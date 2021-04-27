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Зеленский собрался посетить позиции военных на границе с Крымом
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и проведет совещание по ситуации с безопасностью.
«Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с … Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащим», – говорится в сообщении офиса главы государства.
По данным пресс-службы, также Зеленский в Херсоне проведет совещание по ситуации с безопасностью на границе с Крымом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.
Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС.
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
Турецкая партия призвала признать Крым частью России
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В ответ на признание американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи турецкая партия Vatan («Родина») на митинге перед посольством США в Анкаре предложила признать Крым территорией России и принять определенные меры.
«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным», – говорится в обращении, зачитанном генсеком партии Озгюром Бурсалы, передает РИА «Новости».
По словам генсека партии, турецкие ВС должны немедленно взять под свой контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, а войска США должны вернуться в свою страну в течение 15 дней.
«Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», – добавил он.
В субботу Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. В ответ Турция обвинила США в подрыве отношений между странами.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал решение Байдена. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган осудили признание геноцида армян в Османской империи 46-м президентом Соединенных Штатов.
Председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал власти Турции после признания Байденом геноцида армян незамедлительно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих в Соединенные Штаты.
Президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века, заявил, что тема геноцида может быть поднята по отношению к США, начиная от истребления индейцев и заканчивая войнами во Вьетнаме и Ираке. Кроме того, американский посол был вызван в МИД Турции.
В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали Палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Ранее геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины
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МИД России объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля.
«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля», – цитирует предписание МИД России ТАСС.
Россия уже предупредила Украину о том, что если Киев продолжит враждебно вести себя по отношению к российским дипломатам, Москва примет дальнейшие ответные меры. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что посольству Украины в Москве уже направлена вербальная нота о высылке украинского дипломата.
19 апреля посольство России в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
17 апреля стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Погребинский: Я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву
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«Эта встреча была бы полезна для обеих стран, но я не верю, что она состоится», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя поручение президента Украины Владимира Зеленского своей администрации организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я не вижу реальной возможности этой встречи. Теперь в Киеве будут искать, например, крайнего в администрации, кто не сумел договориться. Или поступит предложение провести переговоры где-то, куда Путин не поедет», – полагает киевский политолог Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что президент России Владимир Путин в своем предложении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому говорил о готовности встретиться в Москве в любое удобное для него время. «Он не упоминал – любое удобное место. Но я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву», – считает собеседник.
«Однако было бы хорошо, если бы президент Украины все же поехал. Хотя довольно странно будет выглядеть саммит Слона и Моськи, – добавил Погребинский. – В любом случае эта встреча была бы полезна и для наших стран, и для самих лидеров России и Украины».
Зеленский же в России окажется в трудном положении, считает эксперт. «Достаточно будет предъявить факты его вранья. Пусть он оправдывается за свою ложь – о том, что у нас якобы нет проблем с русским языком, хотя закрыты все русские школы, и будто никто не нападает на Украинскую православную церковь, при том, что это происходит постоянно», – подытожил политолог.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным: «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться».
Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали».
Он заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет.
Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев.
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об изменении Минских соглашений
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений и расширении нормандского формата – тревожный сигнал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Кстати, пользуясь случаем, наверное, есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения Минского формата, добавления других стран и так далее, и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал», – заявил Песков, передает ТАСС.
Он заявил, что это очень непростая ситуация. «Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно», – добавил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
На Украине сравнили успехи Киева и Москвы в атомной энергетике
Заявлять о развитии Украиной своей ядерной энергетики не приходится, поскольку вовсе отсутствуют научный потенциал и единый атомный промышленный комплекс, чего нельзя сказать о России, заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Землянский подчеркнул, что СССР обладал единым атомным промышленным комплексом, вместе с тем на Украине его составляющие оторваны друг от друга, передает телеканал «Наш».
«И говорить сейчас, что мы будем развивать собственную ядерную отрасль – это о чем? Какой у нас остался потенциал? Еще раз, у нас стоят блоки образца 80-х годов, в то время как тот же самый Росатом идет на атомных блоках третьего поколения, уже отрабатываются проекты реактора на быстрых нейтронах», – отметил эксперт.
Специалист указал, что на Украине в настоящий момент стоят вопросы о продлении эксплуатации и достройке незаконченных блоков. Он констатировал, что «мы выедаем, даже не проедаем, а выедаем ресурс», доставшийся от СССР. Эксперт добавил, что ни о каких прорывных технологиях без научного потенциала, которого уже нет в стране, говорить не приходится.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала, как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Служба безопасности Украины к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС опубликовала засекреченные документы, среди которых первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции, сообщила пресс-служба ведомства.
«Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад «наверх» о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов», – сообщила пресс-служба в Facebook.
По информации украинского ведомства, в документах говорится о малоизвестных фактах, например, авариях на ЧАЭС до 26 апреля 1986 года и оценке радиоактивности станции как 60 раз превышающей взрывы в Хиросиме и Нагасаки.
«Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1-м энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3-м и 4-м энергоблоках», – отметили в СБУ.
В 1983 году Москва получила информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности, отмечается в документе. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».
Согласно документам, в июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.
В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Последующие десятилетия за здоровьем ликвидаторов постоянно следят медики и ученые, изучающие долгосрочные последствия облучения высокими дозами радиации.
Ранее российские, украинские и зарубежные биологи выяснили, что радиация не внесла значимого числа мутаций в половые клетки ликвидаторов и не повлияла на здоровье их потомков.
Госдеп прокомментировал призыв Зеленского изменить Минские соглашения
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США поддерживают Минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, заявил представитель Госдепартамента США, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о внесении изменений в существующие договоренности.
«Мы продолжаем поддерживать Минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того чтобы эта основа принесла успех, Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине. Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако Россия должна отказаться от своей непримиримой позиции», – заявил ТАСС представитель Госдепартамента.
При этом в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, собираются ли Соединенные Штаты предпринять попытку присоединиться к процессу урегулирования конфликта на востоке Украине в нормандском формате. Ей был задан вопрос о том, готова ли нынешняя американская администрация играть более активную роль в процессе урегулирования в Донбассе, и если да, то в каком качестве. Псаки также попросили прокомментировать призыв Зеленского к включению США в нормандский формат.
«Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах», – ответила официальный представитель американского лидера.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. В Кремле назвали такие заявления Зеленского тревожным сигналом.
На Украине решили резко поднять цены на газ
На Украине с 1 мая всех бытовых потребителей газа переведут на годовые тарифы, для некоторых семей плата вырастет почти на 1,5 тыс. гривен (на 4 тыс. рублей), сообщают украинские СМИ.
«Всех украинцев с 1 мая автоматически переведут на годовые тарифы на газ. Если сейчас украинцы платят около 6,99 гривен (18,8 рубля) за куб, то по новым правилам цена будет варьироваться от 7,96 гривен (21,4 рубля) до 13,5 (36,3 рубля)», – пишет «Обозреватель».
Как пишет издание, зимой некоторым семьям при наличии газового отопления придется платить почти на 1,5 тыс. гривен (на 4 тыс. рублей) в месяц больше.
С ноября на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января правительство Украины, по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко, отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.
Депутат Рады захотел «расшатать» Россию с помощью «олигархической оппозиции»
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Павел Фролов заявил, что появление «олигархической оппозиции» в России помогло бы Украине.
Он подчеркнул, что «Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины». По мнению Фролова, «единственный вариант расшатать эту власть в России» – появление «какой-то, возможно, олигархической оппозиции, которые хотят не терять от санкций», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
Напомним, парламентарии из партии «Слуга народа» потребовали разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвали работающих на территории России украинцев вернуться на Украину. Позднее депутат Ирина Верещук заявила, что это мнение отдельных депутатов, а не официальная позиция партии.
Украина объявила о размещении евробондов на 1,25 млрд долларов
Киев размещает еврооблигации на 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году, сообщил украинский минфин.
