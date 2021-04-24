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Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
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По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха».
«С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», – отмечается в тексте.
Кроме того, Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.
Ранее Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. При этом после отставки он останется и.о. главы правительства до проведения досрочных парламентских выборов, которые планируются 20 июня.
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Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
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Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такое решение благотворно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом в России.
Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом, передает РИА «Новости».
По ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы – здесь есть определенные риски. «Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала Попова на встрече с президентом.
Она уточнила, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.
«Если вы считаете, что это все-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты рассматривает предложения об увеличении продолжительности майских праздников. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
Путин предложил Зеленскому приехать в Москву
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Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам
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Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
Указ вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России.
«Положения пунктов … настоящего указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств», – уточняется в документе.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Путин также поручил правительству определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, количество которых превышает определенное правительством, подлежат прекращению.
Указ вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
Также обострились отношения Москвы и ряда других государств. Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
Прага потребовала от Москвы отменить решение о высылке. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Кроме того, 15 апреля троих сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В польском МИДе заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». Москва выразила послу Польши Кшиштофу Краевскому решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и объявила о высылке пятерых сотрудников польского посольства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
В Кремле обозначили для Запада «красные линии»
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«Красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что «красные линии» очевидны – это «наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны».
Он также отметил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля «предупредил Шерхана и прилипал», передает РИА «Новости».
Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырех часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск, передает БелТА.
Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях». Также стороны «подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств». При этом российский лидер контактировал с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям» взаимодействия с Минском, передает РИА «Новости».
Напомним, Лукашенко в ходе переговоров с Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными о Белоруссии в послании Федеральному собранию. Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений.
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Песков: Указ Путина о противодействии недружественным странам не касается бизнеса
Ответные меры на недружественные действия иностранных государств, утвержденные указом президента России Владимира Путина, не затрагивают интересы иностранного бизнеса в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Касается диппредставительств. Об этом написано в тексте указа», – сказал Песков, передают РИА «Новости».
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Действие указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите
США считают, что Путин изложил на климатическом саммите дойстойные прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», – цитируют Керри РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
ЕС предложил России возродить диалог по разоружению
Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», – цитирует ТАСС Стано.
Таким образом Стано прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать «уравнение безопасности».
В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
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Киев предложил премьеру Израиля выступить посредником в переговорах России и Украины
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Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским на фоне напряжения в отношениях между странами, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала i24NEWS.
По его словам, у Нетаньяху хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским, поэтому было сделано такое предложение.
«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – передает слова Корнийчука «Страна.ua».
Между тем канцелярия премьер-министра Израиля не стала комментировать заявление посла Украины. «Мы не комментируем», – передает ТАСС слова представителя канцелярии и пресс-секретаря главы правительства еврейского государства Анны Йонатан-Леус.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Лукашенко согласился со словами Путина о Белоруссии в послании Федеральному собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными в отношении республики.
«Мы заметили человеческую большую нотку этого послания», – сказал белорусский лидер на встрече с российским коллегой в Москве, передает РИА «Новости».
«Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании... Проблемы одинаковые», – заявил Лукашенко.
В четверг в Москве проходит встреча глав двух государств. Переговоры президентов могут затянуться до позднего вечера, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
Там отметили, что в ходе переговоров будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – тематика Союзного государства. Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
Напомним, президент России в ходе послания заявил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.
«Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – заявил Путин.
Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться».
«Выводы из обращения [президента России Владимира] Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», – приводит слова бывшего министра иностранных дел Украины РИА «Новости».
При этом Климкин не уточнил, к чему именно нужно «готовиться» жителям Украины.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов.
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Турецкий журналист: Выпад Путина в адрес бандитского Запада – манифест нового мира
Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «манифестом нового мира», отметив, что российский лидер преподал Западу урок.
По мнению журналиста, США уже не имеют прежней мощи и не в состоянии дать ответ на военные ходы России, поэтому пытаются надавить на нее с помощью кризиса на Украине. «Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена», – цитирует РИА «Новости» Тутара.
По его словам, Путин, выступая с посланием преподал Западу урок. Кроме того, Тутар считает, что «этот выпад Путина в адрес бандитского Запада является манифестом нового мира, а по степени ультимативности послание президента России такое же революционное, как и его заявление о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и провел аналогию с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
В 2007 году Владимир Путин поднял на Мюнхенской конференции проблему пренебрежения нормами международного права, скатывания к однополярному миру во главе с США, а также подверг критике деятельность ОБСЕ.
В России спрогнозировали влияние новых выплат беременным на рождаемость
Инициатива президента Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами позволит значительно снизить число абортов в стране, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
«Это очень важная мера поддержки. Если беременная женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, будет иметь поддержку от государства, то она не встанет перед трудным выбором. Думаю, такая мера поможет значительно сократить число абортов в стране и повысит рождаемость», – цитирует ТАСС Огуля.
Между тем ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец заявила, что объявленные президентом меры социальной поддержки семей не приведут к демографическому взрыву, но будут способствовать росту рождаемости в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».
«Акцент оправдано был сделан именно на малообеспеченных семей с детьми, так как риск бедности для семей с детьми значительно превышает риск бездетных семей, а более 80% всего малоимущего населения страны проживает как раз с несовершеннолетними детьми», – сказала Хейфец.
По ее словам, предложенные механизмы – еще один шаг в сторону обеспечения уверенности семей и будущих родителей в завтрашнем дне, они направлены на корректировку текущей социальной конъюнктуры, что в долгосрочном периоде окажет положительное влияние на достижения национальных целей развития в части демографии.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что выплату в размере 6350 рублей в 2021 году получат более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин, если они встанут на учет на раннем сроке.
Напомним, Путин в ходе послания уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.