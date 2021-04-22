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Назван срок запуска первого спутника «Глонасс» нового поколения
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Первый навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К2» будет запущен на орбиту в конце 2021 года, сообщил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» Николай Тестоедов.
«В этом году будет запущен один аппарат «Глонасс-К2». Мы планируем это на четвертый квартал [2021 года]», – приводит слова Тестоедова ТАСС.
По словам гендиректора, поставки бортовой аппаратуры уже полностью завершены, аппарат собран и проходит испытания: механические термовакуумные и другие. «Это обычно занимает несколько месяцев», – отметил Тестоедов.
Напомним, в феврале гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал точность навигационных спутников системы «Глонасс». В январе Роскосмос анонсировал запуск двух навигационных спутников «Глонасс-К2».
Россия построит новую высокоорбитальную космическую станцию
Новая российская космическая станция может располагаться выше Международной космической станции (МКС), то есть быть высокоорбитальной, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, добавив, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
«Нам нужно подниматься выше. Это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию и особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще с освоением Северного морского пути», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, Россия будет строить новую орбитальную станцию с партнерами, если кто-то из них изъявит желание, однако способна и самостоятельно осуществить этот проект.
Борисов также отметил, что российская станция станет перевалочным пунктом на пути к Луне. "Это одна из новых функций, и она очень серьезно рассматривается. Станция – это как некий передаточный пункт, промежуточный, в частности, для полетов и освоения Луны", – цитирует РИА «Новости» вице-премьера.
Ранее Борисов сообщил, что состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе.
На прошлой неделе глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
Вице-премьер: Состояние МКС может привести к катастрофе
Вице-премьер России Юрий Борисов считает, что состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе, заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям, до катастрофы. Это нельзя допускать», – цитирует его слова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции.
Напомним, глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
Рогозин объяснил, почему Россия решила сама строить орбитальную станцию
Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Хотите сделать хорошо, делайте сами», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.
Он не исключил сотрудничества с другими странами при работе станции, но уточнил, что ее дизайн должен быть российским.
Глава Роскосмоса также сообщил, что Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС. «Мы начинаем переговоры с нашими партнерами – НАСА, мы их сейчас формализуем... Есть определенные взаимные обязательства, без выполнения которых станция существовать не может... Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета «, – сказал Рогозин.
В свою очередь президент РАН Александр Сергеев рассказал, что Российская академия наук (РАН) и Роскосмос обсуждают научную программу для новой российской космической орбитальной станции.
«Да, мы уже приступили к обсуждению элементов научной программы для новой российской орбитальной станции. Дело в том, что на новой станции можно будет проводить обширные научные исследования. В частности, по изучению дальнего космоса и по проектам дистанционного зондирования Земли», – цитирует ТАСС Сергеева.
Ранее Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.
Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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Российского робота «Марфу» предложили отправить на Луну в один конец
Институт космических исследований (ИКИ) РАН выступает с инициативой отправить на Луну робота «Марфу», который проверит безопасность и удобство для человека Лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК), сообщил научный руководитель ИКИ академик Лев Зеленый на общем собрании РАН.
«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали ее «Марфой» – Мобильная Автономная Робототехническая многоФункциональная Аппаратура. То есть это некий робот, который будет имитировать человека в этом аппарате», – сказал Зеленый, передает РИА «Новости».
По его словам, «Марфа» должна будет выйти из ЛВПК, собрать, образцы грунта и загрузить их в аппарат. «Наверное на Землю его возвращать не обязательно. Основную свою задачу он выполнит, он покажет, что человек может сесть и аппарат может вернуться уже с грузом», – добавил Зеленый.
Согласно презентации ученого, «Марфа» предлагается в качестве альтернативы роботу «Федору» и гибриду робота и лунохода. Он должен будет стать полезной нагрузкой сертификационного полета лунного взлетно-посадочного модуля, запланированного на 2027-2028 годы.
Первый российский антропоморфный робот «Федор» стоимостью около 30 млн рублей был доставлен на МКС в августе 2019 года на «Союзе МС-14» и в сентябре после проведения экспериментов на том же корабле возвращен на Землю.
Ургант назвал три сверхспособности космонавтов
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Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант рассказал, какие три сверхспособности, по его мнению, нужны российским космонавтам.
