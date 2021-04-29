В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса

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29 апреля, четверг | Последнее обновление — 11:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Минюста Чехии заявила о наличии трех версий в деле о взрывах во Врбетице
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Заявления нынешнего и бывшего президентов Чехии Милоша Земана и Вацлава Клауса свидетельствуют, что Чехия, несмотря на почти полный разрыв российско-чешских связей, не слилась в едином антироссийском экстазе. В стране по-прежнему есть и русофобы, и русофилы, и более умеренные критики России, и прагматики.
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Нынешнюю биографию можно уложить в несколько ипотечных кредитов – и заранее знать, что от рождения до смерти даже этот жадный процент не слишком снизится.
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Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9284 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9284 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 13% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3215, Санкт-Петербурге – 716, Московской области – 632.
Всего в стране выявлено 4 796 557 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 419 540 человек, из них 8442 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 364 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 109 731 человек.
Накануне, 28 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7848. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1436.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Чехии прекратили изучение «Спутника V» из-за «недостатка документации»
Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины «Спутник V» «из-за недостатка полученной от производителя документации», заявила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.
«Поступившей к нам (от производителя) документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили (свои выводы) в отчете, направленном правительству», – отметила она, передает ТАСС.
Документация по российской вакцине, полученная чешским фармрегулятором, якобы включала «десятки страниц». Между тем, по словам Сторовой, сопроводительные материалы, направляемые производителями подобных препаратов, могут содержать десятки тысяч страниц.
Сторова также сказала, что клинические исследования «Спутника V» не проводились и не планируются в Чехии. «Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба (от властей страны) провести клинические испытания («Спутника V»)», – проинформировала она.
В свою очередь чешские власти не рассматривают использование «Спутника V» в республике. В страну, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. К концу лета, как прогнозируют они, прививки от коронавируса должны получить все желающие жители Чехии, население которой составляет 10,702 млн граждан.
Между тем, 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Самолет с медоборудованием для лечения COVID вылетел из России в Индию
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Первый из двух самолетов МЧС России с грузом экстренной гуманитарной помощи для лечения коронавируса вылетел в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», – передает РИА «Новости».
Второй самолет МЧС вылетит в Индию вечером в среду. Российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Россия отправила в Индию второй самолет с медоборудованием для лечения COVID
Второй самолет с экстренной гуманитарной помощью Индии для борьбы с коронавирусом отправился из подмосковного аэропорта Жуковский.
Военно-транспортный борт Ил-76 вылетел в Дели в 19.30 мск, сообщается на сайте аэропорта.
Напомним, ранее в среду в Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью. Всего российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Турция назвала сроки начала поставок «Спутника V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«По вакцине «Спутник V» мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке», – передает слова главы турецкого Минздрава РИА «Новости».
По словам Коджи, поставки препарата будут осуществляться в течение полугода. Вместе с вакциной Турция получит и технологии ее производства.
В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.
На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Мишустин заявил о преодолении Россией самой острой фазы пандемии
Россия уже пережила самую острую фазу пандемии коронавируса, это произошло в том числе благодаря решениям, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России».
Премьер подчеркнул, что ЕР оказывает правительству «надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив», передает РИА «Новости».
«И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии», – отметил Мишустин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса.
Путин пообещал Моди поставить гуманитарную помощь Индии для борьбы с COVID
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Моди поблагодарил Путина за оказываемое содействие, «которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране».
Также президент России и индийский премьер приветствовали регистрацию в Индии вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность.
«Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – отмечается в сообщении.
Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами.
Напомним, Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.
12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.
Жительницу Киева парализовало после прививки от коронавируса
В Киеве женщину парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь прививки и паралича.
«Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит – воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли», – передает ТСН.
Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь паралича с вакцинацией. «Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», – сказал он.
При этом, по данным СМИ, в мире зафиксировано не более сотни подобных случаев на миллионы привитых по всему миру. Ученые продолжают изучать возможную взаимосвязь.
Напомним, 17 апреля на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.
Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался.
Мексика нацелилась на выпуск 90 млн доз «Спутника V» в год
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Мексика располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год, заявил глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено в интервью изданию Milenio.
«В нашей стране начнется масштабная фасовка вакцины «Спутник V», в ходе которой, как ожидается, в год будет выпускаться порядка 90 млн доз», – приводит слова главы компании Birmex ТАСС.
По словам Сентено, производственный процесс развернется в Национальном институте вирусологии и в Национальном институте гигиены. Согласно предварительным прогнозам, к выпуску российской вакцины «Спутник V» эти учреждения смогут приступить во второй половине лета.
Как уточнил в среду глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе визита в Москву, латиноамериканская страна будет получать требуемые для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» компоненты из России.
Накануне стало известно, что производство «Спутника V» в Мексике начнется в мае. В прошлую среду Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале февраля. В том же месяце в республике началась вакцинация российским препаратом.
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Ученые разработали «наноловушки» для COVID-19
Исследователи из Притцкерской школы молекулярной инженерии (PME) при Чикагском университете разработали наночастицы, способные захватывать вирус SARS-CoV-2 в организме человека.
Наночастицы имитируют клетки организма, привлекая вирус, а затем используют иммунную систему для уничтожения COVID-19, пишет Science Daily.
Наночастицы изготовлены полимеров и фосфолипидов, их диаметр достигает около 500 нанометров – существенно меньше диаметра клетки человека, что позволяет им глубже проникать в разные области организма и эффективнее бороться с вирусом. Для разработки наночастиц группа ученых во главе изучила нейтрализующие антитела и механизм действия шиповидного белка, который используется SARS-CoV-2 для связывания с белком ACE2 клетки человека. Исследователи разместили белок ACE2 на поверхности одних наночастиц и нейтрализующие антитела – на поверхности других.
