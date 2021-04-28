В Кремле заявили об отсутствии ответа Москвы о проведении саммита Россия – США

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28 апреля, среда | Последнее обновление — 14:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров о подозрениях Болгарии: Хорошо, что не обвиняют в убийстве эрцгерцога Фердинанда
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Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда.
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Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит.
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Наши учебные планы неадекватны. Наши учебники по возможности усвоения материала не соответствуют практике обучения истории. А усложнение ЕГЭ по истории в последние годы почти исключает знание ее школьниками.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Кремле заявили об отсутствии ответа Москвы о проведении саммита Россия – США
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Москва пока официально не согласилась на проведение саммита Россия – США, этот вопрос по-прежнему изучается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Официального ответа не было. Мы по-прежнему изучаем это предложение и анализируем ситуацию», – передает его слова ТАСС.
«Ситуация требует глубокого анализа, потому что каждый раз слова о саммите в заявлениях американских коллег соседствуют со словами о необходимости России заплатить какую-то цену и со словами о неизбежности каких-то новых санкций», – пояснил Песков.
Напомним, 13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. О готовности принять на своей территории российско-американский саммит на высшем уровне заявили в Финляндии. Также Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Москва изменила порядок поездок дипломатов США по России
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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков вручил временному поверенному в делах США в России Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок по стране для сотрудников американского посольства и консульств.
«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США в Российской Федерации Бартлом Горманом. Обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США», – сообщили в МИД России.
Также американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
Китай пообещал России поддержку на фоне ужесточения санкций Запада
Пекин намерен усилить поддержку России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Мы решительно против применения односторонних санкций. ... Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. В вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку», – подчеркнул он, комментируя ужесточение санкций США в отношении Москвы, передает ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что власти Китая высоко оценивают политику президента России Владимира Путина по стимулированию социально-экономического развития страны. Кроме того, Китай после соответствующего предложения президента России Владимира Путина готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
США приготовились к «откровенным разговорам» с Россией
Вашингтон и Москву ждут «откровенные разговоры» о реакции России на санкции США, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
По его словам, сейчас американская сторона «пытается понять в точности намерения» России. Он заявил, что предстоят «очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами». «Мы уже проводили их», – приводит его слова РИА «Новости».
В администрации США заверили, что Вашингтон не желает «эскалации» и собирается «показать России, какую именно деятельность не хочет терпеть». В целом, по его словам, США демонстрируют «долговременный» подход, в частности, к России и Афганистану. Представитель Белого дома, описывая первые 100 дней администрации Джо Байдена, заявил, что США «не старались получить моментальное удовлетворение, а хотели получить правильный ответ».
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Лавров: Россия предлагала США «обнулить» дипломатический конфликт
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Нормальные двусторонние отношения России и США были бы возможны, если бы это зависело только от Москвы, поскольку российская сторона предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, но новая администрация Штатов «скользит по той же наклонной», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США – в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России», – передает его слова РИА «Новости».
Министр добавил, что Москва предлагала это администрации нового президента США Джо Байдена сразу, «как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия». «Я упоминал об этом [госсекретарю США Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», – заявил Лавров.
Он отметил, что беседа с Блинкеном после инаугурации Байдена была «доброжелательной, спокойной, прагматичной». «Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов в Госдепартаменте, в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами», – продолжил глава МИД России.
По словам Лаврова, дальше пошла «цепная реакция». «Мы, кстати, долго терпели – мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация [Дональда] Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились», – сказал он.
«Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», – заявил Лавров.
В разговоре президента России Владимира Путина с Байденом сразу после инаугурации последнего, в разговоре глав дипломатий «нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным», заявил Лавров.
«Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали – что мы в конце концов будем действовать асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США», – отметил министр иностранных дел.
