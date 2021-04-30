В Латвии от предпринимательницы потребовали объяснений из-за поста на русском в Facebook

Трудовая инспекция Латвии потребовала объяснений из-за использования русского языка в соцсети Facebook живущей в республике предпринимательницей Ольгой Коноплевой.

Коноплева разместила на личной странице в Facebook объявление о том, что ищет себе персонального ассистента, запись она сделала на русском языке, передает РИА «Новости».

После этого она получила письмо от трудовой инспекции Латвии, в котором указывается, что по закону она может размещать подобные объявления только на латышском языке.

«Мы дожили до абсурда? Дарба инспекция (трудовая инспекция), вы меня читаете? Это моя личная страница. И пишу на каком хочу языке!», – ответила в своем профиле Коноплева, сопроводив свой пост в Facebook скриншотом письма из инспекции.

Депутат сейма Латвии, правозащитник Борис Цилевич выразил мнение, что наказать Коноплеву за использование русского языка в Facebook госучереждениям Латвии вряд ли удастся.

«Спросить (право) имеют. Наказывать – нет. Видимо, кто-то настучал. Вопрос в том, является ли этот текст официальным объявлением о вакансии, думаю, это просто неформальная информация о вакансии на личной странице в соцсетях, такая информация законом о языке не регулируется», – заявил он.

В свою очередь, юрист Алексеей Димитров пояснил, что общедоступный текст на Facebook может считаться официальным объявлением о ваканcии.

«Закон не регламентирует форму объявления о трудоустройстве (...) Думаю, у инспекции возникли вопросы не столько к языку, сколько к содержанию. Например, является ли «помощница-ассистент» обязательно лицом женского пола (запрещено частью первой статьи 32), почему не указана зарплата (обязательно по пункту второй части третьей). Конечно, если информацию размещает третье лицо, то нельзя вменить те же обязанности, что и работодателю. Но в случае, когда автором объявления является единственный член правления компании, инспекция, вероятно, хочет выяснить, не является ли такая публикация обходом требований закона», – пояснил он.

Напомним, в Латвии один государственный язык – латышский, а русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного.

Ранее детскую больницу в Риге раскритиковали из-за русского языка, а депутат Сейма Латвии Атис Леиньш назвал русский язык «унижением» для республики.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки.