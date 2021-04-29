Самолет с медоборудованием и лекарствами из России приземлился в Индии

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НОВОСТЬ ЧАСА

Посольство в Хартуме опровергло остановку создания базы ВМФ в Судане

29 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 02:56  |  vz.ru
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Россия в борьбе с долларом преодолела важный рубеж

В борьбе с долларом России помогает Китай Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Впервые доля доллара в российском экспорте упала ниже 50%. Это исторический момент. Усилия России по снижению зависимости от доллара не прошли даром. Причем в борьбе с американской валютой Москве активно помогает Пекин. Когда Россия сможет полностью отказаться от доллара? Подробности...
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Россия готовит Среднюю Азию к новой угрозе из Афганистана

Остающиеся в Афганистане американские военные чувствуют себя очень неуютно U.S. Army/Sgt. Cooper T. Cash, Task Force Patriot Public Affairs
США призвали своих граждан оперативно покинуть Афганистан, а дипломатов экстренно отзывают домой. С Ближнего Востока туда, наоборот, «для поддержки вывода войск» спешно перебрасываются установки реактивного залпового огня дальнего действия. Похоже, США готовятся к обострению ситуации в Афганистане. Судя по визиту Сергея Шойгу в страны Средней Азии, не исключают этого и в России. Подробности...
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Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
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Президент и спецслужбы Чехии схлестнулись из-за России

Глава чешской разведслужбы Михал Куделка – ярый противник президента страны Милоша Земана Vit Simanek/CTK/Global Look Press
В истории со взрывами складов во Врбетице чешская элита раскололась. И хотя внешне скандал пытаются замять, уже совершенно очевидно – в чешском руководстве есть те, кто верит в вину «агентов ГРУ», и есть те, кто не верит. Почему возник этот раскол, кто именно его олицетворяет – и что угрожает противникам разрушения отношений с Россией? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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В XXI веке замедлилась скорость времени

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Нынешнюю биографию можно уложить в несколько ипотечных кредитов – и заранее знать, что от рождения до смерти даже этот жадный процент не слишком снизится. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Примирять большевиков и белых бессмысленно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда. Подробности...
Обсуждение: 354 комментария

Соратники Навального проиграли «битву между добром и нейтралитетом»

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Добро, разумеется, не в ответе за всех, кто к нему попытался примазаться. А вот за свою свободу в ответе каждый. Независимо от того, было для него свободой выйти или не выйти на площадь. Дядя за нее не заплатит. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Список врагов России

Как помочь Донбассу

Как Чернобыль изменил ядерную энергетику России

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Обсуждение: 9 комментариев
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
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  • Нет, я не православный
Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
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  • Навещу родственников

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Посольство в Хартуме опровергло остановку создания базы ВМФ в Судане
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    Самолет с медоборудованием и лекарствами из России приземлился в Индии

    29 апреля 2021, 02:32

    Текст: Антон Никитин

    Самолет Ил-76 МЧС России с грузом медицинского оборудования для помощи Индии в борьбе с коронавирусом прибыл в Нью-Дели, вскоре ожидается еще один борт, сообщил представитель российского посольства в Индии Дмитрий Солодов.

    «Самолет приземлился. Будет еще один борт. Его ждем через несколько часов», – приводит слова российского дипломата ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Индии Нарендре Моди поставить экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением ситуации в Индии с коронавирусом. В Кремле также сообщили, что по линии РФПИ достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».

    В тот же день Россия отправила в Индию два самолета с экстренной гуманитарной помощью. В Кремле отмечали, что двумя рейсами МЧС России в Индию будет доставлено более 22 тонн грузов, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

    В минувшее воскресенье Моди заявил о потрясшем Индию «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.

    Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

    Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.

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    Ученые нашли способ избавиться от коронавируса за секунду

    28 апреля 2021, 08:26

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Группа исследователей из Техасского университета A&M нашла способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду.

    Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение на портале Phys.org. Этого достаточно, чтобы коронавирус оказался полностью убит.

    По данным исследователей, термическая обработка позволит использовать данный метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

    Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал главное условие для окончательной победы над коронавирусом в России.

