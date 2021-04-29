Инфекционист дал советы проживающим в одной квартире с больным COVID

Больного необходимо изолировать в отдельной комнате, а проживающим с ним в квартире гражданам рекомендуется чаще промывать носоглотку и соблюдать масочный режим в местах общего пользования, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Коронавирус является инфекцией длительного контакта с определенной временной и вирусной нагрузкой. Поэтому на нынешнем этапе ее эволюции, достаточно изолировать в отдельную комнату ковид-больного. Посещать места общего пользования желательно по прошествии получаса после того, как там побывал больной», – говорит Тимаков.

Кроме того, все помещения необходимо регулярно проветривать, чтобы вирус не циркулировал в воздухе, продолжает врач. Также следует избегать тесного контакта с больным и в местах общего пользования стараться соблюдать масочный режим.

«Можно использовать различные барьерные лекарственные препараты для носоглотки. Можно использовать рекомбинантные интерферон-альфа препарат, это немного уменьшит вирусную нагрузку. Если возможно, то стоит использовать очиститель воздуха, который способен избавить помещение от вируса. Лучше его поставить в общем коридоре», – советует инфекционист.

Если же очистителя воздуха от вирусов нет, то следует использовать природные фитонциды, которые осаждают вирус на свои поверхности и инактивируют его, рекомендует врач. К фитонцидам относится, например, лук. Для того, чтобы он эффективно справлялся с вирусом, нужно разложить разрезанный на куски лук в комнате и каждые два часа их менять. «Конечно, он не на 100 % справляется с вирусом, но, определенно, существенно снижает вирусную нагрузку», - говорит Тимаков.

«Если же квартира однокомнатная, то желательно поставить между заболевшим и здоровыми жильцами какой-то аналог ширмы, чтобы вирус не проникал напрямую. Соответственно, почаще нужно удалять вирус из носовых и ротовых пазух: чаще умываться и промывать носоглотку. А лучше, конечно, изолировать больного и пускать к нему только одного члена семьи, который за ним ухаживает и готовит», – советует инфекционист.

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