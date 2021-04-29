Песков оценил напряжение в отношениях с Украиной

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29 апреля, четверг | Последнее обновление — 16:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Погранслужба Киргизии заявила об атаке военных Таджикистана на погранзаставы
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Гордиться можно. Презирать нельзя. Твой успех – это папины гены, мамины старания, талантливый учитель. Ну и твое личное трудолюбие, конечно. И его величество Случай, потому что людей с работающей головой и упорством в жизни куда больше, чем для элиты отведено места.
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Про солидарную высылку русских дипломатов я уже не стану даже напоминать. Сказано – надо выслать. Значит – надо выслать. И совершенно не важно, хочет кто–то высылать дипломатов или нет. Важно лишь, чтобы все были повязаны одной общей ответственностью.
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Заявления нынешнего и бывшего президентов Чехии Милоша Земана и Вацлава Клауса свидетельствуют, что Чехия, несмотря на почти полный разрыв российско-чешских связей, не слилась в едином антироссийском экстазе. В стране по-прежнему есть и русофобы, и русофилы, и более умеренные критики России, и прагматики.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Песков оценил напряжение в отношениях с Украиной
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Напряжение в отношениях с Украиной было изрядное и «остается выше нормы», напряженность ситуации в Донбассе остается выше нормы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вообще никогда не хочется говорить о военном потенциале решения проблем. Но то, что напряжение было изрядное, и то, что оно остается выше нормы, это очевидно», – сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, провокационные действия украинских вооруженных сил на линии разграничения «действительно были очень частыми, ежедневными и приводили к человеческим жертвам».
«Естественно, эти провокационные действия вызывали ответы со стороны самопровозглашенных республик», – добавил он.
Также Песков выразил надежду, что возобновления боевых действий в Донбассе не произойдет. При этом он подчеркнул, что напряженность ситуации в Донбассе остается выше нормы.
«Единственное, на что мы надеемся, что все-таки разум возобладает, и такого сумасшествия как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины не произойдет», – сказал он.
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Погребинский: Украинским нацистам еврей-президент не помеха
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«Марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя прошедшее в Киеве шествие в память о дивизии СС «Галичина».
«Насколько я видел кадры, в этот раз на «марш вышиванок» вышло не очень много народу. Но все равно он оказался ярким событием. Это же мейнстрим. Они же победили в 2014 году, поэтому по-прежнему чувствуют себя хозяевами положения. И никакой еврей-президент – им не помеха. Нацисты недавно доказали, что могут без последствий для себя написать на здании офиса Зеленского «лох», оскорблять его самыми последними словами. Такая у нас сейчас реальность», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Если на шествие и отреагирует посольство Израиля, то все равно «без особых последствий» для двусторонних отношений. «Государственная политика Израиля не принимает во внимание факты проявления нацизма и фашизма на Украине», – посетовал эксперт.
В среду в Киеве прошел традиционный «марш вышиванок», посвященный дивизии СС «Галичина». Акция стартовала с Арсенальной площади и финишировала на Майдане. Правда, на месте старта собралось не более 50 человек. По данным УНИАН, количество участников увеличилось до сотни. Один из киевлян попытался сорвать шествие, обозвав участников шествия «нациками». «Нацик! Геть из Киева!», – крикнул мужчина в ролике, опубликованном изданием Vesti.ua.
Марш косвенно осудила посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен. «Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter.
Дивизия СС «Галичина» была сформирована в оккупированном Львове в 1943 году. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, в частности, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, когда погибло более 500 человек. Летом 1944 года дивизию разгромила Красная Армия. По решению Нюрнбергского трибунала, все войска СС признаны преступной организацией.
Участники марша нацистов в Киеве собрались «воевать в Москве»
Участники прошедшего в Киеве в связи с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» «Марша вышиванок» заявили о намерении воевать в Москве, сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве», – приводит слова участников акции РИА «Новости». Как отмечает издание, марш закончился коллективным фото на фоне плаката с нацистскими солдатами.
Накануне в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие в честь дивизии СС «Галичина», обозвав марширующих «нациками».
Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «марш вышиванок» в Киеве оказался малочисленным, но все равно показал, что нацисты чувствуют себя на Украине хозяевами.
