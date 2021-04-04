Синоптики пообещали москвичам майское тепло в середине апреля

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Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе

4 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:46  |  vz.ru
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Нефть поверила в коллективный иммунитет

Рост цен на нефть выглядит необычным после решения ОПЕК+ REUTERS/Lucy Nicholson
Решение ОПЕК увеличить добычу нефти привело к необъяснимой реакции нефти: вместо логичного падения черное золото, наоборот, выросло в цене. Почему так произошло, о чем саудиты говорили с США во время заседания ОПЕК и как последние события на рынке нефти отразятся на России? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Как заурядный русский князь был обессмертен русской литературой

«Слово о полку Игореве» сохранило память о заурядном в целом русском князе Б. Лапшин/РИА «Новости»
870 лет назад, 2 апреля 1151 года, на свет появился будущий князь удельного Новгорода-Северского Игорь Святославович. Личность этого человека могла бы полностью затеряться во тьме веков, если бы он не стал главным героем великого литературного произведения. «Слово о полку Игореве» является одним из главных украшений русской литературы – и раз за разом находятся люди, объявляющие «Слово» фальшивкой и новоделом. Подробности...
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Киев запугивает Донбасс от безысходности

Украинские силовики ведут обстрелы территории Донбасса Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
В Донбассе началось новое военное обострение. Оно последовало сразу за разговором президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского. Но что сыграло ключевую роль в эскалации конфликта – поддержка со стороны США или тупик в процессе мирного урегулирования и смогут ли стороны вернуться за стол переговоров? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Не надо бояться Дагестана

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Республика до сих пор имеет репутацию опасного места, а целое поколение постсоветской интеллигенции все так же судит о ней по беллетристике Латыниной, которая представляла местных жителей кем-то вроде благородных, но диковатых индейцев с просторов фронтира. Подробности...

Кудрин опять посчитал бюджетников

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
«Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях. Подробности...
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Вместо благодарности нам наносят ущерб

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем. Подробности...
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Русских разбавят казахами

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За что интеллигенция любит Грузию

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В Карабахе нашли «Искандеры»

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Володин предупредил Украину о серьезных последствиях заявлений о Донбассе
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    Синоптики пообещали москвичам майское тепло в середине апреля

    4 апреля 2021, 16:42

    Текст: Елена Мирошниченко

    Снег исчезнет в Москве к 13 апреля, а уже в середине месяца температура воздуха повысится до 18 градусов, что обычно бывает только в начале мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Влияние антициклона сохранится на большей части последующей недели, благодаря чему осадки будут маловероятны. Облаков прогнозируется немного, усилится юго-восточная тяга ветров, несущих из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы. В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля», – передает слова Тишковца РИА «Новости».

    Синоптик уточнил, что к середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже 3-8 градусов, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на 13-18 градусов. По его словам, такая температура воздуха свойственна первой половине мая.

    Ранее сообщалось, что начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров.


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    Блогер Эдвард Бил задержан после ДТП на Садовом кольце
       1 апреля 2021, 20:16
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Булкина

    Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) задержан в качестве подозреваемого по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Он задержан до избрания меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что по факту аварии на Смоленской площади возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

    Источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

    В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen.

    У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс.

    Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД.

    Коментарии (52)
    Дептранс опубликовал полную статистику штрафов устроившего ДТП на Cадовом водителя Audi
       1 апреля 2021, 18:12
    Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
    Текст: Алексей Дегтярев

    У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов написал письмо городскому прокурору с просьбой взять расследование аварии под личный контроль.

    «В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч», – говорится в сообщении Telegram-канала департамента.

    Отмечается, что всего у водителя этого автомобиля более 566 штрафов, только за 2021 год он допустил 245 превышений скорости на 20-40 км/ч, 104 – на 40-60 км/ч, 48 – на 60-80 км/ч, 23 – на 80 км/ч.

     

    В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

    Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

    Департамент транспорта позже сообщил, что машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.

