хозспособом жилых домов. Как указывается в сообщении, многие люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное еще в Советском Союзе. Новые нормы позволят подтвердить право собственности даже в случае, если у гражданина нет на руках всех правоустанавливающих документов.
«Проблема – в отсутствии необходимых документов как на сами жилые дома, так и на земельные участки под ними и, соответственно, в невозможности оформить одно без другого. Эти дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного (колхозного) учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ. Однако этого сейчас недостаточно для внесудебного и простого оформления прав», – цитирует пресс-служба Бутовецкого.
Законопроект предлагает в упрощенном порядке оформить права на жилые дома и земельные участки под ними в собственность бесплатно. Чтобы воспользоваться упрощенным порядком, жилой дом должен быть построен до мая 1998 года (до вступления в силу первого Градостроительного кодекса России), находиться в границах населенного пункта, быть расположенным на государственной или муниципальной земле. Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом.
Кроме того, Росреестр предлагает сделать бессрочным действующий до 2026 года упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома и дать возможность образовывать земельные участки под многоквартирными домами не только путем подготовки проекта межевания территории, но и на основании схемы расположения на кадастровом плане территории, подготовленной по итогам общественных обсуждений.
Ранее Росреестр предложил легализовать жилые самострои, завершенные до 1998 года.
NI рассказал об оружии, которое обеспечит России победу над Украиной
Россия обладает пятью видами вооружения, способными обеспечить ей победу в случае войны с Украиной, считает обозреватель по вопросам национальной безопасности журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Епископос.
По мнению Епископоса, Россия существенно превосходит Украину в воздухе и имеет более совершенные системы противоракетной обороны, передает РИА «Новости».
Обозреватель заявил, что ВСУ вряд ли смогут преодолеть российскую ПРО, напомнив о базирующемся в Крыму зенитно-ракетном комплексе С-400 «Триумф». Эксперт отметил, что он способен поражать самолеты, беспилотники и ракеты в радиусе 400 километров. Также Епископос выделил истребители Су-35С, которым Киев ничего не сможет противопоставить в силу своей отсталости, а также численного превосходства российских военно-космических войск. В случае военного столкновения на суше Россия может использовать БМП-3М, чья маневренность даст преимущество в условиях боевых действий в городе, считает эксперт. Отметил он и танки Т-90М, при этом добавив, что украинские Т-84 «Оплот» тоже не стоит списывать со счетов, однако их количества не хватит для эффективных действий. Наконец Епископос назвал российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», обратив внимание на их способность производить до восьми выстрелов в минуту.
В пятницу в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым.
Позже в Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России.
Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе
|
|
Риторика Киева в отношении конфликта в Донбассе зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы считает, что настоящая причина гибели в Донецке пятилетнего ребенка, который был убит в результате удара украинских силовиков, скрывается в действиях официальной власти Украины. Он также указал на то, что украинские политики не принимают на себя никакой ответственности в надежде на помощь зарубежных стран, но «надо исходить из того, что не все, что выгодно для США, выгодно для Европы».
По мнению Володина, Вашингтон никак не помог Киеву за семь лет, и «страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям». Также он указал на то, что США не направили на Украину партии вакцины от коронавируса. «Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР – то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», – заявил Володин.
Именно поэтому, считает спикер ГД, «лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведет, не получится». Володин заключил, что «пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения». «Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», – написал он.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. После этого в Госдуме призвали ПАСЕ и ОБСЕ обсудить исключение Украины из Совета Европы.
В тот же день ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в нарушении перемирия. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
Российский футболист скончался во время матча
Футболист клуба «Знамя труда», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (третий дивизион чемпионата России), Никита Сидоров умер во время футбольного матча сразу после выхода на поле, сообщил тренер клуба Роман Шапкин.
«Это футболист молодежной команды. У них свой тренер. Я работаю в основной, но в общих чертах могу рассказать о сложившейся ситуации. Во время матча в рамках подготовки к сезону, это была товарищеская встреча. Футболист вышел на замену, буквально на пять минут игры. Не участвуя в столкновениях и единоборствах, просто упал. Медсестра и тренер команды постарались оказать ему первую помощь, пока ждали скорую. Реанимобиль приехал, но помочь они не смогли. Диагноз мы не знаем, потому что врачи его не озвучивают нам. Покажет только вскрытие», – передает слова тренера РИА «Новости».
По информации ТАСС, спортсмену было 18 лет.
В апреле прошлого года в Москве умер 22-летний воспитанник столичного ФК «Локомотив» Иннокентий Самохвалов.
