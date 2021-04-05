В России решили упростить оформление прав на землю и недвижимость

Росреестр разработал законодательные поправки, упрощающие оформление прав на землю и объекты недвижимости.

«Предлагаемые правовые механизмы позволят решить проблему переоформления прав по документам старого образца, а также легализовать построенные жилые дома на участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как поясняется в нем, в настоящее время вопрос оформления прав наследников на земельные участки, которые были предоставлены предыдущим хозяевам на праве постоянного пользования, остается одним из нерешенных в законодательстве. Например, если гражданину был предоставлен в постоянное пользование огородный земельный участок, на котором строить нельзя, то несмотря на использование земельного участка на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству. Наследникам придется приобретать на общих основаниях у органов власти.

«С одной стороны, причиной того, что «старые» права до сих пор не переоформлены, является сама по себе необходимость «похода» в органы регистрации прав. С другой стороны, дальнейшее развитие земельного законодательства требует завершения земельной реформы 90-х годов. В связи этим Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Таким образом, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования», – приводятся в сообщении слова замглавы ведомства Алексея Бутовецкого.

Также поправки Росреестра призваны решить проблему легализации построенных хозспособом жилых домов. Как указывается в сообщении, многие люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное еще в Советском Союзе. Новые нормы позволят подтвердить право собственности даже в случае, если у гражданина нет на руках всех правоустанавливающих документов.

«Проблема – в отсутствии необходимых документов как на сами жилые дома, так и на земельные участки под ними и, соответственно, в невозможности оформить одно без другого. Эти дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного (колхозного) учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших БТИ. Однако этого сейчас недостаточно для внесудебного и простого оформления прав», – цитирует пресс-служба Бутовецкого.

Законопроект предлагает в упрощенном порядке оформить права на жилые дома и земельные участки под ними в собственность бесплатно. Чтобы воспользоваться упрощенным порядком, жилой дом должен быть построен до мая 1998 года (до вступления в силу первого Градостроительного кодекса России), находиться в границах населенного пункта, быть расположенным на государственной или муниципальной земле. Граждане должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения домом.

Кроме того, Росреестр предлагает сделать бессрочным действующий до 2026 года упрощенный порядок регистрации прав на жилые и садовые дома и дать возможность образовывать земельные участки под многоквартирными домами не только путем подготовки проекта межевания территории, но и на основании схемы расположения на кадастровом плане территории, подготовленной по итогам общественных обсуждений.

Ранее Росреестр предложил легализовать жилые самострои, завершенные до 1998 года.