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Посол Германии на Украине отреагировала на марш националистов в Киеве
Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен, комментируя проведенный украинскими националистами в Киеве марш в честь дивизии СС «Галичина», заявила, что никакие волонтерские организации не должны ассоциироваться с СС (военизированные формирования нацистов во времена Третьего рейха).
«Подразделения ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала она в Twitter.
В Киеве в среду проходил марш в честь дивизии СС «Галичина». В мероприятии, продлившемся около часа, приняли участие около 100 человек. Один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». «Нацик! Геть из Киева!» – крикнул сторонникам акции мужчина.
Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, пишут украинские СМИ.
По мнению портала depo.ua, в случае такой встречи Зеленский мог бы заявить, что «Крым – это Украина». В таком случае рейтинги Зеленского, несмотря на скандал, стали бы значительно выше, чем после введения санкций против Виктора Медведчука, полагает автор статьи.
Издание также не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то нейтральную территорию, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Грызлов: Киев заблокировал предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия
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Украинская сторона заблокировала предложения России о создании конкретных механизмов предотвращения нарушений режима прекращения огня на заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», – цитирует ТАСС Грызлова.
По его словам, на заседании еще раз было подтверждено, что, «несмотря на политические заявления о стремлении к миру, нынешняя украинская власть в угоду немногочисленным радикальным политическим силам проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня», передает РИА «Новости».
Как отметил Грызлов, «Киев не способен соблюдать режим прекращения огня». «В такой ситуации трудно ожидать от Украины конструктивного подхода к решению значительно более сложных политических аспектов урегулирования конфликта», – добавил полпред.
Ранее пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе. Пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь рассказала, что проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%.
Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.
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В Киеве мужчина попытался прогнать устроивших марш в честь дивизии «Галичина» нацистов
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В Киеве в среду начался марш в честь дивизии СС «Галичина», один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками».
«Нацик! Геть из Киева!», – крикнул сторонникам акции мужчина в ролике, опубликованном изданием Vesti.ua.
Он подошел к ним и заявил, что «фашистская символика запрещена», потому марширующим следует свернуть свою акцию, так как дивизия СС «Галичина» служила нацистской Германии.
Издание «Страна.ua» уточнило, что против марша выступил житель Киева Александр Мачаев. Он призвал участников акции «убираться в свою бандерландию» и «создавать там что угодно, хоть дивизию СС».
«Законами Украины это запрещено. Коммунистическую организацию вы быстро запретили. А им не запрещают, и Офис президента [не запрещает]», – сказал он.
«Марш вышиванок» был запланирован на 18:00, акция стартовала с Арсенальной площади, участники намерены дойти до Майдана, отметило издание.
К «маршу вышиванок» примкнули различные националисты, но всего на месте старта собралось не более 50 человек.
По данным УНИАН, количество участников увеличилось до 100 человек, они выстроились в колонну.
В начале января в центре Киева прошло факельное шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Дивизия СС «Галичина» создали 28 апреля 1943 года во Львове, она существовала до лета 1944 года, пока ее не разгромила Красная Армия у города Броды. Военнослужащие «Галичины» совершали преступления против мирного населения, участвовали в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где погибло более 500 человек. По решению Нюрнбергского трибунала войска СС, к которым относилась «Галичина», признаны преступной организацией.
Контактная группа не согласовала механизм контроля перемирия в Донбассе
Контактная группа по безопасности в Донбассе не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе, сообщила пресс-служба самопровозглашенной Луганской народной республики.
«Заседание Контактной группы завершилось, как и ожидалось, без прогресса», – передает сообщение РИА «Новости».
Как рассказала порталу CXID.info пресс-секретарь делегации Луганска в Контактной группе Мария Ковшарь, проект координационного механизма контроля перемирия остается несогласованным на 95%. «Обсуждение не ушло дальше первых двух пунктов проекта, при этом ни по одному из них компромисса достичь не удалось. Украина все так же пытается уйти от прямого взаимодействия с представителями республик, максимально пытаясь вовлечь в его реализацию СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ, чтобы затем переложить на них ответственность за отсутствие результата», – отметила Ковшарь.