Сначала разработка была успешно испытана на мышах, затем ее протестировали на псевдовирусе (менее мощной модели вируса, который не размножается) в клетках легких человека в планшетах для культивирования тканей. Ученые выяснили, что наночастицы полностью блокируют проникновение вируса в клетки. Захваченный псевдовирус и наночастицы затем уничтожались макрофагами – клетками, способными к перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других токсичных для организма элементов. Также ученые протестировали наночастицы на псевдовирусе в системе перфузии легких – паре донорских легких, поддерживаемых вентилятором, – и выяснили, что они полностью блокировали вирус в легких. Отмечается, что разработанная чикагскими специалистами система подавляет коронавирус в десять раз лучше, чем нейтрализующие антитела или только растворимый белок ACE2. Теоретически нанаочастицы также могут быть использованы на различных вариантах COVID-19, что открывает потенциально новый способ борьбы с коронавирусом, подчеркивается в сообщении.
Ранее российские ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам.
В ФМБА назвали сроки регистрации препарата для профилактики COVID
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует к концу лета зарегистрировать препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «Мир-19», сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
Скворцова сообщила, что регистрация планируется «ближе к концу лета». При этом в ведомстве полагают, что «на первом этапе этого (препарата) не будет в аптеках, а (...) будет в лечебных медицинских организациях», передает ТАСС.
На данный момент начата вторая фаза клинических испытаний препарата, «уже на пациентах с ковидом». По итогам первой фазы исследователи пришли к выводу, что «препарат безопасный и хорошо переносится».
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило о получении патента на «Мир-19».
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Мишустин выразил надежду на скорое завершение вакцинации от COVID
Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду на то, что масштабная вакцинация населения страны от коронавируса завершится в ближайшее время.
«Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию», – сказал он на встрече с фракцией ЛДПР, передает РИА «Новости».
Мишустин проводит серию встреч с фракциями ГД перед отчетом работы правительства в парламенте. Премьер отметил, что ведется активная работа по реализации задач, озвученных президентом России в послании. Он добавил, что правительство рассчитывает на системную работу с членами фракции ЛДПР над этими мерами.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет.
Кличко объявил о выходе Киева из жесткого карантина
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об ослаблении противоэпидемических мер в Киеве, которые действовали с 5 апреля, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице», – написал он Telegram.
По его словам, с 1 мая в городе начнут снимать ряд жестких ограничений, в том числе возобновится движение общественного транспорт, с 5 мая возобновится очный учебный процесс в дошкольных учреждениях, школах и высших учебных заведениях.
Он уточнил, что решение о выводе региона из «красной» зоны карантина должна утвердить Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года. Он предупредил, что ситуация с COVID-19 в республике будет ухудшаться, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Путин отметил гибкость российского здравоохранения в борьбе с пандемией
Российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро, заявил президент Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Пушкине Санкт-Петербурга.
«У нас хороший уровень подготовки, начиная с младшего среднего (звена) … реально хороший уровень подготовки. Второе - у нас есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет ... У нас система оказалась устойчивее и лучше подготовленной, более мобильной оказалась и более гибкой ... И быстро очень отреагировали. Относительно быстро. Как требовала обстановка. И промышленность», – сказал он, передает РИА «Новости».
Путин также прокомментировал рост заболеваемости в других странах. «Мы же видим, что в других странах творится – раз и вспышка», – сказал он.
Президент поинтересовался, сколько защитных костюмов ежедневно используют медработники, работающие с заболевшими коронавирусом. Оказалось, что еще 1 апреля сотрудники «скорой» могли использовать 200 костюмов, а теперь 30.
После осмотра здания и общения с медработниками Путин поздравил их с профессиональным праздником. «Вас ждут ... как ангелов, потому что главная цель - спасти человека. Нет ничего более благороднее», – сказал он.
Напомним, в минувшем году премьер-министр Михаил Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. Именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.
В Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса
Темпы вакцинации от коронавируса в России на сегодня соответствуют востребованности, но в будущем они будут расти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами, и, конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти и таким образом темпы вакцинации увеличатся. Кроме того, конечно, еще нельзя и не учитывать уровень естественной иммунизации, то есть это те, кто столкнулся с этим вирусом и переболел», – передает его слова РИА «Новости».
Вместе с тем, комментируя данные о статистике заболеваемости, Песков подчеркнул, что «никакой второй бухгалтерии нет и быть не может на этот счет».
«Ни о какой другой, второй бухгалтерии речи идти не может, иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности», – уточнил представитель Кремля. Он напомнил, что оперативный штаб ежедневно публикует полную статистику по коронавирусу в России.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошло 11,9 млн человек, двумя компонентами – 7,5 млн россиян.
ВОЗ заявила о возросшей устойчивости к антибиотикам из-за COVID-19
В мире возросла резистентность к антибиотикам из-за того, что в начале пандемии пациенты пытались такими лекарствами лечить коронавирус, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«Во время пандемии уже сейчас мы видим, что антибиотикорезистентность все больше растет в результате лечения пациентов с коронавирусом. Нам нужно проводить научные исследования, чтобы помочь миру бороться с этой эпидемией, выработать гибкий подход и упростить борьбу с будущими эпидемиями», – цитирует ТАСС Вуйнович.
По ее словам, резистентность к антибактериальным препаратам угрожает современному миру, так как препятствует борьбе с распространением иных инфекций.
«Главная цель страновых представительств ВОЗ – осведомлять и информировать население в отношении антибиотикорезистентности, эта тема находится в центре внимания руководства стран, специалистов, нам нужно координировать свои усилия, чтобы остановить распространение устойчивости к препаратам», – отметила она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена.
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