Лавров подчеркнул, что от отношений России и США зависит международная стабильность. «Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов – это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова», – заключил Лавров.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона. 21 апреля Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США, они должны покинуть Россию до 22 мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления США о готовности вести диалог с Россией не совпадают с реальными делами, которые вредят двусторонним отношениям. Он добавил, что для улучшения отношений США и России необходима обоюдная политическая воля. «Президент (России Владимир) Путин неоднократно демонстрировал свою политическую волю. Он говорил о том, что мы заинтересованы в налаживании и восстановлении отношений с США», – сказал представитель Кремля.
При этом США попали в список недружественных России государств.
Лавров: Будем жестко реагировать на попытки США пересечь «красные линии»
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Россия будет реагировать на любые попытки Соединенных Штатов пересечь «красные линии», обозначенные Москвой, и готова жить в условиях холодной войны, если Вашингтон не прекратит действовать с позиции суверена, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Ну, если нет – это их выбор. Значит, будем жить в условиях то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
«Президент четко сказал в послании (Федеральному собранию – прим. ВЗГЛЯД), подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам… и, конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь «красные линии», которые, как вы слышали, мы определяем сами», – отметил министр.
Лавров подчеркнул, что в отношениях с Соединенными Штатами ничего не может измениться, пока они не «осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и России». Как заявил глава МИД, Вашингтону следует понять, что в Уставе ООН «не зря прописаны такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств». США должны начать диалог с Россией «взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден», подчеркнул Лавров.
В послании Федеральному собранию Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, заявив, что «организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов.
Ранее в МИД заявили о далеких от реальности представлениях Запада о России.
Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон стремится снизить напряженность в отношениях с Москвой.
«О, да! Мы заметили – США только и делают, что «стремятся к снижению напряженности». И, конечно, санкции – не единственный инструмент! Есть еще угроза их расширения, есть размещение систем ПРО в Польше и Румынии, которые, разумеется, направлены против Ирана, есть регулярная отправка военных судов в Черное море, регулярная высылка российских дипломатов, есть объявленная на днях горячая поддержка массовой высылки наших дипломатов из Чехии, есть ожесточенная борьба против «Северного потока – 2» и много чего другого. Так что – да: санкции – не единственный инструмент», – написал Пушков в Telegram.
Так он отреагировал на слова Псаки о том, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой.
На прошлой неделе зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
Эксперт: США на России тестируют санкции против Китая
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Антироссийские санкции США являются тестовыми, впоследствии аналогичные меры Вашингтон может принимать в отношении Китая, считает директор ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.
«Те ограничения, которые вводятся сейчас против России, и сами механизмы до этого отрабатывались в отношении Ирана, сейчас они, в общем-то, тестируются на России для того, чтобы их потом можно было использовать в отношении Китая. Мы видим, что в отношении Китая американское давление нарастает, администрация США открыто говорила о том, что у США два противника, сдерживание которых является приоритетным для внешней политики, национальной безопасности – это Россия и Китай», – цитирует его РИА «Новости».
Также он добавил, что товарооборот между Россией и США несравним с уровнем экономической взаимозависимости между США и КНР. При этом он отметил, что санкции могут быть разные и варьироваться от тех или иных задач. По его словам, если «в отношении России вводятся санкции, которые прежде всего бьют по финансовому сектору, по экспортно ориентированным отраслям российской экономики, по российскому ВПК, и сейчас американцы подбираются к нашему IT–сектору. То в отношении Китая уже проявляются меры прежде всего в научно-технологической сфере».
Политолог также считает, что приход к власти Джо Байдена не изменит политику США в отношении России и Китая. При этом эксперт отмечает, что «Байден понимает, что есть сферы, в которых без диалога с Москвой и с Пекином у США будут серьезные трудности. Есть сферы, в которых просто не избежать компромиссов». С Россией, по мнению Войтоловского, это сфера контроля над вооружениями, международной безопасности, региональные конфликты, а также темы, связанные с изменением климата. А с Китаем США не обойдутся без диалога по таким темам, как международная торговля и ее регулирование, технологические вопросы, кибербезопасность, безопасность на море и региональная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На прошлой неделе МИД России официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США. На санкции Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить наем дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. В среду МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США.
