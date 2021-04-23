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Песков: Указ Путина о противодействии недружественным странам не касается бизнеса
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Ответные меры на недружественные действия иностранных государств, утвержденные указом президента России Владимира Путина, не затрагивают интересы иностранного бизнеса в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Касается диппредставительств. Об этом написано в тексте указа», – сказал Песков, передают РИА «Новости».
Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в России и с россиянами. В частности, согласно тексту документа, он постановил «ограничить заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ».
Путин также поручил правительству определить перечень недружественных России стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.
Действие указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.
Путин о международных угрозах: Пожалеют так, как давно ни о чем не жалели
Президент Владимир Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России.
По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», – добавил президент России.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
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В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве.
Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости».
Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой.
«Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
«Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
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Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такое решение благотворно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом в России.
Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом, передает РИА «Новости».
По ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы – здесь есть определенные риски. «Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала Попова на встрече с президентом.
Она уточнила, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.
«Если вы считаете, что это все-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты рассматривает предложения об увеличении продолжительности майских праздников. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
Путин предложил Зеленскому приехать в Москву
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Владимир Путин порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а двусторонние отношения с Россией обсудить в Москве.
«Если он [Зеленский] хочет обсуждать Донбасс – ему следует сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже с российским. А если хочет обсудить двусторонние отношения – ждем в Москве в любое удобное время», – сказал российский лидер на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.
«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем двусторонних отношений, это касается отношения к РПЦ и попытки ее разрушения, [отношения] к русскому языку, и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине», – передает слова главы государства RT.
«Мне кажется, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести, кроме всего прочего», – в свою очередь сказал Лукашенко.
Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
В Кремле обозначили для Запада «красные линии»
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«Красными линиями» в отношениях между Москвой и Западом будут вмешательство во внутренние дела России, включая выборы, а также оскорбления и ущемление экономических интересов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что «красные линии» очевидны – это «наши национальные интересы, интересы нашей безопасности внешней, интересы нашей безопасности внутренней по недопущению вмешательств кого-то извне, будь то наши выборы или другие внутриполитические процессы, это недопущение оскорбительного разговора с нашей страной, недопущение ущемления экономических интересов нашей страны».
Он также отметил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля «предупредил Шерхана и прилипал», передает РИА «Новости».
Напомним, президент в своем обращении заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – указал он.
Кроме того, глава государства рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России, для зарубежных политиков это стало новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Он также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
Путин о готовящемся покушении на Лукашенко: Перешли все границы
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Вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
«В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны», – заявил Путин.
«Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – отметил президент, передает РИА «Новости».
Путин также указал, что «даже такие вопиющие действия (как попытки убийства Лукашенко и переворота в Белоруссии) не находят осуждения у так называемого коллективного Запада». «Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – сказал Путин.
Также, по его словам, никто не думает, сколько пострадало бы людей, как бы сложилась судьба Белоруссии в случае госпереворота. «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята, ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», – сказал Путин.
Он также заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин.
В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они продолжались около четырех часов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Самолет белорусского лидера уже вылетел в Минск, передает БелТА.
Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсуждали «главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, взаимодействие в высокотехнологичных областях». Также стороны «подвели итоги работы, которая была за прошедший период проделана на уровне правительств по линии профильных ведомств». При этом российский лидер контактировал с премьером Михаилом Мишустиным и другими членами правительства «для сверки часов по тем или иным направлениям» взаимодействия с Минском, передает РИА «Новости».
Напомним, Лукашенко в ходе переговоров с Путиным заявил, что согласен с его выводами, сделанными о Белоруссии в послании Федеральному собранию. Путин сообщил, что рассчитывает обсудить с коллегой «острые вопросы», а также отметил успешное развитие двусторонних отношений.
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Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников
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Президент России Владимир Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.
«Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу», – передает РИА «Новости» слова Путина в послании Федеральному собранию.
Глава государства добавил, что «положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции РФ и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти». «Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи», – добавил Путин.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам
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Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.
Указ вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России.
«Положения пунктов … настоящего указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств», – уточняется в документе.
Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Путин также поручил правительству определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, количество которых превышает определенное правительством, подлежат прекращению.
Указ вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.
В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
Также обострились отношения Москвы и ряда других государств. Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
Прага потребовала от Москвы отменить решение о высылке. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Кроме того, 15 апреля троих сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В польском МИДе заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша». Москва выразила послу Польши Кшиштофу Краевскому решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и объявила о высылке пятерых сотрудников польского посольства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
Керри назвал прогрессивными идеи Путина на климатическом саммите
США считают, что Путин изложил на климатическом саммите дойстойные прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща, заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.
«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», – цитируют Керри РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата, назвал договоренности, достигнутые по линии ООН, надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех видов вредных выбросов. Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление». По его словам, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, собирающимся инвестировать в чистые технологии в России.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
ЕС предложил России возродить диалог по разоружению
Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», – цитирует ТАСС Стано.
Таким образом Стано прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать «уравнение безопасности».
В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
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Путина возмутило отсутствие информации о Сталинградской битве в учебниках
Некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву, заявил глава государства Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
«До сих пор еще, знаете, открываю некоторые ученики школьные и с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет? Кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно. Все, что угодно там написано – и о втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает и такое. Просто удивительно», – сказал президент, передает ТАСС.
По словам Путина, важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и современников, их любовь к Родине, стремление внести личный вклад в ее развитие.
«У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства», – добавил президент.
Он также отметил, что на развитие и восстановление домов культуры будет направлено 27 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Напомним, нынешнее послание является уже 27-м в новейшей истории России и 17-м – для Владимира Путина.
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Путин объявил о выплатах детям до 16 лет, растущим в неполных семьях
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Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях.
Воспитывать ребенка в неполной семье всегда трудно, сказал Путин, дело не в причинах такой ситуации, а в том, чтобы поддержать детей. «Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут – не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», – сказал глава государства.
Таким образом, президент заявил, что необходимо поддержать детей, растущих в неполных семьях. «С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Кроме того, Путин предложил выплачивать по 6350 рублей в месяц беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях. «Конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги», – заявил президент.
«Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей», – добавил Путин.
Также президент поручил оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа, больничные по уходу за ребенком до семи лет. «Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. В целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка», – сказал Путин.
Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают. «Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка», – сказал Путин.