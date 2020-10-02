Украина стала главным бенефициаром транзита «санкционки» через Россию

Украина оказалась главным перевозчиком санкционной продукции через территорию России после открытия транзита, свидетельствуют данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП).

Аналитики провели исследование, по результатам которого определили, что украинские перевозчики смогли сэкономить около 13 млн долларов после того, как Россия разрешила проводить транзит санкционной продукции через свои территории, передает РИА «Новости».

Специалисты посчитали, что свыше 4,4 тыс. рейсов с продукцией, в отношении которой введены ограничительные меры, было совершено через российские границы с марта 2020 года.

Наиболее популярными товарами транзита стала продовольственная продукция, из которой на мясо и молочные продукты приходится 37% перевозок.

С 15 июля 2020 года перевозчики получили возможность перевозить через территорию России запрещенные товары, на которые были наложены санкции в 2014 году, при условии отслеживания транзита с помощью специальных систем контроля.