Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Лобков похоронил телеканал «Дождь»

Журналист и ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков сообщил об отстранении от эфира.

«Мне сегодня миньон Тихона Дзядко, Дмитрий Еловский, сообщил, что я в очередной раз отстранен от эфира на телеканале «Дождь», причины мне не были разъяснены», – заявил он в Facebook.

Как отметил Лобков, «что-то не ладится видно» там, где он «работал более 10 лет». По его словам, «Дождь – умер», начались «поминки», больше нет «живого растущего организма, есть мертвая секта с холодноглазым комсомольцем и его женой». «Если появятся сообщения о моем уходе по собственному желанию – значит меня пытают. По статье, видимо о профессиональной непригодности», – заявил он.

«Отстаивающие свободу лицемеры, придворные холуи – нет и не будет вам свободы. Я стар и зол», – говорится Лобков.

Ему ответила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева: «Дорогой Павел Альбертович! Этим постом вы сделали больно и плохо мне, себе, своей маме и большому количеству ваших преданных зрителей. И неважно в каком состоянии вы это писали. Уже и мое терпение закончилось». После этого Лобков заявил, чтобы Синдеева «не смела шантажировать» его «мамой, от слова никогда». «Я тут выложу наши разговоры», – пригрозил он.

Между тем телеведущая Ксения Собчак и журналист Олег Кашин поддержали Павла Лобкова в его конфликте с телеканалом «Дождь».

Павел Лобков – журналист, ведущий телеканала «Дождь». Ранее работал на Пятом канале, был ведущим, корреспондентом и обозревателем на НТВ, автор и ведущий программы «Растительная жизнь». В 2015 году он публично объявил, что является носителем ВИЧ-инфекции. Лобков входит в попечительский совет фонда «СПИД.Центр». В июле 2020 года Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.