    В МВД позже уточнили, что в результате аварии серьезно пострадала женщина, ее госпитализировали, полиция начала проверку по факту ДТП.

    Коментарии (32)
    Блогер Эдвард Бил признал, что был за рулем в момент аварии на Садовом кольце
       2 апреля 2021, 14:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Видеоблогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) признался, что сидел за рулем автомобиля, попавшего в четверг в аварию на Садовом кольце, видеозапись опубликовала пресс-служба полиции Москвы.

    «Не разбираюсь в этом», – заявил молодой человек в ответ на вопрос, был ли он за рулем в ролике ГУ МВД по Москве, опубликованном на YouTube-канале РБК.

    После он уточнил, что находился за рулем, также Бил пояснил, что автомобиль не его.

    Между тем адвокат семьи пострадавшей в ДТП женщины Виталий Бородин уточнил, что блогер пока не предлагал компенсацию пострадавшей.

    «Когда я беседовал со своим доверителем на этот счет, я так понял, что Бил ему пока не предлагал компенсацию. Да и как можно такое компенсировать? В любом случае мы настаиваем на том, чтобы все было в соответствии с законом. Любые вопросы, связанные с компенсацией, я буду обсуждать с доверителем», – пояснил собеседник ТАСС.

    Адвокат Била Сергей Жорин отмечал, что подзащитный планирует помочь пострадавшей, он раскаивается и сожалеет о произошедшем.

    В четверг на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, согласно которой один из автомобилей перед ДТП выехал на встречную полосу движения. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. По словам источника в правоохранительных органах, за рулем Audi RS6 находился блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). Сам блогер заявил о своей невиновности в аварии. При этом, по словам блогера, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.

    Однако, по сообщениям СМИ, свидетели аварии утверждают, что в момент ДТП видеоблогер все же находился за рулем Audi, а позже пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП.

    В ГИБДД по столице подтвердили, что причиной аварии, по предварительным данным, стал выезд одного из автомобилей на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, автомобиль, из-за которого произошло столкновение, в 2021 году свыше 400 раз нарушал скоростной режим.

    Дело о ДТП на Смоленской площади взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов.

    Коментарии (36)
    Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы
       1 апреля 2021, 19:11
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В результате аварии на Садовом кольце в Москве пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, она была за рулем Volkswagen, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «По предварительным данным, за рулем попавшего в ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве автомобиля Volkswagen находилась Мария Артемова. Она работает консультантом Госдумы. Женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии», – пояснил собеседник ТАСС.

    Источник уточнил, что водительский стаж у Артемовой– около 10 лет, в момент аварии она ехала домой с работы.

    В четверг на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине.

    Позднее источник в правоохранительных органах сообщал, что за рулем Audi RS 6 Avant, разбившейся в аварии, находился блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль). При этом сам блогер заявляет, что за рулем был его друг, а он прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Куда скрылся его приятель, блогер не знает.

    У водителя Audi, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения, за 2021 год он успел допустить 245 превышений скорости, сообщал столичный дептранс.

    Также полиция отмечала, что автомобиль водителя, из-за которого произошло столкновение, на момент ДТП не стоял на учете в ГИБДД.

    Коментарии (34)
    В московском «Бургер Кинге» начался пожар, эвакуированы десятки людей
       2 апреля 2021, 16:04
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    На Зубовском бульваре в Москве в офисном здании произошел пожар, из строения эвакуировали около 100 человек, сообщил источник в экстренных службах.

    «До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек», – сказал собеседник ТАСС.

    Он добавил, что пожар произошел в помещении ресторана «Бургер Кинг».

    В соцсетях опубликовали видеозапись с места происшествия, в ролике запечатлено открытое горение в окнах ресторана «Бургер Кинг».

    Позже в пресс-службе московского ГУ МЧС сообщили о ликвидации пожара. «В 16.11 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Коментарии (4)
    Прокурор Москвы взял на контроль дело о ДТП с участием блогера
       1 апреля 2021, 20:34
    Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП на Смоленской площади, в качестве подозреваемого по которому был задержан блогер Эдвард Бил.