США не стали ждать от санкций против России эффекта «серебряной пули»
Вашингтон никогда не считал, что один пакет санкций является «серебряной пулей», которая «изменит поведение» Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По мнению США, «было крайне необходимо» добиться того, чтобы для Москвы «наступили последствия за поведение», которое в Вашингтоне рассматривают как «абсолютно неприемлемое». Говоря об «успешности» санкция, Псаки заявила, что США хотят «снизить напряженность в отношениях» и добиться возможности обсуждать «обеспокоенности» американцев, «предпринимать необходимые действия в ответ на поведение России», а также «сделать отношения предсказуемыми и стабильными». Псаки заявила, что Белый дом работает над этим и не рассматривает санкции как единственный показатель успеха или как единственный инструмент для изменения отношений, передает ТАСС.
Напомним, зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон. В середине апреля Москва официально объявила ответные меры в связи с враждебными действиями США.
Лавров назвал «эксцессом» скандальные слова Байдена о Путине
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине «эксцессом», но несмотря на это идея о проведении саммита воспринимается Москвой положительно.
«Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
13 апреля президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Также Байден предложил Путину провести встречу.
При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Напомним, интервью ABC Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей». Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Эксперт объяснил цели создания списка недружественных России государств
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«Скорее всего в список войдет порядка 10-20 стран, которые активно используют санкции или инициируют недружественные действия в адрес России», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости тщательного анализа при составлении списка недружественных России стран.
«Такие списки встречаются в международной практике в разных видах и с разным назначением. Например, США классифицируют страны по различным угрозам и проблемным направлениям. Также есть списки стран, посещение которых не рекомендуется», – отметил программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Политолог добавил, что практика создания подобных списков существует и в контексте санкционной политики, «когда классификация страны в качестве враждебной является предпосылкой к использованию против нее санкционного инструментария».
По мнению Тимофеева, российский список недружественных стран «будет носить скорее политический характер, то есть будет показывать уровень отношений с теми или иными странами». «Возможно, он будет подразумевать определенные ограничения во взаимодействии с этими странами. Более того, я не исключаю, что в дальнейшем такая классификация может использоваться и для применения против этих стран российских специальных экономических мер», – пояснил эксперт.
Собеседник предположил, в число «недружественных России стран» могут войти те, кто активно использует санкции или инициирует те или иные недружественные действия в адрес России. «Я думаю, что таких стран наберется десятка три-четыре. Например, коалиция во главе с США, которая против нас вводит санкции, составляет сейчас порядка сорока государств. Однако, я полагаю, на первых порах в списке будет фигурировать меньше стран. К тому же, еще необходимо узнать параметры и критерии для включения государств в этот список. Но предположу, что точно в список войдет порядка 10-20 государств», – резюмировал эксперт.
В среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается огульно записывать в недружественные любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, при этом составляемый сейчас список может быть со временем пересмотрен. Он также сообщил, что правительство России вскоре представит список недружественных государств.
Ранее президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.
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США обещали «не уклоняться» от попыток «заставлять Россию платить»
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Вашингтон намерен «заставлять Россию платить» за неприемлемые, по мнению США, действия, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Он заявил, что «подход» администрации Джо Байдена к отношения с Россией «был последовательным» – США, как утверждают в Белом доме, не хотят эскалации напряженности, но «не будут уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считают переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства». Указывается, что перед теми шагами, которые уже сделали США, был проведен «тщательный обзор на политическом и разведывательном уровнях», передает ТАСС.
США «не будут судить заранее относительно того, к чему это все приведет», они «будут ясными и прямыми, как всегда с Россией», сказал чиновник. При этом представитель американской администрации отметил, что детали возможной встречи Байдена и президента России Владимира Путина еще не определены, передает РИА «Новости».