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказывал, что Роскосмос планирует изучить вопрос, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий изменить организм человека для полетов в дальний космос. Планируется создание медицинских препаратов, которые помогут организму справиться с негативными факторами, передает ТАСС.
В эфире своей программы на Первом канале Ургант пояснил, что «это не те препараты для сверхспособностей, которые испытывал на себе Тима Белорусских». Ургант в шутку предположил, что космонавтам могла бы помочь способность, подобная той, что есть у героя комиксов про «Людей Икс» Росомахи. Но если у супергероя из рук выдвигаются лезвия, то у космонавтов, считает Ургант, должны выдвигаться «отвертка, стамеска, сверло, шило», чтобы «закручивать, заделывать». «Там есть всегда, что заделывать», – сказал он, а соведущий Дмитрий Хрусталев добавил: «И дырявить».
Также Ургант считает, что космонавтам не помешает «умение терпеть до 45 дней, чтобы вообще не зависеть от поломки туалета». Третья сверхспособность, необходимая космонавтам, по его мнению – «не замечать зависть американцев и не бояться сглаза».
Напомним, в Белоруссии музыканта Тиму Белорусских приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение. Белорусских сознался в обороте наркотиков без цели сбыта.
В 2018 году в обшивке «Союза» обнаружили отверстие после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно.
В сентябре 2020 года на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Причина появления трещин в промежуточной камере модуля «Звезда» пока не известна. Впервые о потере воздуха в этом месте стало известно еще в 2019 году. Судя по всему, в 2020 году проблема просто усилилась.
В октябре в российском сегменте МКС сломался туалет.
Вице-премьер России Юрий Борисов считает, что состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе.
Рогозин рассказал об особенностях конструкции новой орбитальной станции
Основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Основная часть экспериментов будет не внутри. Основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту», – цитирует ТАСС Рогозина.
По его словам, научно-энергетический модуль (НЭМ), который создавался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции.
Рогозин добавил, что проект по созданию новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки.
По словам главы Роскосмоса, сейчас госкорпорация ожидает поручения президента России Владимира Путина, но готова начинать работы с сегодняшнего дня. Рогозин уточнил, что разработкой проекта занимаются ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) и Ракетно-космическая корпорация «Энергия».
«Поддержание российского сегмента Международной космической станции <...> потребует примерно тех же самых средств, что и необходимо будет с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции», – сказал глава Роскосмоса.
Во вторник Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), речь о затоплении станции в 2025 году не идет.
Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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Ученый спрогнозировал увеличение дозы облучения космонавтов на новой станции
Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
«С высокоширотной станцией мы будем забираться в полярные области, там, где находятся северный и южный магнитный полюса. С ростом наклонения доза от радиационных поясов Земли, как ни странно может показаться на первый взгляд, уменьшается. Уменьшается потому, что пояса пересекаются быстрее под более прямым углом. Но вклад галактических лучей увеличивается», – передает РИА «Новости» слова Шуршакова.
К галактическим космическим лучам относятся высокоэнергетические ядра различных элементов – практически всей таблицы Менделеева, прилетающих из отдаленных уголков Вселенной, пояснил ученый.
Суммарный вклад облучения на высокоширотной станции будет примерно на 30% выше по сравнению с МКС. «Казалось бы, всего-то. То есть нужно сравнивать 0,7 милизиверта в сутки на МКС и 1 милизиверт на высокоширотной станции», – сказал Шуршаков.
Однако, по его словам, большее беспокойство у ученых вызывает опасность мощных солнечных протонных событий – выбросов вещества с поверхности звезды. В этом случае защитные свойства магнитосферы Земли будут ослаблены и дозы облучения экипажа высокоширотной станции возрастут еще больше.
«Когда происходили мощные солнечные протонные события, на орбите МКС доза возрастала в 10 раз, то на высокоширотной станции она может возрасти в десятки раз, не в сотню, но, допустим, в 50 раз. А это довольно большая доза», – пояснил Шуршаков.
Экипажу новой станции поможет низкая активность Солнца. По прогнозам ученых, рассказал Шуршаков, ближайшие три-четыре солнечных цикла длительностью около 11 лет каждый звезда будет на минимуме своей активности. «Это означает, что вероятность мощных солнечных протонных событий будет небольшой», – сказал он.
Но в противовес солнечному излучению в этот период вырастет вклад в получаемую космонавтами дозу облучения галактических лучей, от которых труднее защититься.