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    Байден объявил об «ошеломительном успехе» в борьбе с COVID-19

    28 апреля 2021, 06:02

    Текст: Антон Антонов

    США в борьбе с коронавирусом добились «ошеломительного успеха», число заражений существенно снизилось, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден сказал, что «количество случаев заражения и летальных исходов существенно снизилось по сравнению с 20 января», после его «вступления в должность президента». По его словам, тогда в США умирали «десятки тысяч пожилых граждан в неделю» и «менее 1% пожилых были полностью вакцинированы», но сейчас уже «67% среди данной категории получили прививки». «На прошлой неделе я объявил, что мы перешли рубеж в 200 млн полученных гражданами доз прививок. Теперь число составляет 215 млн», – сказал он.

    Байден полагает, что США «будут в состоянии поделиться вакцинами, а также ноу-хау с другими странами, у которых есть подлинная нужда». По его словам, в этом «заключаются надежда и ожидание», передает ТАСС.

    По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в США превысило 32 млн человек, 572 тыс. из них скончались, передает РИА «Новости».

    19 января университет Джонса Хопкинса сообщал, что число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах превысило 400 тыс. человек.

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    Самолет с медоборудованием для лечения COVID вылетел из России в Индию
       28 апреля 2021, 17:14
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Первый из двух самолетов МЧС России с грузом экстренной гуманитарной помощи для лечения коронавируса вылетел в Нью-Дели, сообщили в пресс-службе МЧС.

    «В Нью-Дели вылетел первый самолет Ил-76 с гуманитарной помощью», – передает РИА «Новости».

    Второй самолет МЧС вылетит в Индию вечером в среду. Российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

    Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.

    12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.

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    Лавров оценил решение Бразилии отказаться от «Спутника V»

    28 апреля 2021, 10:53

    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава МИД Сергей Лавров отреагировал на решение национального регулятора Бразилии отклонить заявку на импорт в страну вакцины «Спутник V», указав, что США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.

    Лавров заявил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как «американцы не стесняются, что они эту работу ведут», передает РИА «Новости».

    «Они и не скрывают этого. И прошлая администрация, в которой (тогда госсекретарь) Майк Помпео ездил по Африке и просто громогласно, публично на пресс-конференции призывал своих коллег не сотрудничать и не торговать с Россией и с Китаем, потому что Россия и Китай преследуют эгоистические цели, а мы вот, американцы, с вами торгуем исключительно во благо ваших народов», – добавил он.

    По словам министра, в данный момент в Бразилии «возникло движение протеста против такого лишения».

    «И если американцы признали, что это они стоят за таким исходом, значит, они верны своей логике, что им все дозволено. И уже не стесняются публично диктовать», – сказал он.

    При этом Лавров подчеркнул, что «уже и Германия всерьез, включая канцлера (Ангелу) Меркель, говорит о том, что можно использовать российскую вакцину».

    «Мы никого не будем заставлять делать. Я думаю, что жизнь сама все расставит на свои места. Знаете, как Владимир Высоцкий, царствие Небесное, говорил: «Всегда стараюсь разглядеть в людях хорошее. Плохое они сами покажут», – заявил глава российского МИД.

    Ранее бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом до этого глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

    Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V».

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    Россия отправила в Индию второй самолет с медоборудованием для лечения COVID

    28 апреля 2021, 20:44

    Текст: Абдулла Шакиров

    Второй самолет с экстренной гуманитарной помощью Индии для борьбы с коронавирусом отправился из подмосковного аэропорта Жуковский.

    Военно-транспортный борт Ил-76 вылетел в Дели в 19.30 мск, сообщается на сайте аэропорта.

    Напомним, ранее в среду в Индию вылетел первый самолет с гуманитарной помощью. Всего российские спасатели доставят в страну более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом.

    12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.

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    Мишустин заявил о преодолении Россией самой острой фазы пандемии
       28 апреля 2021, 12:15
    Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Россия уже пережила самую острую фазу пандемии коронавируса, это произошло в том числе благодаря решениям, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России».

    Премьер подчеркнул, что ЕР оказывает правительству «надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив», передает РИА «Новости».