По словам представителя луганской делегации, Киев уже с февраля не предоставляет гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры энерго- и водоснабжения, пострадавших в результате обстрелов украинскими силовиками. Следующее заседание рабочей подгруппы пройдет 18 мая, Контактной группы – 19 мая.
Напомним, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщал, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины.
Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Кравчук решил дополнить предложения России по Донбассу «деталями от Киева»
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Украина готова поддержать обсужденный Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе проект документа о механизме предотвращения нарушений перемирия, взяв за основу предложения России и дополнив их своим деталями, заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук.
«Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины. Первый документ, который мы обсуждали вчера (28 апреля), был представлен российской стороной. Она предложила проект такого документа», – отметил Кравчук, добавив, что его принять не удалось.
В то же время, по его словам, «российский проект должен быть взят за основу», но с деталями от Киева, которые он в четверг передал специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау. «Наши дополнения ... есть время рассмотреть, и, может быть, дай бог, мы примем это решение, потому что оно чрезвычайно важное», – подчеркнул Кравчук, передает ТАСС.
В среду Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах.
Тогда же глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе. Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
25 апреля Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины, которые были предложены украинской стороной, станет «историческим событием» и важным шагом для установления мира. В ЛНР в ответ уличили Кравчука во лжи об «историческом событии». «Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.
В ЛНР обвинили ВС Украины в использовании санитарных машин для подвоза боеприпасов
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Украинские силовики подвозят боеприпасы на свои позиции у линии соприкосновения в Донбассе на санитарных машинах, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Народная милиция ЛНР зафиксировала использование ВС Украины автомобилей с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для выполнения боевых задач у линии соприкосновения, передает РИА «Новости».
По словам Филипоненко, Народная милиция ЛНР опасается провокаций со стороны украинских военных во время переговоров контактной группы по Донбассу в среду. Он пояснил, что «на санитарном автомобиле… на позиции в районе населенного пункта Катериновка [под контролем Киева] были доставлены два ящика патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра, а также 20 выстрелов к гранатомету РПГ-7».
Офицер пресс-службы призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и международных правозащитных организаций обратить внимание на нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права.
Ранее ЛНР заявили о прибытии в Донбасс более 40 танков украинских силовиков. До этого сообщалось, что украинские силовики 18 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв из минометов, гранатометов, пулеметов шесть населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республики.
Украине пообещали проблемы с МВФ из-за увольнения главы Нафтогаза
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Увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов, сообщило Bloomberg.
«Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
При этом в сообщении отмечается, что Коболев был «главным архитектором» реформы энергетики, которая помогла Украине «сократить бюджетный дефицит», однако внутри страны его критиковали за повышение тарифов на отопление.
Украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавит Юрий Витренко.
Напомним, в июне 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом, а ныне действующим президентом США Джо Байденом в 2016 году. В частности, в ходе телефонных переговоров человек с голосом, похожим на голос Байдена, обсуждал увольнение Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза, на чем настаивал Владимир Гройсман, занимавший должность премьера Украины. Байден якобы высказался против этого увольнения, и человек с голосом, похожим на голос Порошенко, пообещал не допустить увольнения Коболева и разобраться в ситуации.
В Раде провели акцию «Бессмертный полк»
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Украинские депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) провели акцию «Бессмертный полк» во время заседания Рады.
Парламентарии принесли на трибуны портреты родственников и полководцев времен Великой Отечественной войны. Они заявили, что Украина не должна забывать настоящих героев, передает РИА «Новости».
«Нас на Украине – абсолютное большинство. И мы должны это продемонстрировать 9 мая, чтобы все видели!» – заявил депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.
Он добавил, что ветераны Великой Отечественной были людьми, которые «не боялись смотреть в глаза смерти» ради Победы, и завершил свое выступление фразой председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова: «Враг будет разбит, победа будет за нами».
Все выступление он говорил на украинском языке, но последнюю фразу произнес на русском. Затем депутат попросил почтить память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Ранее сообщалось, что на украинском телевидении в эфире телеканала «Интер» пройдет онлайн-марш «Наш полк», приуроченный к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, в России традиционное шествие «Бессмертного полка» в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация. А 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
Кремль: Подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается
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Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, из Киева никакой конкретики не поступало, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», – сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на вопрос об организации встречи лидеров, передает ТАСС.
