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29 апреля, четверг | Последнее обновление — 19:22 | vz.ru
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Инфекционист дал советы проживающим в одной квартире с больным COVID
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Больного необходимо изолировать в отдельной комнате, а проживающим с ним в квартире гражданам рекомендуется чаще промывать носоглотку и соблюдать масочный режим в местах общего пользования, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Коронавирус является инфекцией длительного контакта с определенной временной и вирусной нагрузкой. Поэтому на нынешнем этапе ее эволюции, достаточно изолировать в отдельную комнату ковид-больного. Посещать места общего пользования желательно по прошествии получаса после того, как там побывал больной», – говорит Тимаков.
Кроме того, все помещения необходимо регулярно проветривать, чтобы вирус не циркулировал в воздухе, продолжает врач. Также следует избегать тесного контакта с больным и в местах общего пользования стараться соблюдать масочный режим.
«Можно использовать различные барьерные лекарственные препараты для носоглотки. Можно использовать рекомбинантные интерферон-альфа препарат, это немного уменьшит вирусную нагрузку. Если возможно, то стоит использовать очиститель воздуха, который способен избавить помещение от вируса. Лучше его поставить в общем коридоре», – советует инфекционист.
Если же очистителя воздуха от вирусов нет, то следует использовать природные фитонциды, которые осаждают вирус на свои поверхности и инактивируют его, рекомендует врач. К фитонцидам относится, например, лук. Для того, чтобы он эффективно справлялся с вирусом, нужно разложить разрезанный на куски лук в комнате и каждые два часа их менять. «Конечно, он не на 100 % справляется с вирусом, но, определенно, существенно снижает вирусную нагрузку», - говорит Тимаков.
«Если же квартира однокомнатная, то желательно поставить между заболевшим и здоровыми жильцами какой-то аналог ширмы, чтобы вирус не проникал напрямую. Соответственно, почаще нужно удалять вирус из носовых и ротовых пазух: чаще умываться и промывать носоглотку. А лучше, конечно, изолировать больного и пускать к нему только одного члена семьи, который за ним ухаживает и готовит», – советует инфекционист.
По данным на 29 апреля в России выявлено около 4,8 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 9284 заболевших. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи и не планировать никакие массовые мероприятия.
Разработчики «Спутника V» объяснили отказ Бразилии от импорта вакцины
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Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.
«Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», – говорится в официальном Twitter разработчиков вакцины.
Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Онищенко оценил отказ Бразилии от «Спутника V»
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«Для меня аргументы бразильских специалистов понятны. Я не вижу здесь политической подоплеки», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Бразильские специалисты обратили внимание на присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Это для меня аргумент. Мне, как профессионалу, это понятно. Я не вижу тут политической подоплеки», – отметил бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«Для нашей национальной системы в этом опасности нет, – подчеркнул собеседник. – Мы, и не только мы, используем эту вакцину. Большое количество людей ее получили без последствий. Раз в национальной системе Бразилии это не допускается – это их право. Тут возможен большой диапазон: от придирок до существенных взглядов, которые могут быть нам неизвестны. Пусть стороны продолжат переговоры по этому вопросу».
«Также нужно, чтобы наши соответствующие органы дали пояснения, – считает депутат. – Представителям Российского фонда прямых инвестиций следует провести консультации с нашими специалистами и дать при необходимости нужные пояснения бразильским коллегам. Но если и после этого не будет никаких подвижек – тогда позицию бразильцев можно расценить как придирку».
Во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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Бразилия не одобрила «Спутник V»
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Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соответствующее решение одобрили все члены правления регулятора.
«Хочу подчеркнуть, что это решение отражает текущее состояние дел и было принято на основании того, что нам удалось проанализировать на сегодняшний день», – передает ТАСС слова главы агентства Антониу Барра Торреса.
Совещание продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. «Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.
По утверждению одного из руководителей агентства Алекса Машаду Кампуса, выступавшего основным докладчиком по данному вопросу, большинство стран, зарегистрировавших российскую вакцину, не обладает достаточным авторитетом в мире. При этом чиновник напомнил, что «Спутник V» не одобрен европейским и американским регуляторами. Отдельно указывалось на членство Anvisa в Международном совете по гармонизации технических требований к лекарственным средствам для человека, а также на участие с 1 января 2021 года в работе межправительственной организации PIC/S («Схема сотрудничества фармацевтических инспекций»), что свидетельствует об авторитете, которым пользуется агентство среди 53 других участников инициативы. «Мы не откажемся от своей миссии», – резюмировал Барра Торрес.
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Отметим, что агентство все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.
Напомним, ранее во вторник глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
В Турции объявили полный локдаун
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В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.
По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью.
«Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Ученые нашли способ избавиться от коронавируса за секунду
Группа исследователей из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду.
Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на портале Phys.org. Этого достаточно, чтобы коронавирус оказался полностью убит.
