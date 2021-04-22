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22 апреля, четверг | Последнее обновление — 18:07 | vz.ru
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Турецкий журналист: Выпад Путина в адрес бандитского Запада – манифест нового мира
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Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «манифестом нового мира», отметив, что российский лидер преподал Западу урок.
По мнению журналиста, США уже не имеют прежней мощи и не в состоянии дать ответ на военные ходы России, поэтому пытаются надавить на нее с помощью кризиса на Украине. «Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена», – цитирует РИА «Новости» Тутара.
По его словам, Путин, выступая с посланием преподал Западу урок. Кроме того, Тутар считает, что «этот выпад Путина в адрес бандитского Запада является манифестом нового мира, а по степени ультимативности послание президента России такое же революционное, как и его заявление о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и провел аналогию с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
В 2007 году Владимир Путин поднял на Мюнхенской конференции проблему пренебрежения нормами международного права, скатывания к однополярному миру во главе с США, а также подверг критике деятельность ОБСЕ.
В Кремле назвали условие ответа Путина на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «встретиться в любой точке украинского Донбасса», если сочтет нужным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Если президент посчитает необходимым, он ответит сам», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также Песков переадресовал в российский МИД вопрос о требовании Украины усилить санкции в отношении России, в частности, отключить ее от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT).
«Я не откажу в удовольствии своим коллегам в МИД прокомментировать эти заявления», – сказал он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Информированный источник в Москве заявил, что Зеленскому следует сперва встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
ЕС предложил России возродить диалог по разоружению
Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», – цитирует ТАСС Стано.
Таким образом Стано прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить вопросы глобальной стабильности и выработать «уравнение безопасности».
В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
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Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и призвал украинцев «не расслабляться».
«Выводы из обращения [президента России Владимира] Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне», – приводит слова бывшего министра иностранных дел Украины РИА «Новости».
При этом Климкин не уточнил, к чему именно нужно «готовиться» жителям Украины.
В среду Путин, оглашая послание парламенту, обратил внимание на недружественные акции некоторых стран по отношению к Москве и сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. Он подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для страны, последует жесткий и ассиметричный ответ. При этом Путин выразил надежду, что никому не придет в голову переходить так называемую «красную черту».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов.
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Путин: Почти половину энергобаланса России составляют низкоэмиссионные источники
Низкоэмиссионные источники, включая атомную генерацию, составляют 45% энергобаланса России, заявил президент России Владимир Путин на саммите лидеров по климату.
«Сейчас 45% нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, а уровень эмиссии парниковых газов атомных электростанций на всем их жизненном цикле, как известно, почти нулевой», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Путин также заявил, что в стране будет реализована задача по снижению эмиссии парниковых газов.
Накануне в послании к Федеральному собранию подчеркнул, что выброс парниковых газов в России в течение предстоящих 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Он призвал создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести в этой сфере жесткий контроль и мониторинг.
Цитаты из послания Путина будут показывать на медиафасадах двое суток
Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию продолжат транслировать еще в течение двух суток. С инициативой вывести на уличные экраны важнейшие заявления главы государства выступил Общероссийский народный фронт.
Главные цитаты из речи Путина россияне увидели в режиме новостной видеоленты на цифровых экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Новосибирска и других городов. В Московском регионе к трансляции послания президента дополнительно была подключена сеть цифровых суперсайтов, расположенных на автомагистралях, в том числе на МКАД. Цитаты появились на экранах, принадлежащих медиахолдингу MAER, сообщается на сайте ОНФ.
«Уже стало доброй традицией у Общероссийского народного фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию: транслировать ключевые тезисы послания президента России на крупнейших медиаповерхностях нашей страны. Они протянули нам руку помощи, и совместными усилиями уже второй год мы эти тезисы показываем на экранах. Это важно и нужно, потому что послание имеет с каждым годом все более социально выраженный характер. И наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент», – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.
В течение 21 и 22 апреля с новыми решениями президента ознакомится более 10 млн россиян, а в общей сложности трансляцию на наружных носителях потенциально увидят 75 млн раз. «Рекламные технологии, которыми обладает наш медиахолдинг, позволяют транслировать события онлайн и выводить изображение на медиафасады в ключевых городах России. Мы старались донести до граждан нашей большой страны программные заявления президента, которые напрямую отражаются на нашей жизни», – сказал генеральный директор MAER Константин Майор.
Как отметили в ОНФ, прошлогодний опыт трансляции послания президента показал высочайший эффект вовлечения зрителя в происходящее событие: в регионах на фоне медиафасадов проводились репортажные съемки местных телеканалов, проводились опросы общественного мнения, фотографии с цитатами президента на уличных экранах сопровождали многочисленные новостные публикации отечественных и зарубежных СМИ, а граждане активно делились ими в социальных сетях.
В среду президент Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Среди озвученных мер он предложил направить в ближайшие три года 24 млрд рублей на обновление домов культуры и музеев в селах и малых городах, а также объявил о создании президентского Фонда культурных инициатив, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества.
Глава государства много говорил о поддержке семей с детьми. Так, к середине августа должна быть проведена единовременная выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля будут назначены выплаты в 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет в неполных семьях. Уже в 2021 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
Слова Путина вдохновили Китай на обсуждение международных событий
Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина.
«Нынешняя ситуация в области международной безопасности остается сложной и изменчивой, а неопределенность в сфере стратегической безопасности возрастает. Китай всегда был привержен поддержанию международной системы контроля над вооружениями и нераспространения», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Он отметил, что «Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы продолжать укреплять взаимодействие в рамках Конференции по разоружению, вести обсуждение широкого круга вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности, и вносить свой вклад в поддержание международного мира и безопасности».
Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования. Он добавил, что Россия, как лидер в создании боевых систем нового поколения и развитии новых ядерных сил, еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением.
Путин также заявил, что к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%.
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Эксперт отметила роль ОНФ при подготовке послания Путина парламенту
«Многие из тех вопросов, которые президент поднял в своем послании, оказались в центре внимания благодаря Общероссийскому народному фронту. ОНФ – та организация, которая помогает власти эффективно обеспечивать коммуникацию с обществом», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Анна Федорова, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию.
«Общероссийский народный фронт – организация, которая по определению помогает властям держать руку на пульсе, реагировать на проблемы и потребности людей. ОНФ с самого начала своего существования исполнял функцию общественного контроля. Поэтому будет замечательно, если Народный фронт займется мониторингом исполнения тех поручений, которые примут по итогам послания президента Федеральному собранию», – отметила политтехнолог Анна Федорова.
«Многие из тех вопросов, которые президент поднял в своем послании, оказались в центре внимания благодаря Общероссийскому народному фронту. ОНФ – та организация, которая помогает власти эффективно обеспечивать коммуникацию с обществом», – отметила собеседница. Кроме того, по мнению Федоровой, именно благодаря Народному фронту президент в своем послании сделал акцент на благодарности активистам-волонтерам за работу во время пандемии. «ОНФ активным образом вовлечен в волонтерскую деятельность. А за последний год добровольцы сыграли особенно важную роль», – констатирует Федорова.
Ранее эксперт ОНФ Татьяна Буцкая отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что ряд предложение ее коллег в социальной сфере были озвучены президентом в послании Федеральному собранию в среду. Это касается 100% оплаты больничного молодым мамам и упрощения процедуры взыскания алиментов.
«Так, например, то, что касается взыскания алиментов – это, можно сказать, просто бомба, – в свою очередь, заметила Федорова. – Это тема для России – сверхважная. Суммарная задолженность по этим выплатам почти 150 млрд рублей. Проблема в том, что от алиментов легко уклониться. Люди с удовольствием рисуют серые зарплаты, годами бегают. Судебные решения есть, но они не исполняются». Если механизм взыскания будет налажен, то каждая третья женщина репродуктивного возраста скажет «спасибо», полагает собеседница. «У нас треть детей воспитывается в неполных семьях», – пояснила Федорова.
Еще одна значимая социальная проблема, на которую обратил внимание президент – оплата больничных листов для женщин с детьми, отметила эксперт. «Женщины мало того, что сидят дома с ребенком в ущерб своей карьере, так еще и получают за это меньше денег. Важно, что эта проблема сейчас начнет решаться», – подчеркнула Федорова.
Напомним, что в своем послании Федеральному собранию, президент сообщил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка. Кроме того, Путин заявил, что с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Также Путин предложил ежемесячные выплаты в размере 6 350 рублей нуждающимся беременным женщинам.
ОНФ возьмет на себя сбор обратной связи от граждан – о том, как реализуются заложенные в послании меры социальной поддержки, сообщил по завершении послания президента глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. «Мы сразу же начнем анализировать и смотреть, каким образом эти решения должны быть воплощены так, чтобы максимально быстро и качественно довести их до людей», – цитировал Кузнецова ТАСС.
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Пекин поддержал предложение Путина провести саммит «ядерной пятерки»
Пекин поддерживает предложение президента России Владимира Путина провести личную встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
«Китай поддерживает предложение провести саммит «ядерной пятерки. … В нынешних условиях это позволит усилить координацию по ключевым международным вопросам и противоэпидемическому сотрудничеству», – сказал он, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать предложение главы российского государства.
Ранее Вэньбинь после соответствующего предложения президента России Владимира Путина заявил, что Китай готов обсуждать со всеми сторонами широкий круг вопросов, касающихся глобальной стратегической стабильности.