На Украине пожаловались на падение объемов транзита российского газа
Транзит газа из России через Украину постепенно сокращается, Киеву важно не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который угрожает энергетической безопасности страны, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«После запуска «Турецкого потока» транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и газоснабжение в Румынию полностью обеспечивается со стороны Болгарии через «Турецкий поток». Сейчас транзит выполняется только для потребителей из Молдавии. Если строительство «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию завершится, Газпром переведет через него и транзит в Венгрию. Для Украины это означает дополнительную потерю 10 – 12 млрд кубометров транзита ежегодно», – написал Макогон в Facebook.
«Очень важно не допустить завершения строительства Северного потока – 2. Транзит газа Украиной не только значительный доход, но и важный элемент энергетической и милитарной безопасности», – сообщил глава «Оператора ГТС Украины».
В марте в Газпроме заявили, что контракт на транзит газа с Украиной пересмотрен не будет, при этом сейчас юридически все договоры между Москвой и Киевом действительны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
ЕС поддержал Украину на фоне обстрелов Донбасса
|
|
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщил украинский министр.
«Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации с безопасностью. «ЕС с вами», – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля», – написал Кулеба в Twitter.
Ранее в воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника. В тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов Луганской народной республики. В Донецкой народной республике также обвинили Украину в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия.
Напомним также, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V»
|
|
Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», – сказал Гинцбург в интервью РИА «Новости».
Напомним, 2 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
Неделей ранее Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Турции задержали отставных адмиралов за письмо в защиту конвенции Монтре
|
|
Турецкая полиция задержала десять отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что еще четыре адмирала, подписавших письмо, вызваны на допрос в прокуратуру, передает РИА «Новости».
В воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
C осуждением обращения отставных адмиралов ранее выступили спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и несколько турецких министров. Минобороны Турции в письменном заявлении отметило, что авторы обращения «ослеплены завистью и не хотят видеть успехи ВС страны», а само оно «направлено на нанесение урона армии и демократии». Прокуратура Анкары сообщила, что начала проверку по факту публикации письма отставных адмиралов.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
Адмирал Владимир Комоедов заявил газете ВЗГЛЯД, что в невоенное время России нужно решать проблемы с американскими судами исключительно в рамках существующих дипломатических норм.
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Мошенники придумали новую схему похищения личных данных россиян, с помощью которой получают доступ к денежным вкладам, рассказала руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности компании Positive Technologies Екатерина Килюшева.
Злоумышленники звонят гражданам и, представляясь работниками банков, предлагают открыть вклад под более высокий процент. Затем они предоставляют ссылку на фейковую страницу аутентификации в онлайн-сервисе банка, где просят ввести настоящие логин и пароль, передает радио Sputnik.
Как считает представитель Positive Technologies, старые схемы с получением личных данных уже действуют редко, так как многие граждане в курсе, что нельзя озвучивать по телефону коды из SMS-сообщений для подтверждения операций, и злоумышленникам приходится придумывать новые способы мошенничества. Тем временем в Центральном банке сообщили, что в курсе новой схемы похищения средств, и объяснили, что интерес преступников к депозитам вырос, поскольку там у граждан гораздо больше денег, чем на картах.
В начале марта сообщалось о новой схеме мошенничества через рассылку e-mail, напоминающего сообщение от портала «Госуслуги», в котором получателю предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения социальных выплат.
Россиянок задержали за съемки в обнаженном виде в Дубае
|
|
По предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди них восемь россиянок, сообщили в генконсульстве России.
Ранее в соцсети попал видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina.
«В настоящее время ждем полную информацию от полиции Дубая. Предварительно известно о задержании восьми граждан России, в том числе инициатора съемки, среди 40 человек. Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная – за участие в развратных действиях», – сообщил источник РИА «Новости».
«Участницам фотосессии грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхам ОАЭ (около 1390 долларов) на каждую. Зачинщику мероприятия может грозить до полутора лет тюрьмы и штраф в размере 50 тыс. дирхамов (около 14 тыс. долларов)», – сказал источник.
Однако в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан представитель генконсульства не исключил, что участницы пикантной фотосессии могут быть помилованы эмиратскими властями.
Напомним, в 2015 году в столице ОАЭ Дубае был задержан разыскиваемый по линии Интерпола один из лидеров екатеринбургского организованного преступного сообщества (ОПС) «Уралмаш» Александр Куковякин.
-
На Западе оценили современный российский флот
|
|
У России появился современный и постоянно растущий в размерах Военно-морской флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным силам НАТО, сообщает Business Insider.
Как отмечает автор статьи, ВМФ России активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы, передает РИА «Новости».
«В составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», – говорится в тексте статьи.
По версии издания, многие из этих кораблей меньше по размерам и при этом якобы имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. «Но новая техника и оружие, особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты «Калибр», дают им преимущества», – отмечается в статье.
