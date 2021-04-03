На Украине сказали, что не успели обсудить Байден и Зеленский

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3 апреля, суббота | Последнее обновление — 21:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ПАСЕ и ОБСЕ призвали потребовать от Киева объяснений в связи с гибелью ребенка в Донбассе
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«Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях.
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Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем.
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Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества.
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На Украине сказали, что не успели обсудить Байден и Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден во время первого телефонного разговора, который состоялся в минувшую пятницу, успели обсудить не все темы, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Не все темы лидеры успели обсудить. Например, не хватило времени для обсуждения вопросов экономического взаимодействия, но эти вопросы будут обсуждены в рамках дальнейших контактов. Ведь президент Байден заверил, что этот разговор точно не последний», – заявил Жовква, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Левый берег».
Накануне американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону и обсудили якобы имеющее место наращивании Россией военного присутствия у границ с Украиной.
При этом ранее Байден пригласил на переговоры по климату лидеров 40 стран, однако не позвал украинского президента.
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В Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым
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На учениях НАТО Defender Europe 2021 в мае-июне на акваториях от Балтийского до Черного морей будет отрабатываться война с Россией, основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается – ну давайте прямым текстом – война с Россией, тема вооруженного противостояния с Россией», – приводит текст заявления украинского дипломата РИА «Новости».
По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики. «Основной фокус – это Балканы и Крым, и все, что севернее Крыма. Это открытые источники, никто этого не скрывает», – заявил Арестович в эфире UKRLife.TV.
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
В среду российский министр иностранных дел Сергей Лавров констатировал, что НАТО отказывается обсуждать предложенные Россией меры военного доверия. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны.
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Захарова заявила о «чувстве гордости» за Зеленского
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию об украинских санкциях против Россотрудничества, отметив, что «испытывает чувство гордости» за президента Украины Владимира Зеленского.
«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского – больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко негодующе отреагировал на анонс мероприятия Россотрудничества, где Тарас Шевченко назван российско-украинским поэтом. Он выразил надежду, что вопросом деятельности филиала Россотрудничества на Украине займется СНБО. 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти российских компаний и Россотрудничества.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что уведомлений о санкциях пока не поступало. Он также выразил обеспокоенность за безопасность сотрудницы в Киеве, исполняющей обязанности руководителя Россотрудничества, которая имеет дипломатический статус и формально является сотрудником посольства России.
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Британцы высмеяли готовность США поддержать Украину
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Британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны Вашингтона, статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«(Президент России Владимир) Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден... просто Байден», – считает AnAngloSaxonView.
«Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?», – задался вопросом Nutritionf45.
«Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России», –считает Johnny 229.
«Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3... 2... 1...», – резюмировал Completely Average.
Ранее президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».
В ВС Украины также заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
ВСУ устроили артиллерийский обстрел населенных пунктов ЛНР
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Киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь велся из 122-мм арторудий, 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, передает ЛуганскИнформЦентр.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
В тот же день Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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Ребенок погиб в ДНР в результате атаки украинского беспилотника
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В результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина, сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Боевики 59-й бригады вооруженных сил Украины, выполняя приступный приказ ... применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством», – цитирует РИА «Новости» представителя ведомства.
Он отметил, что целью для атаки был выбран жилой район в населенном пункте Александровское. По его словам, в этот момент во дворе находились два мирных жителя. «В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – добавил представитель народной милиции ДНР.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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Глава Союза добровольцев Донбасса предсказал эскалацию боевых действий
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С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий в Донбассе, считает бывший председатель Совета министров ДНР, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Бородай заявил, что «Украина стянула к границам республик Донбасса существенную группировку», и теперь «вопрос только в том, начнется ли война в ближайшее время», передает Ura.ru.
«С конца апреля можно ожидать эскалацию боевых действий. Есть два варианта: Россия не окажет помощь, и Донбассу будет сложно выдержать длительные боевые действия с превосходящим по численности противником. Если она эту помощь окажет (что будет логично и правильно, потому что значительное число жителей Донбасса являются гражданами России), то Украину ждет неминуемое поражение», – пояснил эксперт.
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что обстрел территории ЛНР со стороны Украины «и есть эскалация конфликта».
«Будут ли масштабные действия? Думаю, что могут быть. Если мы ждали украинское наступление в южной части ДНР и в северной части (чтобы Горловку отрезать от Донецка), то теперь в случае масштабных наступлений удар будет нанесен прямо по Донецку. А то, что было вчера, – разведка боем», – добавил он.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России заявили, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – это очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
США обвинили Россию в дезинформации о ситуации на границе с Украиной
Вашингтон выразил озабоченность «дезинформацией» со стороны России о событиях на границе с Украиной, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы видели это кино и раньше: Россия ведет кампанию по дезинформации в отношении своей агрессии на границе с Украиной. Определенно, мы следим за этим, мы озабочены этим и мы продолжим говорить об этом с этой площадки и с нашими европейскими партнерами», – приводит слова Псаки РИА «Новости».
Ранее в пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом.
Накануне Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Глава МИД Украины и председатель ОБСЕ обсудили «демотивацию Москвы»
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму для «демотивации Москвы от деструктивных шагов».
«Обсудили с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде обострения Россией ситуации безопасности на Донбассе и в Крыму, наращивание войск России вблизи границ Украины. Я подчеркнул, что сейчас важны четкие и сильные дипломатические сигналы, чтобы демотивировать Москву от дальнейших деструктивных шагов», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.
Он также призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы вдоль не контролируемого Киевом участка границы. «В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если есть сейчас место, где это внимание требуется больше, чем где угодно, то это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией», – приводятся на сайте МИД Украины слова Кулебы.
Ранее украинские военные провели учения на границе с Крымом. В Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Также минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.
Кравчук назвал Россию «врагом» Украины
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Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Украина сегодня для России «враг», а Белоруссия – «холуй».
«Как сказал Солженицын, «у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи». Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия. И это очевидно», – приводит заявление Кравчука в эфире телеканала «Украина» РИА «Новости».
«Не надо драматизировать ситуацию, что война на пороге. Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес – а это достижение мира и преодоление коронавируса», – считает Кравчук.
Накануне в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией, а также призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность. Кроме того, в пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
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В Крыму напомнили Украине и НАТО об итогах войн против России
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НАТО и Украине стоит помнить, что военные угрозы в отношении России заканчивались катастрофически для агрессоров, указал сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.
Чегринец указал, что «были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров», передает РИА «Новости».
«Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь», – добавил он.
Он также добавил, что «провокаторам не стоит будить русского медведя».
«Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести», – сказал Чегринец.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией.
По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус – это Балканы и Крым.
До этого в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
Также Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.
В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр под покровительством Вашингтона.
ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе
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Официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать грубое нарушение перемирия украинской стороной.
Осадчий призвал СММ ОБСЕ зафиксировать применение Киевом артиллерии при обстреле позиций Народной милиции вблизи подконтрольного ЛНР села Калиново-Борщеватое в Донбассе. Он подчеркнул, что о фактах нарушений перемирия со стороны украинских силовиков представители ЛНР сообщили представителям Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня «для принятия мер и исключения обвинения республики в провокациях», передает РИА «Новости».
«На Попаснянском направлении с позиций 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое (...) украинские каратели открыли огонь по району населенного пункта Калиново-Борщеватое впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня, применив артиллерию калибра 122 мм», – передает сообщение пресс-службы управления Народной милиции ЛНР ЛуганскИнформЦентр.
«Для обеспечения безопасности мирного населения Республики наши защитники были вынуждены открыть огонь по позициям противника, с которых велась стрельба, из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. Потери врага уточняются», – сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Накануне в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе. В тот же день США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины. Тем временем Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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ПАСЕ и ОБСЕ призвали потребовать от Киева объяснений в связи с гибелью ребенка в Донбассе
Парламентские ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и ОБСЕ (ПА ОБСЕ) должны потребовать объяснений от Украины в связи с гибелью ребенка в Донбассе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины», – написал Володин в своем Telegram. По его словам, «необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы».
Володин заметил, что «не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом». «Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность – это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актер, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец», – добавил Володин.
В субботу в ДНР сообщили, что в результате атаки БПЛА украинских силовиков в Донбассе погиб ребенок и получила ранения женщина.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, устраивая огневые провокации с применением минометов и гранатометов.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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В НАТО обвинили Россию в дестабилизации ситуации в Донбассе
Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины, Североатлантический альянс внимательно следит за ситуацией в Донбассе, заявил официальный представитель НАТО на Украине.
«Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности [на востоке Украины] в рамках достигнутого при посредничестве ОБСЕ соглашения от 27 июля 2020 года. НАТО продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы сохраняем бдительность и продолжаем внимательно следить за ситуацией», – приводит заявление представителя НАТО УНН РИА «Новости».
Накануне США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией, а также призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.
В пятницу Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
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ВСУ восемь раз за сутки обстреляли ДНР
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки восемь раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики (ДНР), обстреляв Донецк, села Спартак, Яковлевка, поселок Старомихайловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 8 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 59 единиц», – сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что украинские силовики в нарушение договоренностей о перемирии и Минских соглашений обстреливали город Донецк (микрорайон Октябрьский, район Вольво-центр), села Спартак, Яковлевка, поселок Старомихайловка. Для обстрелов украинская армия применяла миномет калибра 120 мм, вооружения боевой машины пехоты (БМП), ручной противотанковый гранатомет.
Также сообщалось, что киевские силовики нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Луганской народной республики, обстреляв населенные пункты Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое и Голубовское.
Ранее ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать нарушение Киевом перемирия в Донбассе. В пятницу в ДНР обвинили Украину в 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе.
В тот же день минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. В Совете Федерации предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Соединенных Штатов.
Ранее полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в стягивании новых сил к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе и попытке создать предлог для военной авантюры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.
США отменили санкции против Международного уголовного суда
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Новая администрация Соединенные Штатов приняла решение отменить введенные правительством Дональда Трампа односторонние американские санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Согласно заявлению Блинкена, в пятницу глава действующий американской администрации Джо Байден одобрил аннулирование указа Трампа о введении рестрикций против МУС. Как пояснил шеф американской дипломатии, это означает прекращение использования «экономических санкций и визовых ограничений» в отношении МУС, передает ТАСС.
«Как следствие, – уточнил госсекретарь США, – санкции, введенные предыдущей [американской] администрацией в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, снимаются». Кроме того, Госдепартамент США отказался от «отдельной [от санкций] политики визовых ограничений в отношении определенного персонала МУС», подчеркнул Блинкен.
Согласно заявлению главы Госдепа, администрация Байдена пришла к выводу, что санкционная политика США в отношении Международного уголовного суда «была неуместной и неэффективной». Тем не менее правительство США решительно не согласно с действиями МУС, касающимися ситуаций в Афганистане и Палестине, подчеркнул Блинкен.
В конце января в Госдепартаменте США заявили о тщательно изучить санкции администрации 45-го президента США Дональда Трампа в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС).
Напомним, 3 сентября 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря США в администрации Трампа, обвинил Международный уголовный суд (МУС) в политиканстве и коррупции. Днем ранее Минфин США ввел санкции против двух сотрудников МУС в соответствии с указом Трампа, который в июне разрешил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».
МУС выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа. Евросоюз в свою очередь потребовал от США изменить позицию по МУС, обвинив Вашингтон в попытке помешать проведению расследований. Россия обвинила Соединенные Штаты в попытке давления на МУС с помощью санкций с целью скрыть преступления американских военных.
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