Объявлено о «прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов». При этом «доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых». Украинская сторона ждет, что Standard & Poor's и Fitch присвоят выпуску рейтинг «В». Расчеты ожидаются 30 апреля, передает ТАСС.
Минфин указал, что «выполняет план государственных внешних заимствований» на 2021 год. Основную часть плана собираются реализовать «за счет льготного финансирования от международных партнеров».
В сентябре Украина погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 млрд долларов. В декабре Киев дополнительно разместил еврооблигаций на 600 млн долларов.
Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины
Пентагон внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной, сообщил пресс-секретарь американского ведомства Джон Кирби.
По его словам, в Вашингтоне «видят, что некоторые российские войска уходят от границы с Украиной», но оценивать ситуацию «еще очень рано». Пентагон заявил, что «будет пристально следить за этим», передает ТАСС.
В свою очередь, в Госдепе заявили, что США «продолжают поддерживать минские соглашения в качестве основы дипломатического урегулирования» в Донбассе. США намерены «использовать все возможности для участия в дипломатических усилиях». При этом Госдеп заявил, что Москва должна отказаться от своей якобы «бескомпромиссной» позиции. США отметили, что подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, на базы вернулись более 20 кораблей ЧФ.
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В Раде предложили организовать коллективный просмотр фильма «В бой идут одни старики»
В Верховной раде необходимо организовать совместный просмотр фильма «В бой идут одни старики», чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем, заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадим Рабинович.
«Я предлагаю руководству Верховной рады в начале мая организовать коллективный просмотр в зале парламента фильма выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – цитирует РИА «Новости» Рабиновича.
Он отметил, что многим депутатам необходимо напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто предателем. По мнению Рабиновича, нужно задуматься, почему на Украине сносят памятники героям, а улицы называют именами «нацистских преступников».
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Хранилище отработавшего топлива «сухого» типа запустили на Чернобыльской АЭС
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию хранилище отработавшего ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2), церемония передачи предприятию лицензии на использование хранилища транслировалась в эфире телеканала «Украина 24».
«Очень важно, что сегодня вручают лицензию на содержание нового, современного типа, более технологичного и безопасного хранилища, срок эксплуатации его до 100 лет», – передает ТАСС слова президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы республики, украинские власти преследуют цель «трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения» и не допустить повторения катастрофы, аналогичной той, что произошла на ЧАЭС в 1986 году.
Как уточняется в сообщении, ХОЯТ-2 строилось 20 лет и соответствует нормам ядерной и радиационной безопасности. Оно может сохранять отработавшее ядерное топливо на протяжении 100 лет. Отмечается, что за время эксплуатации станции накопилось более 21 тыс. отработавших тепловыделяющих сборок ядерного топлива – сейчас они хранятся в ХОЯТ «мокрого» типа. Стоимость строительства нового хранилища составила 412,8 млн евро, инвестировал в проект Европейский банко реконструкции и развития, возведением ХОЯТ-2 занималась американская компания Holtec International.
Ранее Служба безопасности Украины к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС опубликовала засекреченные документы, среди которых первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.
В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Последующие десятилетия за здоровьем ликвидаторов постоянно следят медики и ученые, изучающие долгосрочные последствия облучения высокими дозами радиации.
Российские, украинские и зарубежные биологи выяснили, что радиация не внесла значимого числа мутаций в половые клетки ликвидаторов и не повлияла на здоровье их потомков.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как события в Чернобыле изменили к лучшему российскую ядерную энергетику.
Аксенов заявил о наличии запасов пресной воды в Азовском море
Первые исследования в Азовском море показали наличие пресной воды, однако перспективы ее разработки будут известны в июне, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Работы идут. У нас ориентировочно в июне [будет] уже понимание полностью, какая перспектива разработки в Азовском море. Первые исследования показывают – да, есть там палеорусла реки Дон. Какого качества вода, какой дебит она будет давать, никто пока не знает», – цитирует ТАСС Аксенова.
Ранее зампредседателя Совета министров Крыма Светлана Маслова заявила, что Симферополь и Симферопольский район с 15 апреля начнут почти полностью получать воду из скважин, а не водохранилищ.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.