В Белом доме заявили, что «две последние администрации предпочитали концентрировать свое внимание на том, что они считали доминирующими вызовами в области национальной безопасности: на транснациональных угрозах в одном случае и соперничестве великих держав в другом». Администрация Байдена считает, что у нее «нет такой роскоши, как выбор между двумя этими вызовами».
«После первых 100 дней ясно, что мы сталкиваемся со все более напористым Китаем и деструктивной Россией», – заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
«В то же время мы сталкиваемся с вызовами, которые не учитывают границ, в том числе с изменением климата, COVID-19, технологической революцией, меняющей практически каждый аспект нашей жизни», – сказал чиновник, заверив, что Байден привержен «обеспечению безопасности и процветания американцев сейчас и в будущем».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В США пошутили после проигрыша на юниорском ЧМ по хоккею
Федерация хоккея США прокомментировала проигрыш сборной страны России на юниорском чемпионате мира по хоккею.
«Вы же знаете, что было в последний раз, когда мы проиграли России в матче открытия турнира?» – говорится в Twitter организации.
В публикации содержится намек на проигрыш американской команды в 2015 году со счетом 1:3, после которого команда США завоевала золото.
Напомним, 27 апреля сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5.
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.
Военное руководство США призвало рассекретить сведения о России
Разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации о действиях России и Китая после обращения глав девяти из 11 объединенных и специальных командований американских вооруженных сил, сообщили источники.
По их данным, девять генералов в прошлом году выступили с настоятельной просьбой обнародовать больше информации о якобы «пагубном поведении» Москвы и Пекина на международной арене. Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований, передает ТАСС ссылкой на Politico.
Но попытки конкурировать с Россией и Китаем в информационной войне, полагают они, сдерживаются чрезмерно строгими правилами секретности. В документе, в частности, содержится призыв к американской разведке публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая. Так, по данным источников издания, главы командований не получают нужную им информацию, либо получают ее слишком поздно, либо с высоким уровнем секретности, так что ее нельзя передать союзникам и партнерам.
Как отмечает издание, письмо генералов «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе в прошлом году. При этом послание не подписали только главы Центрального командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, и Киберкомандования. Идея написать письмо возникла у главы Индо-Тихоокеанского командования адмирала Филипа Дэвидсона. При этом само послание не было засекречено, ему была присвоена категория «только для служебного пользования».
Напомним, Китай назвал США крупнейшей в мире «империей подслушивания», а Пентагон заподозрил Россию в «энергетических» атаках на военных США в Сирии.
США отправили в Европу самолет-разведчик из-за действий России
Самолет U-2 ВВС США вылетел с авиабазы Фэрворд в Великобритании для разведывательной миссии в Европе в связи с напряженной ситуацией на российско-украинской границе, сообщают британские СМИ.
Соединенные Штаты решили отправить самолет-разведчик на континент после того, как Россия начала возвращать войска с масштабных учений в пункты постоянной дислокации, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в Daily Mail.
Авторы публикации отмечают, что присутствие американского самолета – это «предупреждение Москве».
На этой неделе палубные истребители F/A-18 американских ВМС сопроводили два российских Ту-142 на отдельных участках десятичасового полета над Тихим океаном.
Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. Газета ВЗГЛЯД разбирала итоги завершившихся учений на Юге России.
Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины
Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
По его словам, в Вашингтоне «видят, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной», но оценивать ситуацию «еще очень рано». Пентагон заявил, что «будет пристально следить за этим», передает ТАСС.
В свою очередь, в Госдепе заявили, что США «продолжают поддерживать минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования» в Донбассе. США намерены «использовать все возможности для участия в дипломатических усилиях». При этом Госдеп заявил, что Москва должна отказаться от своей якобы «бескомпромиссной» позиции. США отметили, что подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, на базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
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