В среду в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что личную встречу глав государств «ядерной пятерки» постоянных членов Совбеза ООН удастся провести, как только это позволят эпидемиологические условия.
В Кремле предупредили о возможном позднем завершении переговоров Путина и Лукашенко
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стартуют во второй половине дня и могут затянуться до позднего вечера, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент ориентировочно в районе 17.00 начнет общение с президентом Белоруссии Лукашенко, который будет находиться в Москве с рабочим визитом сегодня. Общение, как правило, достаточно продолжительное, поэтому очевидно, что уйдет в поздний вечер», – цитирует ТАСС Пескова.
Как сообщает БелТА, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где в четверг запланированы его переговоры с Путиным. У трапа самолета белорусского лидера встретили замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе – в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
По данным пресс-службы, предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – и тематика Союзного государства.
Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы республики.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Москве запланирована встреча и переговоры главы белорусского государства с президентом России», – говорится в сообщении на сайте белорусского лидера.
Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что в Москве Лукашенко и Путин обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановятся на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе – в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.
По данным пресс-службы, предполагается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения, при этом в числе приоритетных – и тематика Союзного государства.
Также президенты двух стран обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы, обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе.
Кремль разъяснил порядок выплат неполным семьям с детьми
Выплаты неполным семьям с детьми от восьми до 16 лет будут назначаться исходя из принципа нуждаемости, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это основано на понятии нуждаемости. Здесь главный принцип – это принцип нуждаемости», – передает ТАСС слова Пескова.
В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил с 1 июля 2021 года назначить выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям, растущим в неполных семьях. Путин подчеркнул, что семьи, «где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка», нужно поддержать отдельно.
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Песков пообещал узнать у Путина, в каком учебнике не сказано о Сталинградской битве
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал поинтересоваться у главы государства Владимира Путина, о каком именно учебнике истории он говорил во время послания Федеральному собранию в связи с отсутствием в нем информации о Сталинградской битве.
«Меня вчера уже спрашивали журналисты, просмотрели многие учебники и пока не нашли. Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике идет речь», – цитирует РИА «Новости» Песков.
Ранее резидент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что некоторые современные учебники истории содержат «что угодно», однако там нет буквально «ни слова» про Сталинградскую битву.
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Мишустин потребовал организовать выплаты на школьников без волокиты
Единовременные выплаты на каждого школьника по 10 тыс. рублей, о которых президент Владимир Путин сказал в послании Федеральному собранию, должны быть проведены без волокиты и лишних заявлений со стороны родителей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Нужно, чтобы родители [школьников] могли получить все положенные выплаты максимально удобно, без лишних заявлений и волокиты», – передает ТАСС слова главы кабмина.
Он подчеркнул, что правительство в рамках реализации послания главы государства подготовит целостную систему мер поддержки семей с детьми.
Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко взять под личный контроль процесс выплаты родителям компенсаций в виде половины стоимости детских путевок в летние лагеря.
«В этом году по поручению президента родителям будет возвращаться половина стоимости путевки за детский отдых в летних лагерях. Татьяна Алексеевна и Дмитрий Николаевич, прошу вас взять этот вопрос под отдельный контроль», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.
Напомним, Путин в ходе послания уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
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Путин призвал страны к совместному контролю за выбросами
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите мировых лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции предложил проводить мониторинг всех вредных выбросов в мире.
«Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов выбросов в атмосферу. Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата», – цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер добавил, что необходимо учитывать «все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление».
«К примеру, на долю метана приходится 20% антропогенных выбросов. И каждая его тонна создает парниковый эффект в 25-28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45% разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения», – указал президент России.
Он отметил, что российское руководство готово предоставлять преференции иностранным компаниям, планирующим инвестиции в чистые технологии в России.
«Убежден, борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность даже преференций для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии в том числе и у нас в стране», – заявил Путин.
В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.
В Кремле сообщали, что в ходе выступления на саммите российский президент изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.
Володин сообщил о 10 первоочередных законопроектах для реализации послания президента
Председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета нижней палаты парламента заявил, что депутатам в ближайшее время предстоит принять порядка десяти первоочередных законов во исполнение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
«Мы понимаем, что нам необходимо будет как можно быстрее принять порядка десяти первоочередных законов, которые просто должны те задачи, о которых говорил президент, реализовать в виде уже положений и норм федерального законодательства», – сказал Володин, передает ТАСС.
Ранее Володин заявил, что прозвучавшие в послании Федеральному собранию предложения президента Владимира Путина закладывают более высокие стандарты поддержки семей.
Напомним, Путин предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Также Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Кроме того, Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
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