Украинского депутата наказали в ПАСЕ за поведение

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на три месяца лишился возможности выступать в организации из-за неприемлемого поведения с оскорблениями в адрес России на зимней сессии ассамблеи.

Гончаренко сообщил в Telegram, что его «лишили слова в ПАСЕ на три месяца». По его словам, решение было принято в связи «с жалобой председателя российской делегации Петра Толстого по ситуации на зимней сессии, состоявшейся в январе этого года».

Тогда российские депутаты обратили внимание председателя ПАСЕ Хендрика Дамса на поведение Гончаренко, а он передал их жалобу в Регламентный комитет, передает ТАСС.

В ходе той сессии не только российская сторона, но и представители других стран также указывали на неприемлемое поведение украинского делегата в связи с оскорблениями в адрес России и самой ассамблеи.

Кроме того, Гончаренко отличился своим поведением 20 апреля во время дебатов по резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы: он выразил возмущение в связи с тем, что в резолюции уделяется «слишком много внимания» вопросам искусственного интеллекта, но «нет ни слова о территориальной целостности стран-участниц и мирном урегулировании конфликтов в Европе».

После этой тирады он достал флаг Украины и долго требовал от участников сессии посмотреть на него. Закончить свою мысль он не успел, так как председатель ПАСЕ несколько раз призвал его к порядку, а затем потребовал отключить у него микрофон и предложил политику покинуть зал заседаний.

Дамс обещал доложить об этом инциденте в Регламентный комитет ПАСЕ, чтобы там приняли решение о возможном наказании для политика. Как сообщил сам Гончаренко, рассмотрение этой жалобы назначено на начало июня.