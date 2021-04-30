Выборы-2021: Партии берут обязательства под 1 мая

Партия пенсионеров призвала Генпрокуратуру активизировать в стране борьбу с дискриминацией по возрасту. «Единая Россия» осенью внесет в Госдуму закон о страховании занятости, который обеспечит существенный рост пособий по безработице. ЛДПР предложила ввести минимальные базовые оклады для разных категорий бюджетников.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием оказать противодействие участившимся случаям несоблюдения трудовых прав работников пенсионного и предпенсионного возраста. Авторы обращения ссылаются при этом на многочисленные жалобы граждан, поступающие в партию. Возрастная дискриминация чаще всего проявляется в процессе поиска работы, в предлагаемом уровне зарплаты, а также при составлении списка сокращаемых сотрудников, пишут руководители Партии пенсионеров. Они призывают Генпрокуратуру принять системные меры по предупреждению и пресечению нарушений на рынке труда, привлечь к ответственности лиц, нарушивших закон, а также добиться возмещения пострадавшим причиненного ущерба.

Тем временем единороссы планируют внести законопроект о переходе к страхованию от безработицы. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Цель инициативы - обеспечить более высокие услуги по выплате пособий по безработице, но также «чтобы не ущемить при этом интересы работодателей». По словам Исаева, закон коснется в первую очередь россиян, которым их предприятия прекратили выдавать зарплату, но формально не уволили. Такие граждане фактически стали безработными, а значит вправе рассчитывать на пособие, пояснил депутат. Как ожидается, закон будет внесен на осенней сессии новым составом Госдумы.

Группа депутатов от ЛДПР вместе с членом Совета Федерации Сергеем Леоновым внесли законопроект, который обязывает правительство устанавливать базовые ставки заработной платы для работников государственных и муниципальных учреждений – по профессиональным квалификационным группам. В пояснительной записке к проекту отмечается, что сегодня зарплаты бюджетников различаются не только на межрегиональном уровне, но и даже среди людей, работающих по одной и той же специальности и в учреждениях одного типа. Новый закон, по их мнению, призван восстановить справедливость в оплате труда.

Как отмечает глава Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, инициативы трех партий «календарно» привязаны к Международному дню солидарности трудящихся 1 мая, но все они органичны для партийных программ, при этом равно значимы, необходимы стране и имеют шанс быть реализованными.

«Предложения содержательны, выполнимы и не носят ни малейшего оттенка популизма. Особенно я бы отметил запрос Партии пенсионеров в Генпрокуратуру. Действительно, есть дискриминация по возрасту, и это серьезная проблема. Людей компетентных, еще обладающих энергией, способных выполнять работу успешно, зачастую все равно увольняют. Такое случается просто потому, что-то из владельцев компании решил сделать ставку на более молодых, пусть и не столь умелых и опытных сотрудников. Таких случаев очень много, отчего и экономика в целом проигрывает», – считает политолог.

Выполнение запроса РППС не потребует никаких финансовых затрат, отметил Григорьев: «Просто наши правоохранительные органы должны более серьезно рассматривать эти вопросы, а при необходимости доводить дело до суда».

«Предложения двух других партий тоже вполне деловые и нужные. Особенно проект «Единой России», направленный на повышение стабильности в обществе. Он поможет укрепить уверенность сограждан в завтрашнем дне», – считает политолог. Что касается предложения ЛДПР, то в нашей стране уже установлена МРОТ, напомнил Григорьев, но инициатива либерал-демократов фокусируется на бюджетниках.

Инициативы следует рассматривать в контексте предстоящей избирательной кампании, отметил политолог. «Безусловно, они учитывают крен общественного мнения, – россияне хотели бы видеть государство более социально ориентированным, помогающим, «патерналистским». И партии логично стремятся соответствовать социальному запросу, что должно помочь им на выборах», – заключил Григорьев.

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