Назван срок запуска первого спутника «Глонасс» нового поколения

Ученый спрогнозировал увеличение дозы облучения космонавтов на новой станции

Размещение новой российской космической станции на высокоширотной орбите на треть повысит дозу облучения экипажа по сравнению с их работой на борту МКС, рассказал заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

«С высокоширотной станцией мы будем забираться в полярные области, там, где находятся северный и южный магнитный полюса. С ростом наклонения доза от радиационных поясов Земли, как ни странно может показаться на первый взгляд, уменьшается. Уменьшается потому, что пояса пересекаются быстрее под более прямым углом. Но вклад галактических лучей увеличивается», – передает РИА «Новости» слова Шуршакова.

К галактическим космическим лучам относятся высокоэнергетические ядра различных элементов – практически всей таблицы Менделеева, прилетающих из отдаленных уголков Вселенной, пояснил ученый.

Суммарный вклад облучения на высокоширотной станции будет примерно на 30% выше по сравнению с МКС. «Казалось бы, всего-то. То есть нужно сравнивать 0,7 милизиверта в сутки на МКС и 1 милизиверт на высокоширотной станции», – сказал Шуршаков.

Однако, по его словам, большее беспокойство у ученых вызывает опасность мощных солнечных протонных событий – выбросов вещества с поверхности звезды. В этом случае защитные свойства магнитосферы Земли будут ослаблены и дозы облучения экипажа высокоширотной станции возрастут еще больше.

«Когда происходили мощные солнечные протонные события, на орбите МКС доза возрастала в 10 раз, то на высокоширотной станции она может возрасти в десятки раз, не в сотню, но, допустим, в 50 раз. А это довольно большая доза», – пояснил Шуршаков.

Экипажу новой станции поможет низкая активность Солнца. По прогнозам ученых, рассказал Шуршаков, ближайшие три-четыре солнечных цикла длительностью около 11 лет каждый звезда будет на минимуме своей активности. «Это означает, что вероятность мощных солнечных протонных событий будет небольшой», – сказал он.

Но в противовес солнечному излучению в этот период вырастет вклад в получаемую космонавтами дозу облучения галактических лучей, от которых труднее защититься.

«Более того, от них есть новый эффект, который сегодня обсуждался в академии наук. Они могут влиять на работу центральной нервной системы. Может нарушаться память, человек начинает хуже соображать, причем не когда-то в старости, а прямо во время полёта», – сказал эксперт.

На орбите МКС вклад такого излучения составляет 50% от общей получаемой космонавтами дозы, а на высокоширотной станции вырастет до 2/3, уточнил эксперт.

Сохранить здоровье космонавтов призван принцип работы новой станции. Она будет посещаемой, а не постоянно обитаемой.

«Я как специалист по радиационной безопасности говорю: и слава богу. Потому что там и галактических космических лучей много, и солнечных вспышек больше. Посещаемый характер – это хорошо, потому что меньше вероятность получить облучение», –- рассказал Шуршаков.

Защитить космонавтов также помогут различные средства, которые развиваются отечественными учеными.

Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.