    «Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина –  водитель автомобиля Volkswagen – получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью», – передает сообщение столичной прокуратуры ТАСС.

    Прокуратура также намерена проверить все факты нарушений правил дорожного движения на Audi, водитель которого, предположительно, является виновником аварии, уточняется в сообщении.

    Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель. 

    Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений, стоимость которого от 9 – 10 млн рублей. Предположительно, его водитель и был виновником ДТП. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Он заявил, что не виновен в аварии с пятью машинами. Но заявил, что за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. 

    Однако свидетели аварии утверждают, что видеоблогер все же был за рулем Audi в момент ДТП, а затем пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП, сообщает Lenta.

    В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.

    Коментарии (3)
    Дерево упало на рабочего при уборке снега в Москве

    2 апреля 2021, 17:25

    Текст: Вера Басилая

    В Москве на припаркованную «Газель» упало дерево. Черепно-мозговую травму и переломы рук и ног получил рабочий, который рядом с машиной убирал снег.

    «Возле дома №68 на Каширском шоссе произошло падение дерева на припаркованную «Газель» и находившегося рядом рабочего ГБУ «Жилищник», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, инцидент произошел при уборке снега.

    Пострадавший с черепно-мозговой травмой, переломами руки и ноги госпитализирован в городскую клиническую больницу №7.

    Ранее в Тверской области на восьмилетнего ребенка упала ледяная глыба, следователи возбудили уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

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    Вандалы вскрыли колумбарий на Ваганьковском кладбище в Москве

    4 апреля 2021, 13:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Полиция Москвы ищет неизвестных, которые повредили колумбарий и административное здание на Ваганьковском кладбище, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    «Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств повреждения колумбария на одном из кладбищ в центральной части Москвы и административного здания», – рассказали в МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».

    В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел в субботу, были вскрыты несколько урн с прахом, а также три кабинета в административном здании кладбища. Ущерб и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в Петербурге полицейские задержали подозреваемого в многолетнем серийном вандализме на кладбищах.

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    Москвичку арестовали по подозрению в истязании приемного ребенка

    3 апреля 2021, 21:15

    Текст: Ксения Панькова

    Суд в Москве арестовал 35-летнюю женщину по подозрению в истязании 10-летней девочки, она является опекуном ребенка, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    «Установлено, что с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также ее 47-летний муж, на территории частного дома в поселке Щаповское в городе Москве, систематически подвергали ребенка избиению», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что 30 марта у ребенка учителя школы обнаружили множественные гематомы головы и тела. Девочка была доставлена в медицинское учреждение. По словам школьницы, травмы различными предметами ей причинили женщина с сожителем. Также ребенок рассказал о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения. Девочка была госпитализирована.

    «Сегодня суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.

    По данным старшего помощника руководителя московского главка СК России Юлии Ивановой, по подозрению в истязании школьницы арестован и сожитель женщины, передает РИА «Новости».

    «По подозрению в совершении преступления задержаны женщина 1985 года рождения и мужчина 1974 года рождения, им предъявлено обвинение... Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Иванова.

    Ранее сообщалось, что полиция организовала розыск женщины, которая, согласно информации в соцсети, держала на привязи свою восьмилетнюю дочь дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила ее.

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    Жителям Европейской России пообещали «температурную уравниловку»

    3 апреля 2021, 03:55

    Текст: Антон Никитин

    Европейскую Россию в ближайшие пять дней ожидает «температурная уравниловка», когда столбики термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном и том же уровне в 6-11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «На европейской части [России температура воздуха ожидается] выше нормы, но на северо-западе региона температура будет выше на четыре-пять градусов, а в центре на один-два градуса. На юге тоже примерно так же, примерно на один-два градуса выше нормы»,– приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

    К среде температура воздуха в Центральной России достигнет 13 градусов тепла, в Краснодарском крае ожидается до плюс 15. «Обычно на севере и на юге температура отличается градусов на десять. Сейчас она сглажена из-за того, что высокие температуры за счет выноса воздушных масс идут на северо-запад. Резкого похолодания не ожидаем», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра. Ночью, по прогнозам синоптиков, в Европейской России ожидается от нуля до минус пяти градусов.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра пообещал жителям большинства регионов России теплую весну и лето.

