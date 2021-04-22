В Турции объявили трехдневный локдаун В АТОР предупредили о возможном закрытии Турции и после 1 июня 22 апреля 2021, 13:03 Текст: Алексей Дегтярев

Поездки в Турцию для российских туристов, скорее всего, будут недоступны и после 1 июня, заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. «Мне кажется, что 1 июня не откроется, потому что я пока не вижу каких-то изменений в эпидемиологической ситуации в Турции. По логике вещей, Турцию надо было запретить еще раньше, чем это сделали. Непонятно, почему так не сделали, поэтому непонятно и когда откроют», – пояснил Канторович Ura.ru. Эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев отметил, что проблемы могут быть не только из-за самой Турции. «Мы забываем об эпидситуации в России. Может же быть и обратная история, что граждан России не будут пускать в связи со всплеском заболеваний», – пояснил он. С 15 по 18 апреля из Турции в Россию вернулись 39,4 тыс. человек, из Танзании – более 1,7 тысячи. Напомним, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. 22 апреля в Турции ввели круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье на фоне роста распространения коронавируса в стране.

Эксперт: Отдых в Египте дешевым уже не будет 20 апреля 2021, 18:50

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Текст: Татьяна Косолапова

Что Египет, что Италия будут очень востребованы российским туристом, поскольку народ хочет отправиться за границу, заявил газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. При этом отдых в этих странах может быть значительно дороже, чем до пандемии коронавируса. Замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что в скором времени откроются чартерные рейсы на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. При этом точные сроки пока все еще неизвестны. Также стало известно о возобновлении авиасообщения с Италией, которая готова принимать российских туристов уже этим летом. «У нас большинство людей мотивированы поездкой за границу прежде всего отдыхом на берегу теплого моря. И то, и другое (отдыхать и купаться) можно делать как в Италии, так и в Египте, вопрос только в какие месяцы. Плохо, что Египет никак не называет сроки, потому что «ближайшее время» – понятие растяжимое. Люди не могут заранее планировать свой отдых, на майские хотят куда-нибудь съездить очень много людей», – говорит Канторович. В мае и июне, по словам собеседника, в Египте купаться можно и нужно, в этот сезон там даже лучше, чем в Турции, с которой из-за сложной эпидемиологической ситуацией ранее Россия ограничила авиасообщение до лета. В Италии же в этот период холоднее, но зато в июле-августе там считается самая комфортная погода для туристов, а в Египте в это время уже жарковато. «Те, кто мотивирован культурно-познавательными целями, скорее всего выберут для путешествия Италию, хотя в Египте тоже есть, что посмотреть. Кроме того, многое зависит от цены, которую сейчас сложно предсказать. Тем более важно, будут ли чартерные рейсы. Где будет дешевле, туда и поток туристов однозначно будет больше», – считает вице-президент АТОР. Он также подчеркнул, что не стоит беспокоится о безопасности полетов в Египет, поскольку раз специалисты на протяжении долгого времени проверяли аэропорты Египта на безопасность и допустили полеты, то волноваться не о чем. Напомним, в 2015 году был введен запрет на авиасообщение между Россией и Египтом после крушения российского самолета А321, который следовал по маршруту Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту 224 человека погибли. Причиной трагедии назван теракт – взрыв заранее заложенной бомбы на борту лайнера. «Вообще, в те страны, которые будут открыты, однозначно отправятся многие россияне, потому что народ уже устал за время пандемии сидеть в четырех стенах. Хотя, пока неизвестно, как в результате всех этих последствий кризиса, а также сокращения рабочих мест, у россиян обстоят дела с деньгами. У нас и в лучшие-то годы позволить себе путешествовать за границей могли процентов шесть населения в год, а загранпаспорта есть меньше, чем у 30 % граждан», – рассуждает Канторович. Но поездки, по мнению эксперта, все-таки подорожают сравнительно с «доковидными» временами, поскольку за это время упал курс рубля, а также увеличилась стоимость авиаперевозок. Но если же все-таки откроют чартеры, то будет «менее дорого», полагает вице-президент АТОР. «Что касается требований к туристам, то пока речь идет только о сдаче анализов на коронавирус – это дополнительные расходы. Какие-то страны уже принимают провакцинированных путешественников, им достаточно сертификата о том, что гражданин привился российской вакциной Спутник V. Правда, пока это мало где принимается, например, в Грузии. Тем более, пока справки выдаются на русском языке, а это значит, что при выезде за границу потребуется перевод на английский язык и нотариальное заверение, что также для туриста увеличивает расходы», – полагает собеседник. В целом эксперт полагает, что спрос на поездки что по одному, что по второму направлению среди российских туристов будет очень высоким. Ранее власти Греции пообещали снять ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. Кроме того, бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас высказался, что страна вполне может воспользоваться моментом и отменить визы для путешественников из России. МИД Турции сравнил продажу БПЛА Украине со сделкой с Россией по С-400 20 апреля 2021, 23:24 Текст: Антон Никитин