Однако истинная сила Военно-морского флота России, по словам автора материала, скрывается под водой. В составе подводных сил числятся 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.
К концу 2021 года российский ВМФ планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан». А к концу 2022 года Россия намерена начать морские ходовые испытания своего единственного авианосца, указывается в материале.
Автор статьи пришел к заключению, что Россия сократила и оптимизировала свои вооруженные силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастив их современной техникой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВМФ отказался строить суперэсминцы.
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для стран Азии
Крупнейшая компания по добыче и запасам нефти в мире Saudi Aramco повысила на 40 центов цену майские поставки сырья для клиентов на азиатском рынке, сообщает агентство Bloomberg.
С апреля баррель нефти сорта Arab Light от национальной нефтяной компании Саудовской Аравии для Азии стоит 1,8 доллара, передает ТАСС.
Уточняется, что большинство цен для потребителей из Северо-Западной Европы не изменится, но цена на Arab Light для этого региона упадет на 20 центов до 2,4 доллара. Что касается США, цена на большую часть сортов будет снижена для на 10%.
В ноябре прошлого года Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Европы.
Украина ввела санкции против Россотрудничества
Решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины о применении санкций к Россотрудничеству, компании «Волга-Днепр» и другим предприятиям введено 4 апреля в действие президентом республики Владимиром Зеленским.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского президента.
Согласно решению СНБО, санкции применены к 79 компаниям.
Ранее сообщалось, что СНБО объявил о введении санкций против 11 российских компаний, в их числе Россотрудничество.
Маск дал российским инженерам совет по созданию космических ракет
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск рекомендовал российским инженерам стремиться к созданию полностью многоразовых космических ракет.
«Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости», – отметил он в Twitter, комментируя российский проект ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.
Эскизное проектирование «Амура-СПГ» завершится в сентябре 2021 года. Первый полет российской ракеты «Амур-СПГ» на топливной паре метан – кислород запланирован в 2026 году. Старт состоится сразу с космическим аппаратом. Кроме того, Роскосмос впервые в истории разработки космической ракеты заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 млн долларов.
Ученые РАН уличили космонавтов на МКС в идеализации астронавтов
Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции (МКС), идеализируют зарубежных коллег, а наземные специалисты кажутся им чужими, выяснили ученые Института медико-биологических проблем РАН.
Результаты эксперимента «Взаимодействие» опубликованы в книге «Медико-биологические эксперименты на борту российского сегмента МКС», которую планируется представить на международном симпозиуме «Человек в космосе» в Москве с 5 по 8 апреля.
«Исследования подтвердили, что общение с малознакомыми людьми в формальной обстановке способствует их идеализации. Такие психологические проявления отразились на восприятии некоторыми космонавтами иностранных членов экипажа. При этом астронавты как по технической, так и психологической подготовке мало отличались от космонавтов», – передает РИА «Новости» текст книги.
«Проявилась ситуация, когда малознакомый человек, общение с которым протекает по формальным правилам, кажется нам более идеальным, чем тот, с которым постоянно и тесно взаимодействуешь, все лучше узнавая его сильные и слабые стороны», – сообщают ученые.
По их мнению, результаты эксперимента «подтвердили мнение международной группы психологов-экспертов из разных космических агентств о негативном влиянии на экипажи МКС сокращения совместных тренировок и разделения в полете изначально единой команды на национальные сегменты, имеющие своих командиров».
Еще одним итогом исследования, отметили ученые, является выявление увеличения в ходе полета психологической дистанции между экипажем и центром управления полетами (ЦУП).
«Сотрудники ЦУП все более отдаляются от экипажа, кажутся чужими и непохожими людьми, что может повредить доверительности взаимоотношений и открытости обмена информацией. Это подтверждают неоднократные устные заявления космонавтов о гиперопеке со стороны космических служб, увеличении взаимного непонимания между экипажем и ЦУП», – говорится в книге.
Ранее Центр подготовки космонавтов и РКК «Энергия» составили методические рекомендации, касающиеся переговоров между Центром управления полетами и космонавтами. Рекомендации, как утверждается, уже внедрены в работу и «дали первые результаты».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Синоптики пообещали москвичам майское тепло в середине апреля
Снег исчезнет в Москве к 13 апреля, а уже в середине месяца температура воздуха повысится до 18 градусов, что обычно бывает только в начале мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Влияние антициклона сохранится на большей части последующей недели, благодаря чему осадки будут маловероятны. Облаков прогнозируется немного, усилится юго-восточная тяга ветров, несущих из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы. В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля», – передает слова Тишковца РИА «Новости».
Синоптик уточнил, что к середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на 13-18 градусов. По его словам, такая температура воздуха свойственна первой половине мая.
Ранее сообщалось, что начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров.