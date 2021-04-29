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В Пентагоне назвали регионы возможного сотрудничества с Россией
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Подход действующей администрации США к России неизбежно предполагает ведение диалога, Вашингтон не стремится к игре с нулевой суммой с Москвой в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
«Мы не стремимся к эскалации [напряженности в двусторонних отношениях]. Мы стремимся к установлению более стабильных отношений с Россией. Это неизбежно предполагает диалог. Поэтому президент [США Джо] Байден открыт для того, чтобы вести переговоры с президентом [России Владимиром] Путиным», – приводит ТАСС выдержку из выступления Купер в вашингтонском Атлантическом совете на интернет-семинаре, посвященном анализу роли Москвы в регионах Средиземного моря и Ближнего Востока, а также Северной Африки.
«Поэтому, что касается спектра вызовов в регионе, США рассматривают эту конкуренцию не сквозь призму игры с нулевой суммой. Мы правда приветствуем тот факт, что, скажем, в Ливии вы видите, как Россия в действительности оказывает поддержку Правительству национального единства», – отметила представитель Пентагона.
«Но теперь пришло время следить [за дальнейшим развитием событий] и привлекать Россию к ответственности. Есть договоренность о выводе иностранных сил из Ливии, так что мы будем внимательно следить, произойдет ли это в реальности», – добавила Купер.
В свою очередь участвовавший в той же видеоконференции член Национального совета по разведке США Кристофер Борт выступил с утверждением, что Россия стремится сократить влияние США на Ближнем Востоке и вернуть себе роль мировой державы. «Главное для России быть неотъемлемым игроком в Средиземноморье, как и в любой другой части мира, где она начинает движение. <…> Восстановление своего статуса великой державы, ей нужно выглядеть неотъемлемой [частью] в разрешении любого мирового кризиса, а также ограничить влияние США. Это основная цель в Сирии, это <…> основная цель на Ближнем Востоке. <…> Вторая цель – противостоять попыткам цветных революций», – полагает Борт.
Он также выразил мнение, что растущее влияние КНР в мире в будущем может стать проблемой для России. «Любые проблемы между Россией и КНР на данный момент поддаются работе [над ними]. Между лидерам есть хорошее понимание [друг друга]. <…> Однако <…> многие отмечают, что [это], возможно, станет проблемой для будущих поколений российских лидеров», – утверждал Борт. «Есть осознание того, что Китай играет все большую роль, и, как вы сказали, Китай может представить то, чего не может Россия: деньги и инфраструктуру», – считает американский чиновник.
Накануне Байден пригрозил России «последствиями». Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепа о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
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США приготовились к «откровенным разговорам» с Россией
Вашингтон и Москву ждут «откровенные разговоры» о реакции России на санкции США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
По его словам, сейчас американская сторона «пытается понять в точности намерения» России. Он заявил, что предстоят «очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами». «Мы уже проводили их», – приводит его слова РИА «Новости».
В администрации США заверили, что Вашингтон не желает «эскалации» и собирается «показать России, какую именно деятельность не хочет терпеть». В целом, по его словам, США демонстрируют «долговременный» подход, в частности, к России и Афганистану. Представитель Белого дома, описывая первые 100 дней администрации Джо Байдена, заявил, что США «не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ».
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Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт
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Нормальные двусторонние отношения России и США были бы возможны, если бы это зависело только от Москвы, поскольку российская сторона предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация Штатов «скользит по той же наклонной», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России», – передает его слова РИА «Новости».
Министр добавил, что Москва предлагала это администрации нового президента США Джо Байдена сразу, «как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия». «Я упоминал об этом [госсекретарю США Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», – заявил Лавров.
Он отметил, что беседа с Блинкеном после инаугурации Байдена была «доброжелательной, спокойной, прагматичной». «Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в Госдепартаменте, в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами», – продолжил глава МИД России.
По словам Лаврова, дальше пошла «цепная реакция». «Мы, кстати, долго терпели – мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация [Дональда] Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», – сказал он.
«Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», – заявил Лавров.
В разговоре президента России Владимира Путина с Байденом сразу после инаугурации последнего, в разговоре глав дипломатий «нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным», заявил Лавров.
«Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали – что мы в конце концов будем действовать асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», – отметил министр иностранных дел.
Лавров подчеркнул, что от отношений России и США зависит международная стабильность. «Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов – это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова», – заключил Лавров.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США, они должны покинуть Россию до 22 мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления США о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, которые вредят двусторонним отношениям. Он добавил, что для улучшения отношений США и России необходима обоюдная политическая воля. «Президент (России Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», – сказал представитель Кремля.
При этом США попали в список недружественных России государств.
Лавров: Будем жестко реагировать на попытки США пересечь «красные линии»
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Россия будет реагировать на любые попытки Соединенных Штатов пересечь «красные линии», обозначенные Москвой, и готова жить в условиях холодной войны, если Вашингтон не прекратит действовать с позиции суверена, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Ну, если нет – это их выбор. Значит, будем жить в условиях то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
«Президент четко сказал в послании (Федеральному собранию – прим. ВЗГЛЯД), подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам… и, конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь «красные линии», которые, как вы слышали, мы определяем сами», – отметил министр.
Лавров подчеркнул, что в отношениях с Соединенными Штатами ничего не может измениться, пока они не «осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и России». Как заявил глава МИД, Вашингтону следует понять, что в Уставе ООН «не зря прописаны такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств». США должны начать диалог с Россией «взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден», подчеркнул Лавров.
В послании Федеральному собранию Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, заявив, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
Ранее в МИД заявили о далеких от реальности представлениях Запада о России.
Байден пригрозил России последствиями
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Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности с Россией, но действия Москвы имеют последствия, говорится в обнародованном Белым домом тексте речи американского президента Джо Байдена перед членами обеих палат Конгресса США.
«Что касается России, я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес – они сделали и то, и другое, и я ответил», – заявил американский президент.
Он добавил, что Москва и Вашингтон «могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам» обеих стран. В пример Байден привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса», – указал президент США.
«Я выполнил свое обязательство созвать саммит по климату прямо здесь, в Америке, со всеми крупнейшими экономиками мира – от Китая и России до Индии и Европейского союза – в первые 100 дней [президентства]», – продолжал глава Белого дома, говоря о борьбе с изменением климата.
Ранее временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента Соединенных Штатов о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва пока не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго».
Напомним, 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
В Кремле заявили об отсутствии ответа Москвы о проведении саммита Россия – США
Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Официального ответа не было. Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию», – передает его слова ТАСС.
«Ситуация требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях американских коллег соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций», – пояснил Песков.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон стремится снизить напряженность в отношениях с Москвой.
«О, да! Мы заметили – США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности». И, конечно, санкции – не единственный инструмент! Есть еще угроза их расширения, есть размещение систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана, есть регулярная отправка военных судов в Черное море, регулярная высылка российских дипломатов, есть объявленная на днях горячая поддержка массовой высылки наших дипломатов из Чехии, есть ожесточенная борьба против «Северного потока – 2» и много чего другого. Так что – да: санкции – не единственный инструмент», – написал Пушков в Telegram.
Так он отреагировал на слова Псаки о том, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.
На прошлой неделе зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
Россиянин задержан в США за отмывание трети миллиарда долларов
Гражданин России и Швеции Роман Стерлингов задержан в Соединенных Штатов по обвинению в отмывании 336 млн долларов через криптовалюту, свидетельствуют документы суда.
Стерлингов обвиняется по трем пунктам – отмывание денежных средств, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии. Он находится под стражей, говорится в документах. Cтерлингова обвиняют в руководстве сайтом Bitcoin Fog, который помогал «заметать следы» транзакций в биткоинах, обеспечивая их анонимность, передает РИА «Новости».
«Более чем 1,2 млн биткоинов, оценивающихся в 335809383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента», – говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета, на которых строится обвинение. В них также отмечается, что из 336 млн долларов по меньшей мере 78 млн проходили через услуги различных торговых площадок «теневого интернета», где продаются наркотики, таких как Silk Road, Agora и AlphaBay.
Напомним, в августе 2020 года гражданина России Егора Крючкова арестовали в США по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления. В июне 2020 года российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что в американских тюрьмах удерживают около 100 россиян, которых «по надуманным предлогам сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам».
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Эксперт объяснил цели создания списка недружественных России государств
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«Скорее всего в список войдет порядка 10-20 стран, которые активно используют санкции или инициируют недружественные действия в адрес России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости тщательного анализа при составлении списка недружественных России стран.
«Такие списки встречаются в международной практике в разных видах и с разным назначением. Например, США классифицируют страны по различным угрозам и проблемным направлениям. Также есть списки стран, посещение которых не рекомендуется», – отметил программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Политолог добавил, что практика создания подобных списков существует и в контексте санкционной политики, «когда классификация страны в качестве враждебной является предпосылкой к использованию против нее санкционного инструментария».
По мнению Тимофеева, российский список недружественных стран «будет носить скорее политический характер, то есть будет показывать уровень отношений с теми или иными странами». «Возможно, он будет подразумевать определенные ограничения во взаимодействии с этими странами. Более того, я не исключаю, что в дальнейшем такая классификация может использоваться и для применения против этих стран российских специальных экономических мер», – пояснил эксперт.
Собеседник предположил, в число «недружественных России стран» могут войти те, кто активно использует санкции или инициирует те или иные недружественные действия в адрес России. «Я думаю, что таких стран наберется десятка три-четыре. Например, коалиция во главе с США, которая против нас вводит санкции, составляет сейчас порядка сорока государств. Однако, я полагаю, на первых порах в списке будет фигурировать меньше стран. К тому же, еще необходимо узнать параметры и критерии для включения государств в этот список. Но предположу, что точно в список войдет порядка 10-20 государств», – резюмировал эксперт.
В среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается огульно записывать в недружественные любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составляемый сейчас список может быть со временем пересмотрен. Он также сообщил, что правительство России вскоре представит список недружественных государств.
Ранее президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
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Лавров назвал «эксцессом» скандальные слова Байдена о Путине
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине «эксцессом», но несмотря на это идея о проведении саммита воспринимается Москвой положительно.
«Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Также Байден предложил Путину провести встречу.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Напомним, интервью ABC Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
США не стали ждать от санкций против России эффекта «серебряной пули»
Вашингтон никогда не считал, что один пакет санкций является «серебряной пулей», которая «изменит поведение» Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По мнению США, «было крайне необходимо» добиться того, чтобы для Москвы «наступили последствия за поведение», которое в Вашингтоне рассматривают как «абсолютно неприемлемое». Говоря об «успешности» санкция, Псаки заявила, что США хотят «снизить напряженность в отношениях» и добиться возможности обсуждать «обеспокоенности» американцев, «предпринимать необходимые действия в ответ на поведение России», а также «сделать отношения предсказуемыми и стабильными». Псаки заявила, что Белый дом работает над этим и не рассматривает санкции как единственный показатель успеха или как единственный инструмент для изменения отношений, передает ТАСС.
Напомним, зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
США обещали «не уклоняться» от попыток «заставлять Россию платить»
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Вашингтон намерен «заставлять Россию платить» за неприемлемые, по мнению США, действия, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Он заявил, что «подход» администрации Джо Байдена к отношения с Россией «был последовательным» – США, как утверждают в Белом доме, не хотят эскалации напряженности, но «не будут уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считают переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства». Указывается, что перед теми шагами, которые уже сделали США, был проведен «тщательный обзор на политическом и разведывательном уровнях», передает ТАСС.
США «не будут судить заранее относительно того, к чему это все приведет», они «будут ясными и прямыми, как всегда с Россией», сказал чиновник. При этом представитель американской администрации отметил, что детали возможной встречи Байдена и президента России Владимира Путина еще не определены, передает РИА «Новости».
В Белом доме заявили, что «две последние администрации предпочитали концентрировать свое внимание на том, что они считали доминирующими вызовами в области национальной безопасности: на транснациональных угрозах в одном случае и соперничестве великих держав в другом». Администрация Байдена считает, что у нее «нет такой роскоши, как выбор между двумя этими вызовами».
«После первых 100 дней ясно, что мы сталкиваемся со все более напористым Китаем и деструктивной Россией», – заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
«В то же время мы сталкиваемся с вызовами, которые не учитывают границ, в том числе с изменением климата, COVID-19, технологической революцией, меняющей практически каждый аспект нашей жизни», – сказал чиновник, заверив, что Байден привержен «обеспечению безопасности и процветания американцев сейчас и в будущем».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Журналист пожаловался на шпиономанию из-за «российской угрозы» в США
В США любого сомневающегося в «российской угрозе» называют «агентом Кремля», пожаловался американский журналист Гленн Гринвальд в эфире телеканала Fox News.
Гринвальд считает, что отношения Москвы и Вашингтона в данный момент находятся в низшей точке со времен холодной войны. В период так называемого рашагейта проходила масштабная пропагандистская кампания: американцев убеждали в исходящей от России «экзистенциальной угрозе», передает РИА «Новости».
Журналист также отметил, что власти запугивают граждан, чтобы на военный бюджет можно было направлять все больше денег.
«Люди настолько в это поверили, что теперь думают, будто они должны сделать все возможное, чтобы противостоять России. А если вы открыто поставите под сомнение этот тезис, например, как мы сейчас, люди назовут вас кремлевским шпионом», – добавил он.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возвращении отношений с США в эпоху холодной войны.
В США пошутили после проигрыша на юниорском ЧМ по хоккею
Федерация хоккея США прокомментировала проигрыш сборной страны России на юниорском чемпионате мира по хоккею.
«Вы же знаете, что было в последний раз, когда мы проиграли России в матче открытия турнира?» – говорится в Twitter организации.
В публикации содержится намек на проигрыш американской команды в 2015 году со счетом 1:3, после которого команда США завоевала золото.
Напомним, 27 апреля сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России
Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники.
По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico.
Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам.
Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования».
Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии.
Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины
Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
По его словам, в Вашингтоне «видят, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной», но оценивать ситуацию «еще очень рано». Пентагон заявил, что «будет пристально следить за этим», передает ТАСС.
В свою очередь, в Госдепе заявили, что США «продолжают поддерживать минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования» в Донбассе. США намерены «использовать все возможности для участия в дипломатических усилиях». При этом Госдеп заявил, что Москва должна отказаться от своей якобы «бескомпромиссной» позиции. США отметили, что подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, на базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
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