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400. «Турция продает беспилотники тем, у кого есть на них потребность. Эта сделка [с Украиной] не направлена против России. Если у России будет необходимость приобрести нашу продукцию, то она сможет ее купить точно также, как мы купили у нее С-400», – приводит ТАСС текст заявления министра, сделанного в эфире телеканала Haber Turk. Напомним, 9 апреля турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar. В декабре 2020 года в Минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ. В августе 2019 года украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Defence договорились о создании совместного предприятия для разработки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового поколения Akinci. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Черногория объявила о снятии всех ограничений для въезда туристов из России 20 апреля 2021, 19:28 Текст: Алексей Дегтярев

Власти Черногории намерены отменить все ограничения для въезда российских туристов, сообщил министр финансов страны Милойко Спаич. «Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон – 2021 для граждан Российской Федерации, республики Белоруссия, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», – заявил Спаич в соцсетях, передает ТАСС. Ранее российское руководство приняло решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Газета ВЗГЛЯД писала, что потенциальные российские туристы интересуются в Сети билетами в Грузию, Сербию, Хорватию, Марокко, ЮАР и Черногорию. Байден собрался признать геноцид армян в Османской империи 22 апреля 2021, 03:55

Фото: Ralph Peters/imago stock&people/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен официально признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века, сообщили источники The Wall Street Journal в американской администрации. По информации издания, заявление о признании геноцида армян в Османской империи Байден может сделать в субботу, 24 апреля. Ежегодно в эту дату в Армении проходит День памяти жертв геноцида армян. При этом источники издания отмечают, что окончательного решения пока не принято, а Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания геноцида, передает ТАСС. Издание подчеркивает, что возможное признание Байденом геноцида армян привело бы к значительному ухудшению отношений Вашингтона и Анкары. Напомним, в декабре 2019 года Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. В октябре 2019 года за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовала Палата представителей Конгресса США. Вопреки этому Госдепартамент США отказался вслед за Конгрессом официально признать геноцид армян. Геноцид армянского народа в Османской Турции первым в 1965 году признал Уругвай, а затем – около 20 государств, в том числе Россия. При этом федеральные власти США геноцид не признавали. Сама Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и пытается всячески воспрепятствовать его признанию в мире. Ростуризм напомнил гостиницам об ответственности за отмену брони туристов 19 апреля 2021, 15:45 Текст: Абдулла Шакиров

Федеральное агентство по туризму совместно с Федеральной антимонопольной службой на фоне распространившихся случаев отмены брони туристов в российских гостиницах решило подготовить для гостиничных предприятий разъяснения о возможных штрафах за подобные действия, сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова. «Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони с целью последующей перепродажи по завышенной цене, по более высоким ценам, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке. С тем, чтобы это пресечь мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые в этот момент могут быть применимы при нарушении прав потребителя в этом случае, направим это всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в нашем реестре, для недопустимости такого рода практики», – передает слова Лысенковой РИА «Новости». Летом прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях отмены и сроках переноса брони в гостиницах. Туристы, у которых была аннулирована бронь в российских гостиницах из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести размещение на более поздний срок до 31 декабря 2021 года. Анкара захотела обсудить с Москвой безопасность российских туристов 20 апреля 2021, 23:46 Текст: Антон Никитин

