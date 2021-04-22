Доклинические исследования вакцины от аллергии на кошек стартовали в России

Доклинические исследования вакцины для профилактики аллергии на кошек начались в России, они будут проведены достаточно быстро, заявил завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

«Мы готовы сейчас и уже начали... Первые доклинические испытания будут достаточно быстро проведены, подтверждена безопасность, эффективность полученного препарата», – передает РИА «Новости» слова Караулова.

По его словам, около 20% населения Москвы и Московской области чувствительны к аллергенам кошек.

«Я напомню, что около 20% населения Москвы и Московской области имеют сенсибилизацию к аллергенам кошек, это четкие данные», – передает ТАСС слова Караулова на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной диагностике, профилактике и методам лечения сезонной аллергии.

Аллергические реакции на кошек могут проявляться в виде затрудненного дыхания, заложенности носа, кашля, напомнил Караулов. Кроме того, могут появляться зуд, резь, слезотечение, сухость кожи, сыпь и волдыри.

«Симптомы развиваются молниеносно, что особенно опасно в случае с приступами бронхиальной астмы – приступы затрудненного дыхания, приступообразный кашель», – добавил эксперт.

Караулов отметил, что проблему с аллергией не всегда можно решить отказом от проживания дома кошки, так как астма может обостриться даже при контакте с человеком, у которого живут эти животные, поскольку он может переносить шерсть на одежде.

Между тем заведующий лабораторией клинической фармакологии Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России, доктор фармацевтических наук Валерий Смирнов сообщил, что наибольшее число обращений к врачам-аллергологам по поводу сезонных аллергий фиксируются в Ростовской и Свердловской областях, а также в Северо-Кавказском регионе.

«В связи с тем, что на сегодняшний момент механизмы и процессы, приводящие к сенсибилизации (чувствительности) организма, до конца неизвестны, то говорить об очевидном влиянии географии на развитие аллергии не приходится. Однако мы можем наблюдать чисто по эпидемиологии распространения аллергии, по обращениям к врачам-аллергологам. Если брать Россию, то есть области и регионы, в которых обращения происходят наиболее часто. Из года в год ситуация немного меняется, но из раза в раз повторяется приблизительно одно и то же. Мы видим высокую заболеваемость аллергией в Свердловской области, Ростовской области. Сейчас к ним присоединяется Северо-Кавказский регион», – сказал он.

При этом от географии может зависеть, в каком регионе какой вид аллергии распространен больше всего. «Основные аллергены зависят от ореола тех растений, которые произрастают в регионах», – сказал Смирнов. Очевидно, что в северных районах не будет аллергии на амброзию, в то время как аллергия на амброзию очень распространена в южных регионах, пояснил он.

Напомним, в январе ученые Сеченовского университета разработали вакцину против аллергии на кошек, которая может появиться на рынке уже в этом году.