    «И в самых сложных ситуациях, как это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции. Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии», – отметил Мишустин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти будут держать на постоянном контроле ситуацию с распространением коронавируса.

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    Турция назвала сроки начала поставок «Спутника V»

    28 апреля 2021, 19:32

    Текст: Абдулла Шакиров

    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступит в Турцию в мае, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

    «По вакцине «Спутник V» мы перешли к третьей фазе испытаний. Подписано соглашение о поставке», – передает слова главы турецкого Минздрава РИА «Новости».

    По словам Коджи, поставки препарата будут осуществляться в течение полугода. Вместе с вакциной Турция получит и технологии ее производства.

    В понедельник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая Viscoran Ilac договорились о производстве вакцины против коронавируса «Спутник V», его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.

    На прошлой неделе сообщалось, что в ближайшее время Турция начнет использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

    «Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

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    Жительницу Киева парализовало после прививки от коронавируса

    28 апреля 2021, 13:26

    Текст: Елизавета Булкина

    В Киеве женщину парализовало на третий день после вакцинации от коронавируса препаратом CoviShield, разработанным компанией AstraZeneca. Специальная комиссия выясняет, есть ли связь прививки и паралича.

    «Ольга почти месяц прикована к постели. Все, что ниже рук она не чувствует. Женщина привилась препаратом CoviShield. На второй день поднялась температура. На третий ее парализовало. Ольге диагностировали миелит – воспаление спинного мозга. Это заболевание провоцирует инфекция, однако ни в крови, ни в лимфе инфекции не нашли», – передает ТСН.

    Заведующий отделом нейроинфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Павел Дьяченко не исключает связь паралича с вакцинацией. «Я не исключаю связи с вакцинацией лишь на том условии, что были исключены другие инфекционные агенты», – сказал он.

    При этом, по данным СМИ, в мире зафиксировано не более сотни подобных случаев на миллионы привитых по всему миру. Ученые продолжают изучать возможную взаимосвязь.

    Напомним, 17 апреля на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.

    Ранее провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.

    2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.

    Всего на Украину было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. Также там зарегистрирована вакцина компании Pfizer. От российского препарата «Спутник V» Киев отказался.

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    Путин пообещал Моди поставить гуманитарную помощь Индии для борьбы с COVID

    28 апреля 2021, 16:46

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении поставить в страну экстренную гуманитарную помощь в связи с ухудшением в Индии ситуации с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Моди поблагодарил Путина за оказываемое содействие, «которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране».

    Также президент России и индийский премьер приветствовали регистрацию в Индии вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность.

    «Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – отмечается в сообщении.

    Лидеры также обсудили вопросы дальнейшего развития отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами.

    Напомним, Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.

    12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.  

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    В России выявили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса
       28 апреля 2021, 11:23
    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 7848 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7848 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13,7% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1840, Санкт-Петербурге – 723, Московской области – 612.

    Всего в стране выявлено 787 273 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 411 098 человек, из них 8420 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 387 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 109 367человек.

    Накануне, 27 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8053. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 205.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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    Ученые разработали «наноловушки» для COVID-19

    28 апреля 2021, 14:49

    Текст: Абдулла Шакиров

    Исследователи из Притцкерской школы молекулярной инженерии (PME) при Чикагском университете разработали наночастицы, способные захватывать вирус SARS-CoV-2 в организме человека.

    Наночастицы имитируют клетки организма, привлекая вирус, а затем используют иммунную систему для уничтожения COVID-19, пишет Science Daily.

    Наночастицы изготовлены полимеров и фосфолипидов, их диаметр достигает около 500 нанометров – существенно меньше диаметра клетки человека, что позволяет им глубже проникать в разные области организма и эффективнее бороться с вирусом. Для разработки наночастиц группа ученых во главе изучила нейтрализующие антитела и механизм действия шиповидного белка, который используется SARS-CoV-2 для связывания с белком ACE2 клетки человека. Исследователи разместили белок ACE2 на поверхности одних наночастиц и нейтрализующие антитела – на поверхности других.

