Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

В России спрогнозировали влияние новых выплат беременным на рождаемость

Инициатива президента Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами позволит значительно снизить число абортов в стране, заявил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Это очень важная мера поддержки. Если беременная женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, будет иметь поддержку от государства, то она не встанет перед трудным выбором. Думаю, такая мера поможет значительно сократить число абортов в стране и повысит рождаемость», – цитирует ТАСС Огуля.

Между тем ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец заявила, что объявленные президентом меры социальной поддержки семей не приведут к демографическому взрыву, но будут способствовать росту рождаемости в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».

«Акцент оправдано был сделан именно на малообеспеченных семей с детьми, так как риск бедности для семей с детьми значительно превышает риск бездетных семей, а более 80% всего малоимущего населения страны проживает как раз с несовершеннолетними детьми», – сказала Хейфец.

По ее словам, предложенные механизмы – еще один шаг в сторону обеспечения уверенности семей и будущих родителей в завтрашнем дне, они направлены на корректировку текущей социальной конъюнктуры, что в долгосрочном периоде окажет положительное влияние на достижения национальных целей развития в части демографии.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что выплату в размере 6350 рублей в 2021 году получат более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин, если они встанут на учет на раннем сроке.

Напомним, Путин в ходе послания уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.