«Более того, от них есть новый эффект, который сегодня обсуждался в академии наук. Они могут влиять на работу центральной нервной системы. Может нарушаться память, человек начинает хуже соображать, причем не когда-то в старости, а прямо во время полёта», – сказал эксперт.
На орбите МКС вклад такого излучения составляет 50% от общей получаемой космонавтами дозы, а на высокоширотной станции вырастет до 2/3, уточнил эксперт.
Сохранить здоровье космонавтов призван принцип работы новой станции. Она будет посещаемой, а не постоянно обитаемой.
«Я как специалист по радиационной безопасности говорю: и слава богу. Потому что там и галактических космических лучей много, и солнечных вспышек больше. Посещаемый характер – это хорошо, потому что меньше вероятность получить облучение», –- рассказал Шуршаков.
Защитить космонавтов также помогут различные средства, которые развиваются отечественными учеными.
Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Роскосмос рассказал о постепенном выходе из проекта МКС
Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), речь о затоплении станции в 2025 году не идет, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Речь о затоплении МКС в 2025 году не идет. Речь идет о возможности нашего постепенного выхода из этого проекта и создании новой национальной орбитальной служебной станции», – передает ТАСС сообщение Рогозина.
Меджду тем летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин рассказал о причинах возможного ухода России с МКС в 2024 году.
«Для того, чтобы идти дальше, нам нужно понимать техническое состояние МКС и российского сегмента. Как раз вокруг этого и разгорелась шумиха в прессе. Мы должны четко понимать состояние российского сегмента, чтобы честно сказать партнерам, идем мы после 2024 года или нет», – передает телеканал «Звезда» слова Юрчихина.
Также он заявил, что у российского сегмента станции есть несколько проблем.
«Первая проблема – это возраст. В свое время были проведены ресурсные испытания на станции «Мир». Она летала в космосе более 15 лет, что позволило всем партнерам четко понимать, что до 2015 года МКС имеет право существовать в космосе. Первая цифра, до которой мы должны были эксплуатировать станцию, – 2015 год. Следующее – если раньше экипажи были интегрированы (российские специалисты могли работать на американском сегменте, американские – на российском), то в последующих экспедициях мы были операторами на американском сегменте, потом каждый стал работать на своем сегменте. У нас произошло сокращение экипажа – сейчас на борту находятся только двое россиян. Американцы за это время нарастили количество своего экипажа до пяти человек», – добавил космонавт.
Ранее во вторник Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году.
Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
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НАСА приступило к первым летным испытаниям вертолета Ingenuity на Марсе
Первые летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту марсохода Perseverance, начались в понедельник, сообщили в НАСА.
Как ожидается, в ходе короткого испытательного полета аппарат в автономном режиме поднимется на высоту около трех метров и продержится на ней порядка 30 секунд. После этого вертолет весом около 1,8 кг со скоростью примерно 1 м/с снизится и совершит посадку на поверхности Марса, передает ТАСС.
Первые данные об испытательном полете поступят специалистам НАСА лишь через несколько часов после испытаний. В американском космическом ведомстве ранее подчеркнули, что Ingenuity может сделать несколько снимков планеты при помощи установленной на нем навигационной камеры. Полетная информация будет отправлена на Землю при помощи бортовых передатчиков марсохода Perseverance, который, как ожидается, также сделает фотоснимки вертолета с поверхности Красной планеты. По итогам испытательного полета специалисты НАСА готовятся провести пресс-конференцию, которая намечена на 14.00 по времени Восточного побережья США (21.00 мск).
Ранее в НАСА сообщали, что первая попытка полета вертолета Ingenuity на Марсе запланирована на 11 апреля, позднее сообщалось, что он состоится не раньше 14 апреля.
Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта. На марсоходе закреплен также вертолет Ingenuity, который может совершить за весь период исследований до пяти непродолжительных полетов на высоте до 10 метров от поверхности. Как рассчитывают в НАСА, Perseverance будет наблюдать за испытанием вертолета и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.
На МКС решили отправить единственную российскую женщину-космонавта
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина в 2022 году полетит на МКС, соответствующее решение принято, заявил источник в ракетно-космической отрасли.
«Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей «Союз» для полета на МКС в 2022 году. В скором времени будет принято решение, в весенний или осенний экипаж следующего года она будет включена», – сообщил источник РИА «Новости».