Пресс-секретарь отметил, что Путин готов обсудить с Зеленским двусторонние отношения. «Как будут дальше формулироваться предложения, приглашения или готовность воспользоваться приглашением со стороны Киева, мы пока не знаем, но президент (РФ) готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям», – подчеркнул Песков.
Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Участники переговоров по Донбассу обсудили политическое урегулирование конфликта
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины смогла разблокировать обсуждение вопросов политического урегулирования, сообщил полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.
«Обсуждение вопросов политического урегулирования прошло без участия общественных экспертов с обеих сторон, что соответствует сделанным ранее представителями республик компромиссным предложениям. Это позволило разблокировать обсуждение политических вопросов в Контактной группе», – говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
По его словам, такой подход пока не применяется украинской делегацией на заседаниях политической подгруппы Контактной группы, из-за чего «предметная и детальная работа по политическим аспектам урегулирования конфликта остается заблокированной». Однако участники заседания намерены разблокировать работу подгруппы таким же способом – исключив общественных экспертов. «Единственное, в чем сошлись все участники переговоров – Украина – по умолчанию в связи с отсутствием возражений, – работу подгруппы нужно и можно разблокировать по тому же принципу, по которому в этот раз работала Контактная группа – без участия общественников со всех сторон», – отметил он.
Однако, добавил Дейнего, несмотря на то, что диалог в Контактной группе по политическим вопросам физически состоялся, конкретных результатов в ходе обсуждения добиться не удалось.
Ранее глава украинской делегации в Контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук выступил с утверждением, что участники переговоров якобы согласовали в общем виде идею установления «пасхального перемирия» в регионе.
Между тем полпред России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Киев в блокировании предложения Москвы по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. В Луганской народной республике в свою очередь подчеркнули, что ТКГ не смогла найти компромисс по согласованию механизма контроля за перемирием в регионе.
Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила представителей Киева в попытке заменить выполнение обязательств по соблюдению постоянного режима прекращения огня в Донбассе на введение временных перемирий.
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На Украине создали движение по борьбе с фашизмом
На Украине будет создано всеукраинское гражданское движение против фашизма, поскольку в стране «возрождается фашизм: все пропитывается нацизмом, уничтожаются памятники, коверкается героическая история», об этом заявил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Движение будет создано на платформе молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа», которое называется «Патриоты – За жизнь».
«Сегодня в Киеве пройдет марш чествования нацистской дивизии «СС Галичина», которая клялась в служении Гитлеру, а значит – причастна к боли, смертям и злу, в котором обличен фашизм. И этот марш дал старт новому гражданскому всеукраинскому движению борьбы против фашизма… Наша задача – сохранить историческую ценность, не дать подняться фашизму, сохранить наши жизни, остановить этот хаос, это безумие», – приводятся слова Кивы на сайте партии.
Депутат подчеркнул, что сторонники нацизма «чувствуют себя вольготно» именно благодаря позиции нынешней власти.
«Наша власть потакает и способствует возрождению фашизма, который отравляет умы и несет угрозу нашему обществу. Именно президент дает возможность нацистским молодчикам чувствовать себя вольготно в нашей стране. Но мы – потомки победителей, воспитанные на подвигах наших дедов, и мы обязаны поставить точку в этом безумии, объявить войну всем, кто исповедует ценности нацизма, кто причастен к предательству истории и людей, которые дали нам возможность сегодня жить и растить детей», – заявил Кива.
Он отметил, что организация будет действовать в строгом соответствии с законами Украины.
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 года ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против.
В январе 2021 года постпред России при ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором приведены примеры героизации нацизма на Украине.
Пушков заявил о провале плана Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление МИД Франции относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского создать формат переговоров по конфликту в Донбассе, параллельный «нормандскому».
«Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что аналогичной позиции придерживаются Москва и Берлин.
«План Зеленского не будет осуществлен», – выразил уверенность сенатор.
Ранее Зеленский в ходе визита в Херсонскую область заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе параллельно нормандскому может быть создан еще один формат с участием заинтересованных стран. Представитель французского внешнеполитического ведомства, комментируя слова Зеленского, отметил, что Париж и Берлин работают в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений.
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