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. «Россия ввела ограничения на перелеты с Турцией из-за роста числа случаев коронавируса. Господин [президент России Владимир] Путин говорил об этом по телефону с нашим президентом [Тайипом Эрдоганом]. За этим нет политического мотива», – приводит ТАСС текст заявления Чавушоглу, сделанного в эфире телеканала Haber Turk. «В прошлом году после снижения числа случаев заражения коронавирусом мы создали модель сотрудничества с Германией [о создании условий безопасного туризма в Турции]. Мы отправимся в Россию, чтобы рассказать об этой модели сотрудничества», – заявил министр иностранных дел Турции. По словам Чавушоглу, в поездке в Россию делегацию МИД Турции могут также сопровождать представители турецкого министерства культуры и туризма. При этом турецкий министр отметил, что сначала в Турции должно снизиться число случаев заражения коронавирусом. Он также напомнил, что в Анкаре ждут визита российской делегации, которая должна ознакомиться с принимаемыми мерами в курортных регионах по обеспечению безопасности туристов. В понедельник в Росавиации назвали число вернувшихся из Турции за три дня россиян. В прошлый четверг стало известно число российских туристов в Турции и Танзании. 12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции. Стало известно о скором возобновлении чартеров в Египет 20 апреля 2021, 13:16

Фото: Yi mingzhang/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время, заявил замглавы МИД Михаил Богданов. «Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено», – передает РИА «Новости» слова Богданова. По его словам, есть предварительная договоренность, которая официально будет доведена до конца, о решении будет объявлено на «другом уровне». Также Богданов отметил, что недавний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет был успешным, в том числе в контексте обсуждения возобновления чартерного авиасообщения. Между тем источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что полеты на курорты Египта не будут открыты минимум до конца майских праздников. «Конкретной или даже ориентировочной даты открытия чартерного авиасообщения с Египтом на данный момент нет. По крайней мере до конца майских праздников авиасообщение с курортами Египта точно открыто не будет», – сказал он. Напомним, 11 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров заявил, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут возобновить в ближайшее время. Названо число вернувшихся из Турции за три дня россиян 19 апреля 2021, 22:03 Текст: Абдулла Шакиров

С 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. «За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тыс. наших соотечественников», – говорится на сайте Росавиации. Как уточнили в ведомстве, российские и турецкие авиакомпании продали порядка 169 тыс. билетов с вылетом из Турции с 15 апреля по 1 июня, с вылетом из Танзании было реализовано 4,7 тыс. билетов. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. В России оценили перспективы сотрудничества с Турцией в случае поставок БПЛА Украине 21 апреля 2021, 14:29 Текст: Евгения Шестак

Россия будет отдельно рассматривать перспективу военно-технического сотрудничества с Турцией в случае поставок беспилотников из Анкары на Украину, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. На вопрос, приостановит ли Россия ВТС с Турцией, если она поставит беспилотники Украине, Борисов ответил: «Будем конкретно смотреть в конкретном случае», передает ТАСС. Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400. Напомним, в декабре 2020 года в минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ. 9 апреля 2021-го турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar. Глава МИД Турции провел переговоры с российским послом 19 апреля 2021, 14:37 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым двустороннее сотрудничество в сфере туризма. «Провели переговоры с послом России Алексеем Ерховым. Обсудили двусторонние отношения, региональные вопросы и сотрудничество в сфере туризма», – цитирует ТАСС Чавушоглу. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Названы сроки открытия Италии для российских туристов 20 апреля 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Италия возобновит прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года, сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. «Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», – передает ТАСС слова Терраччано. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как можно обойти коронавирусные запреты на путешествия. Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии 21 апреля 2021, 19:49 Текст: Евгения Шестак

В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости». Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00. С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школа. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены. «Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис. По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. ФАС начала проверку цен в гостиницах на курортах России 19 апреля 2021, 17:15 Текст: Ксения Панькова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны. Ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах и выяснит насколько рост укладывается в обычные значения для рынка, говорится в сообщении службы. По данным ведомства, анализ позволит определить насколько наблюдаемый рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка, передает РИА «Новости». В понедельник Ростуризм напомнил гостиницам об ответственности за отмену брони туристов. Ранее представители туротрасли сообщили, что стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию. Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса решил ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции 21 апреля 2021, 19:56 Текст: Алина Назарова

Число умерших от коронавируса в Турции за последние сутки составило 362, это новый максимум с начала пандемии, суточный прирост выявленных заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны. «Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. Авиакомпаниям выплатят компенсацию за ограничение полетов в Турцию 20 апреля 2021, 15:48 Текст: Алексей Дегтярев

Российские авиакомпании могут рассчитывать на компенсацию недополученных доходов за ограничение полетов в Турцию, сообщили в пресс-службе Минтранса. «Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня. Также готовится соответствующий проект постановления правительства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ранее сообщалось, что с 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов. Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.