Он добавил, что в скором времени к Кикиной в отряде космонавтов присоединятся еще несколько женщин. Это участницы, приславшие свои заявки для съемок первого в космосе художественного фильма «Вызов».
«Анкеты девушек с инженерным образованием будут дополнительно рассмотрены комиссией, несколько кандидатур будут отобраны для профессиональной работы в отряде космонавтов», – уточнил источник.
Напомним, в марте командир отряда Олег Кононенко заявил, что единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина впервые отправится на орбиту в ближайшие три года.
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Россия решила не сокращать научную программу на МКС до создания новой станции
Россия не планирует сокращать научную программу на МКС до создания новой национальной околоземной станции, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Смысл прост: в пилотируемой космонавтике паузы губительны. Пока не начнет полноценно работать наша национальная станция (пусть даже в минимально необходимом объеме), сокращать программы экспериментов на орбите МКС мы не должны. Поэтому сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ, не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу», – передает РИА «Новости» сообщение Рогозина.
Так он ответил на вопрос о необходимости запуска многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС на фоне планов по созданию новой станции.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС.
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Российские военные получат систему координат для наведения оружия с точностью до 5 см
Россия набирает спутниковые данные для создания высокоточной геодезической системы координат Земли, которая позволит наводить оружие с точностью до пяти сантиметров, сообщил гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов.
По его словам, существующая геодезическая система соответствует точности полуметра. «В настоящее время набирает данные система на базе космических аппаратов «Гео-ИК-2» для создания модели поля Земли с точностью до пяти сантиметров», – отметил Тестоедов, передает РИА «Новости».
Система «Гео-ИК-2» состоит из двух геодезических спутников, выведенных на орбиту в 2016 и 2019 годах. Ранее сообщалось, что эта система создается в интересах Минобороны. В частности, руководитель Института космической политики Иван Моисеев говорил, что геодезическая система используется для привязки объектов на поверхности земли к координатам, которые в свою очередь используются при целеуказании высокоточного оружия.
По словам Тестоедова, в будущем планируется к созданию система «Гео-ИК-3» на базе трех типов спутников, расположенных на высотах 1 тыс. км, 500 км и 300 км, соответственно, с альтиметром (измеряет высоту с точностью до двух см), гравиметром (измеряет силу тяжести) и градиентометром (измеряет градиенты силы тяжести). Целью этой работы является создание гравитационной модели Земли.
Рогозин назвал сроки строительства первого модуля новой орбитальной станции
Первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», – написал он в Twitter.
Также Рогозин опубликовал видео создаваемого первого модуля. Им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.
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Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что новая российская космическая станция может располагаться выше Международной космической станции (МКС), то есть быть высокоорбитальной. По его словам, она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
До этого Борисов сообщил, что состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе. Тем временем глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.
После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.
-
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В НАСА заявили о сотрудничестве с Россией по безопасной работе МКС
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) продолжит тесное сотрудничество с Россией над обеспечением безопасной работы Международной космической станции (МКС), сообщила официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.
«НАСА и Роскосмос работали и продолжат тесно работать как партнеры над тем, чтобы безопасным образом проводить операции на МКС», – приводит слова Ширхольц ТАСС.
При этом официальный представитель американского космического ведомства посоветовала обратиться в Роскосмос относительно «всех конкретных деталей их будущего плана», не став комментировать его от лица НАСА.
«Россияне подтвердили свое участие в программе МКС по меньшей мере по 2024 год, как и НАСА, а также японское, европейское и канадское космические агентства», – добавила также она.
Накануне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС).
Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.
Космонавтов на новой станции решили защитить влажными салфетками
Специальное радиационное убежище, где космонавты смогут переждать опасные вспышки на Солнце, может быть создано на борту новой российской высокоширотной станции, рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
«Там должно быть некое, как мы называем, радиационное убежище, где мы поместим дополнительную защиту. Ее мы сделаем из полиэтилена, слоев влажных салфеток и полотенец, или того, что сейчас активно разрабатывается в том числе и российскими учеными, в частности, в Белгородском технологическом университете, – уникального защитного композитного материала», – цитирует РИА «Новости» Шуршакова.
По его словам, этот материал планируется протестировать на МКС в ближайшее время.
Ранее Шуршаков рассказал, что размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС. Главной опасностью являются вспышки Солнца и галактическое излучение.
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