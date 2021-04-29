Россельхознадзор призвал бороться с «челночным» ввозом санкционных товаров

Специалисты Россельхознадзора должны бороться с «челночным» ввозом санкционных сыров и колбас, заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

«Сыры, колбасы итальянские начали челночно возить, и с этим уже нужно бороться нашим коллегам, потому что это в магазинах, потому что это с точки зрения проверки очень просто», – сказал он в программе «Поздняков» на НТВ.

Глава Россельхознадзора уточнил, что проблема ввоза санкционной продукции практически решена с Белоруссией, осталось урегулировать ее с Казахстаном.

Также Дакверт сообщил, что в 2021 году при проверках продуктов в бюджетных организациях было выявлено меньше фальсификата, чем годом ранее.

«В прошлом году в среднем у нас вышло по школьным, дошкольным, бюджетным организациям – это и госпитали, и ФСИН – более 25% продукции, которая фальсифицировалась. Высокий процент, но его можно регулировать», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась главным перевозчиком санкционной продукции через территорию России после открытия транзита.

С 15 июля 2020 года перевозчики получили возможность перевозить через территорию России запрещенные товары, на которые были наложены санкции в 2014 году, при условии отслеживания транзита с помощью специальных систем контроля.