Песков оценил напряжение в отношениях с Украиной

Напряжение в отношениях с Украиной было изрядное и «остается выше нормы», напряженность ситуации в Донбассе остается выше нормы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вообще никогда не хочется говорить о военном потенциале решения проблем. Но то, что напряжение было изрядное, и то, что оно остается выше нормы, это очевидно», – сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, провокационные действия украинских вооруженных сил на линии разграничения «действительно были очень частыми, ежедневными и приводили к человеческим жертвам».

«Естественно, эти провокационные действия вызывали ответы со стороны самопровозглашенных республик», – добавил он.

Также Песков выразил надежду, что возобновления боевых действий в Донбассе не произойдет. При этом он подчеркнул, что напряженность ситуации в Донбассе остается выше нормы.

«Единственное, на что мы надеемся, что все-таки разум возобладает, и такого сумасшествия как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины не произойдет», – сказал он.

Ранее Зеленский в интервью римской газете la Repubblica заявил, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.

Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.

До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.