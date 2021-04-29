Партия пенсионеров пожаловалась в Генпрокуратуру на дискриминацию работников по возрасту

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость обратилась в Генеральную прокуратуру России с требованием оказать противодействие участившимся случаям несоблюдения трудовых прав работников пенсионного и предпенсионного возраста.

Ранее в 2019 году Партия пенсионеров, проанализировав многочисленные обращения граждан старшего возраста об имевших место фактах дискриминации в трудовой сфере, и опираясь на результаты проведенного социологического исследования, уже обращалась в Генпрокуратуру.

В своем письме в надзорный орган Партия пенсионеров указала, что в сложившейся ситуации на рынке труда необходимы системные меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, а также привлечение к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещение пострадавшим причиненного ущерба.

В письме было отмечено, что для граждан предпенсионного и пенсионного возраста трудовая деятельность остается важнейшим источником материального достатка. Возрастная дискриминация чаще всего проявляется в процессе поиска работы, в предлагаемой заработной плате, а также в списке сокращаемых сотрудников. Письмо в прокуратуру было передано на согласование в Министерство труда, которое, в свою очередь, посчитало нецелесообразным вводить проверки соблюдения трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста. Это решение минтруда, не пожелавшего признавать наличие возрастной дискриминации старшего поколения тружеников, на практике привело к дальнейшему ущемлению трудовых прав людей предпенсионного и пенсионного возраста, говорится в заявлении Партии пенсионеров.

Сейчас проблема еще более усугубилась вследствие экономической рецессии, ставшей неизбежным результатом введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшими оказались именно представители старшего поколения. Социологи зафиксировали, что после так называемой пенсионной реформы изменилась в сторону увеличения возрастная группа, которая испытывает наибольшие сложности с трудоустройством и соблюдением гарантий на сохранение рабочих мест. На сегодняшний день с максимальным уровнем стресса при соблюдение трудовых прав сталкиваются работники в возрасте от 54 до 59 лет.

Партия пенсионеров считает, что масштабы возрастной дискриминации в трудовой сфере стали возможными из-за нежелания чиновников Минтруда признавать господствующее в сознании работодателей предубеждение, что чем моложе сотрудник, тем он лучше работает. К сожалению, для работодателей люди старшего возраста – это, прежде всего, не накопленный опыт со знаниями, умениями и профессиональными навыками, а всего лишь дешевая рабочая сила, с которой можно не церемониться.

Следует также напомнить, что и заявленная Министерством труда, одновременно с «пенсионной реформой», программа по переподготовке и переобучению работников старших возрастных групп оказалась тривиальной декларацией, не подкрепленной какими-либо реальными делами, о которой мало кто вспоминает.

В связи с этим Партия пенсионеров приняла решение вновь обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием о необходимости усиления прокурорского надзора в сфере соблюдения трудового законодательства и конституционных прав граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

«Поскольку Министерство труда не способно гарантировать людям предпенсионного и пенсионного возраста соблюдение прав и свобод в трудовой сфере, мы ходатайствуем о включении в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Генеральной прокуратуры на вторую половину 2021 года тематических проверок соблюдения юридическими лицами требований законодательства в отношении трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста. Партия пенсионеров предложит также в своем обращении поручить прокурорам субъектов Российской Федерации продолжить работу по восстановлению прав и законных интересов пенсионеров и лиц предпенсионного возраста и направить Доклад по данному вопросу Президенту Российской Федерации в целях совершенствования и корректировки программы «Старшее поколение» путем подписания соответствующего Указа», – заявил заместитель председателя Партии пенсионеров Владимира Ворожцова.

«Для Партии пенсионеров, представляющей в первую очередь интересы старшего поколения, крайне важно максимально противодействовать возрастной дискриминации, получающей все большее распространение в жизни современного общества. Поэтому мы считаем крайне важным обратить внимание Генеральной прокуратурой Российской Федерации на необходимости документирования и оперативного реагирования на факты дискриминации работников по возрасту», – подчеркнул также Сергей Иванов, эксперт в сфере соблюдения трудового законодательства, член Партии пенсионеров.