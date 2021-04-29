В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9284 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9284 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 13% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3215, Санкт-Петербурге – 716, Московской области – 632.

Всего в стране выявлено 4 796 557 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 419 540 человек, из них 8442 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 364 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 109 731 человек.

Накануне, 28 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7848. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1436.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.