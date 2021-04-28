Выборы-2021: На праймериз ЕР пришел ОНФ, а экс-коммунистка Шувалова нашла новую партию

300 активистов Общероссийского народного фронта, треть из которых – из «Молодежки ОНФ», подали заявки на участие в праймериз «Единой России». Исключенная из КПРФ депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит столичный список РПСС, а Партия роста вспомнила, что первой предлагала устраивать выдвижение кандидатов в Госдуму в онлайн-формате. Теперь эту идею подхватили другие политики.

Триста активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) подали заявки для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов «Единой России» на осенние выборы, сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Он уточнил, что 170 человек направили заявки для участия в праймериз в Госдуму, еще 130 – в региональные заксобрания. Кузнецов особо отметил активность «Молодежки ОНФ»: около 100 человек заявились на праймериз, что обещает в случае их успеха серьезное вливание «свежей крови» в правящую партию.

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова возглавит московский список Российской партии свободы и справедливости (РПСС) на выборах в Госдуму, сообщил лидер партии, журналист Максим Шевченко. Заодно он предложил Шуваловой возглавить и свой предвыборный штаб – сам Шевченко намерен баллотироваться по 208-му округу Москвы. Напомним, что год назад Шувалову исключили из КПРФ за «систематическое несоблюдение партийной дисциплины».

Партии роста порадовалась законопроекту, разрешающему российским партиям дистанционно проводить свои съезды, в том числе и выдвигать кандидатов в парламент. Документ был внесен единороссами в Госдуму накануне. В Партии роста напомнили, что первым такую идею высказал ее лидер Борис Титов. В начале апреля прошлого года он призвал глав Минюста и ЦИКа Константина Чуйченко и Эллу Памфилову разрешить проведение очередного съезда в формате онлайн – на фоне сложной эпидемиологической обстановки. Титов тогда получил отказ. «Спустя год к рассмотрению инициативы политики все же вернулись, правда, как это часто бывает, за чужим авторством», – пишет теперь на сайте партии заместитель Титова Виктор Звагельский.

Появление в списках праймериз «Единой России» общественников из Народного фронта позволит правящей партии получить и новый актив, и дополнительный электорат, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Владимир Владимирович давал несколько раз понять, что необходимо привлекать в политику общественников-активистов и волонтеров. Единороссы прислушались к словам своего неформального лидера» – пояснил эксперт.

Привлечение РПСС в свои ряды ярких персон, таких, как Елена Шувалова, не гарантирует успеха на выборах, отмечает Данилин. «Да, Москва – это десятая часть всего российского электората. Но все же это далеко не вся страна. Даже в столице значимость Шуваловой велика лишь для узкой тусовки, а отнюдь не для большинства москвичей. Так что для маленькой партии приобретение этой фигуры может быть существенно, но для глобального результата РПСС на выборах – это ерунда», – заключил директор Центра.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский тоже не уверен, что привлечение Шуваловой сильно поможет РПСС на сентябрьских выборах. «Подготовка к думскому циклу – это большая и серьезная работа. Появление у партии очередного фронтмена такую работу не исчерпывает. Похоже, что Максим Шевченко планирует не региональную, а исключительно московскую кампанию, хочет опереться на конкретные фигуры, а этого недостаточно, чтобы претендовать на какой-то серьезный результат. Даже в рамках столицы этого слишком мало. Да и вообще, поздно эта партия выдвинулась на предвыборную авансцену», – считает эксперт.

Что касается Народного фронта, то это организация неполитическая, ее члены не могут идти на выборы сами, поэтому они давно используют «Единую Россию» как трамплин, сказал Потуремский. «То, что эта состоявшаяся общественная организация подключается к политической кампании – закономерно, и это происходит не в первый раз», – подчеркнул политолог.

Президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев считает, что Партия роста напрасно предъявляет претензии Минюсту и ЦИКу за то, что год назад им запретили проводить онлайн-форум.

«Той весной была другая ситуация. Еще не было полного понимания, что такое пандемия коронавируса, насколько это опасно и как долго продлится. За это время отношение и государства, и общества ко многим вопросам изменилось. То, что сейчас партийные съезды, скорее всего, разрешат проводить в таком формате – вполне логично», – сказал Григорьев. Собеседник уверен, что Партии роста не стоит предъявлять претензии и к единороссам: «Политика – это не инновационный бизнес, где можно запатентовать какую-то технологию и потом получать с нее роялти. И вообще, говорить об «изобретениях» в политике смешно: практически все уже придумано до нас». Как полагает эксперт, после законодательного закрепления онлайн-съезды станут нормальной практикой, при этом ничего принципиально не меняя в политической жизни. «Разве что партиям придется меньше тратить денег на эти мероприятия», – подытожил Григорьев.

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