    Сначала разработка была успешно испытана на мышах, затем ее протестировали на псевдовирусе (менее мощной модели вируса, который не размножается) в клетках легких человека в планшетах для культивирования тканей. Ученые выяснили, что наночастицы полностью блокируют проникновение вируса в клетки. Захваченный псевдовирус и наночастицы затем уничтожались макрофагами – клетками, способными к перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других токсичных для организма элементов. Также ученые протестировали наночастицы на псевдовирусе в системе перфузии легких – паре донорских легких, поддерживаемых вентилятором, – и выяснили, что они полностью блокировали вирус в легких. Отмечается, что разработанная чикагскими специалистами система подавляет коронавирус в десять раз лучше, чем нейтрализующие антитела или только растворимый белок ACE2. Теоретически нанаочастицы также могут быть использованы на различных вариантах COVID-19, что открывает потенциально новый способ борьбы с коронавирусом, подчеркивается в сообщении.

    Ранее российские ученые обучили нейросеть выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам.

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    Мишустин выразил надежду на скорое завершение вакцинации от COVID

    28 апреля 2021, 14:45

    Текст: Ксения Панькова

    Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду на то, что масштабная вакцинация населения страны от коронавируса завершится в ближайшее время.

    «Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время закончим масштабную вакцинацию», – сказал он на встрече с фракцией ЛДПР, передает РИА «Новости».

    Мишустин проводит серию встреч с фракциями ГД перед отчетом работы правительства в парламенте. Премьер отметил, что ведется активная работа по реализации задач, озвученных президентом России в послании. Он добавил, что правительство рассчитывает на системную работу с членами фракции ЛДПР над этими мерами.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан сделать прививку от коронавируса, чтобы уже осенью в стране был сформирован коллективный иммунитет.

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    Россия решила направить крупную партию медпомощи в Индию

    28 апреля 2021, 09:56

    Текст: Евгения Шестак

    Россия планирует в ближайшее время направить в Индию срочным рейсом МЧС крупную партию медицинской помощи для противодействию коронавирусу, сообщила пресс-служба российского МИД.

    «Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавируса направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи», – сообщается на сайте ведомства.

    В частности, в Индию будут направлены кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства. Отмечается, что доставка помощи запланирована на ближайшие дни. 

    Ранее глава группы, консультирующей премьер-министра Индии Нарендру Моди по вопросам вакцины от коронавируса, Винод Пол заявил, что жителям Индии необходимо носить маски дома, в первую очередь это касается тех, в чьей семье есть человек с коронавирусом. 

    12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.  

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    Роспотребнадзор рассказал о заразности новых штаммов коронавируса

    28 апреля 2021, 11:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Роспотребнадзор фиксирует большее количество контактов у заразившихся новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с носителями стандартных вариантов патогена, заявила глава ведомства Анна Попова.

    По ее словам, «при обычном референт-штамме» на одного инфицированного приходятся примерно четыре контактных, а при мутировавших – в среднем по 23, передает РИА «Новости».

    Известны несколько вариантов коронавируса SARS-CoV-2 – британский, южноафриканский, сибирский штаммы. В апреле внимание эпидемиологов привлек индийский вариант: ВОЗ заявила, что он заразнее ранее известных и устойчив к антителам. Разработчики российской вакцины «Спутник V» заверили, что препарат будет эффективен и против этой разновидности вируса.

    Попова отметила, что со вторника всех пассажиров, прилетающих из Индии, будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.

    Ранее директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против «индийского» штамма COVID.

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    Кличко объявил о выходе Киева из жесткого карантина

    28 апреля 2021, 13:07

    Текст: Евгения Шестак

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об ослаблении противоэпидемических мер в Киеве, которые действовали с 5 апреля, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    «Сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице», – написал он Telegram.

    По его словам, с 1 мая в городе начнут снимать ряд жестких ограничений, в том числе возобновится движение общественного транспорт, с 5 мая возобновится очный учебный процесс в дошкольных учреждениях, школах и высших учебных заведениях. 

    Он уточнил, что решение о выводе региона из «красной» зоны карантина должна утвердить Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. 

    Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года. Он предупредил, что ситуация с COVID-19 в республике будет ухудшаться, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.

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