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    В Москве выпало около трети месячной нормы осадков

    2 апреля 2021, 16:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве вечером в четверг и в ночь на пятницу выпало около трети месячной нормы осадков, сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

    «За вчерашний день на станции ВДНХ выпало два миллиметра осадков, за ночь – шесть миллиметров осадков. Такие же величины наблюдались и на станции Тушино. Что касается центра, то там немного по-другому распределились осадки – там больше выпало за ночь – 10 миллиметров, за вчерашний день – два миллиметра. 12 миллиметров – это самая большая величина, при норме 44 миллиметра – это почти треть месячной нормы», – цитирует эксперта РИА «Новости».

    Ранее синоптики предупреждали, что москвичей ожидают осадки в размере 10% от месячной нормы, а также снег.

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    Суд арестовал главу департамента Минпромторга на два месяца

    2 апреля 2021, 17:47

    Текст: Вера Басилая

    Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

    «Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), на срок до 1 июня», – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

    Ранее следователи попросили Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО на два месяца руководителя департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского в рамках дела о превышении должностных полномочий.

    О задержании директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павла Серватинского по уголовному делу о превышении должностных полномочий стало известно в четверг, 1 апреля.

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    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    4 апреля 2021, 13:05

    Текст: Елена Мирошниченко

    Начало предстоящей недели в Москве будет теплой, однако уже в четверг ожидается сильный ливень и мокрый снег, образуется снежный покров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В понедельник и большую часть вторника, на фоне повышенного атмосферного давления, жителей Москвы ждут по-весеннему погожие деньки с температурным фоном на два-три градуса выше положенной климатической нормы. Ночью столбики термометров будут колебаться от минус трех до плюс двух, а днем воздух прогреется от плюс семи до 12. И покажется, что наконец-то весна пойдет в наступление по всем фронтам. Однако, это иллюзия», – рассказал Тишковец. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Он добавил, что к концу вторника станет ощущаться приближение атмосферного фронта, из-за чего постепенно начнутся небольшие дожди, в среду облачность продолжит уплотняться, а интенсивность дождя (ночью возможно с мокрым снегом) увеличится, под утро от ноля до плюс пяти, днем от плюс шести до 11.

    «Четверг, 8 апреля, станет настоящим испытанием непогодой. Регион будет атакован мощным «балканцем» – циклоническим вихрем балканского происхождения, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12-17 миллиметров, что составляет более 1/3 всей месячной нормы», – рассказал синоптик.

    В четверг температура понизиться от плюс трех до плюс шести, что приведет к мокрому снегу с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, начнет формироваться временный снежный покров. Порывы западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

    Атмосферное давление опустится до 729 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу воздух остынет до околонулевых отметок. Днем в пятницу воздух прогреется от плюс шести до плюс 11, что станет прологом к настоящему наступлению весны и потеплению.

    Ранее сообщалось, что Европейскую Россию в ближайшие пять дней ожидает «температурная уравниловка», когда столбики термометров на Северо-Западе, в Приволжском федеральном округе и в центре страны будут держаться на одном и том же уровне в 6-11 градусов.

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    Синоптики рассказали о погоде в столице

    2 апреля 2021, 02:55

    Текст: Антон Никитин

    В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

    По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 3 градуса тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 6 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, мокрый снег. Вечером столбики термометров покажут 5 градусов выше ноля. Ветер прогнозируется северный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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    Синоптики рассказали о погоде в столице

    3 апреля 2021, 02:31

    Текст: Антон Никитин

    В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

    По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 2 градуса тепла, местами гололедица. К обеду воздух в Москве прогреется до плюс 6 градусов. Вечером столбики термометров покажут 5 градусов выше ноля. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 1 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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