По данным исследователей, термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России.
В Омской области половина привившихся от COVID игнорирует второй компонент вакцины
Жители Омска стали массово пропускать вторую прививку от коронавируса или приходить на повторную вакцинацию позже назначенной даты, рассказал врач-эпидемиолог Омска, заведующий эпидемиологическим отделом ГКБ №1 им. А. Н. Кабанова Иван Мельников.
«Да, такие факты есть, и происходят они по неграмотности. Как правило, люди думают, что, несмотря на то что их предупреждают о явке через три недели и записывают на определенное число, второй компонент можно ввести позже – через 4-5-6 недель после первого, где-то прочитали или услышали об этом. Потом они все равно приходят на вторую прививку. Хотелось бы напомнить, что есть четкий алгоритм вакцинации и для «Спутник V», и для «ЭпиВакКороны» – два компонента вакцины ставятся через 21 день. Те, кто растягивают вакцинацию на более длительные сроки, делают ее бесполезной, так как устойчивый иммунитет формируется именно после введения второго компонента вакцины. Если человек вовсе пропустит вторую прививку, иммунитет не сможет защитить его от коронавируса», – цитирует его слова РИА «Омск-информ».
По информации агентства речь может идти о тысячах «отказников». Всего в Омской области прививки поставили 151070 человек, из них только 80251 прошли вакцинацию полностью.
Уточняется, что человек может пропустить вторую вакцинацию из-за болезни. В таком случае ему необходимо обратиться к врачу, если это коронавирус, вакцинацию не продолжают. Для того, чтобы омичи не пропускали вакцинацию вторым компонентом, прививочные пункты работают даже в выходные дни – с 8.00 до 14.00.
Напомним, приблизительная дата достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России – сентябрь 2021 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет.
ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител
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Мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Новый штамм имеет несколько мутаций: одна из них – L452R – способна снизить эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, вторая – E484Q может нейтрализовать антитела. Тем самым высока вероятность, что антитела переболевшего коронавирусом будут бесполезны в борьбе с «индийским» штаммом, передает РИА «Новости».
Специалисты ВОЗ подчеркивают, что B.1.617 обладает высокой способностью вызывать заболевание или гибель организма – так же, как и штаммы, выявленные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. В организации пока не выяснили причины мутаций коронавируса в Индии, эксперты предполагают, что на это повлияли массовые мероприятия и смягчение COVID-ограничений, ускорившие распространение вируса.
В прошлую среду индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
В воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
В России «индийского» штамма коронавируса не выявили.
В Чехии прекратили изучение «Спутника V» из-за «недостатка документации»
Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины «Спутник V» «из-за недостатка полученной от производителя документации», заявила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.
«Поступившей к нам (от производителя) документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы) в отчете, направленном правительству», – отметила она, передает ТАСС.
Документация по российской вакцине, полученная чешским фармрегулятором, якобы включала «десятки страниц». Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц.
Сторова также сказала, что клинические исследования «Спутника V» не проводились и не планируются в Чехии. «Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба (от властей страны) провести клинические испытания («Спутника V»)», – проинформировала она.
В свою очередь чешские власти не рассматривают использование «Спутника V» в республике. В страну, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. К концу лета, как прогнозируют они, прививки от коронавируса должны получить все желающие жители Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан.
Между тем, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID
Препарат «Спутник V» будет эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Эффективность вакцины против индийской мутации он объяснил тем, что двукратная вакцинация «Спутником V» дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен, передает РИА «Новости».
Ранее ВОЗ сообщила, что мутации нового штамма коронавируса B.1.617, обнаруженного в Индии, имеют высокую устойчивость к антителам у переболевших COVID-19 и привитых людей.
Между тем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что случаев заболевания новым штаммом коронавируса B.1.618., впервые обнаруженного в Индии, в России пока не выявлено.
Напомним, 21 апреля индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новая мутация является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться.
Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Турция закупила «Спутник V»
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Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Министр здравоохранения Турции сказал мне, что они согласовали с российскими коллегами закупку вакцин «Спутник V» для совместного производства. Это, конечно, план на среднесрочную перспективу», – отметил он, передает РИА «Новости».
В то же время министр заявил, что Турция готова обсуждать с Россией возможность предоставления для российских туристов бесплатных ПЦР-тестов для возвращения на родину.
Чавушоглу отметил, что в прошлом году для всех туристов из Германии Турция предоставляла платные ПЦР-тесты для их возвращения на родину. Аналогичные меры могут быть предоставлены и для россиян. На данный момент, отметил глава МИД, Турция была бы готова предоставлять российским туристом платные ПЦР-тесты стоимостью от 15 до 35 евро.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Политолог объяснил подоплеку отказа Бразилии от «Спутника V»
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«Это чисто политическое решение, связанное с борьбой Бразилии за лидерство в регионе и с отсутствием полноценных отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя запрет со стороны бразильского регулятора на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Аргументы, которые привели бразильские чиновники – глупые. Это чисто политическое решение. Оно связано с особенностями позиционирования Бразилии в Латинской Америке», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов.
«Если говорить о цифрах применения вакцины «Спутник V» на душу населения, то лучше, чем в России, она используется в Аргентине, – поясняет политолог. – Хоть времена войн между Аргентиной и Бразилией остались в XIX столетии, вечный спор за лидерство в регионе остается по сей день. Ментально отношения между этими странами сейчас напоминают отношения России и Украины. Если что-то активно делают в Аргентине, то бразильцы, скорее всего, будут делать наоборот».
Также эксперт обратил внимание на «особенности российско-бразильских отношений, которых по факту нет». «Президент Жаир Болсонару политически является партнером США и Китая. Торговых связей между Бразилией и Россией мало, а симпатий на государственном уровне вовсе нет. Все это в сумме рождает нынешнюю ситуацию», – заключил Кузнецов.
Ранее во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.
«Один из критических моментов, на который мы обратили внимание, – присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. То есть вирус, который должен использоваться исключительно в качестве инструмента доставки генетического материала к человеческим клеткам, формируя иммунный ответ, сам размножается», – заявил начальник управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густаву Мендес Лима Сантус, поясняя свою рекомендацию о запрете на импорт препарата.
При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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ВОЗ заявила о достижении «мягкого плато» по COVID-19 в России
Распространение новой коронавирусной инфекции в России достигло «мягкого плато», однако опасность сохраняется, заявила региональный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире канала «Россия 24».
«Даже в России мы находимся на плато или мягком снижении, но не везде... Более 8 тыс. каждый день (заболевших COVID-19)», – передает слова Вуйнович РИА «Новости».
Как подчеркнула представитель ВОЗ, организация согласна с рекомендациями Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса. Она отметила, что маски должны носить даже вакцинированные граждане, поскольку они могут быть переносчиками COVID-19. «Вакцина защищает в первую очередь человека, который вакцинирован. Это не значит, что вирус не попадает на его руки, рот, нос и что он не будет переносчиком вируса... Да, вирус не будет размножаться в его клетках, он не заболеет. Но он остается переносчиком, если не будет соблюдать гигиенические правила», – объяснила Вуйнович.
В России за последние сутки выявлено наименьшее с 27 сентября число новых случаев заболевания коронавирусом – 8 053, общее число инфицированных достигло 4 779 425.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обозначила сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России.
Определены самые безопасные во время пандемии страны
Самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения, сообщают СМИ.
Сингапур обогнал Новую Зеландию и теперь занимает первое место в рейтинге из-за высокой скорости, с которой он внедрил вакцину против коронавируса. В результате темпы передачи вируса внутри страны замедлились, сообщает канал «360» со ссылкой на The New Zealand Herald.
До сих пор Новая Зеландия занимала первое место в рейтинге стран, устойчивым к COVID-19. Рейтинг был запущен Bloomberg в ноябре 2020 года.
Из-за того, что почти пятая часть всего населения Сингапура уже вакцинирована, государство значительно опережает другие страны, такие как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань.
В Новой Зеландии вакцинировано всего 1,9% населения, в Австралии – 3,7%.
Ключевыми показателями для расчета положения страны в рейтинге стали данные об общем числе заболевших, показателях смертности, количестве протестированных людей и информация о темпах вакцинации.
Россия разместилась на 22-й строчке рейтинга из 53, опередив Португалию, Испанию, Ирландию, Германию и Австрию. На последних строчках – Аргентина, Польша и Бразилия.
Ранее в Кремле связали темпы вакцинации от COVID в России с национальной особенностью.
Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19
США в борьбе с коронавирусом добились «ошеломительного успеха», число заражений существенно снизилось, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что «количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января», после его «вступления в должность президента». По его словам, тогда в США умирали «десятки тысяч пожилых граждан в неделю» и «менее 1% пожилых были полностью вакцинированы», но сейчас уже «67% среди данной категории получили прививки». «На прошлой неделе я объявил, что мы перешли рубеж в 200 млн полученных гражданами доз прививок. Теперь число составляет 215 млн», – сказал он.
Байден полагает, что США «будут в состоянии поделиться вакцинами, а также ноу-хау с другими странами, у которых есть подлинная нужда». По его словам, в этом «заключаются надежда и ожидание», передает ТАСС.
По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США превысило 32 млн человек, 572 тыс. из них скончались, передает РИА «Новости».
19 января университет Джонса Хопкинса сообщал, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 400 тыс. человек.
Самолет с медоборудованием для лечения COVID вылетел из России в Индию
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Первый из двух самолетов МЧС России с грузом экстренной гуманитарной помощи для лечения коронавируса вылетел в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», – передает РИА «Новости».
Второй самолет МЧС вылетит в Индию вечером в среду. Российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
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