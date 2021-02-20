Рогозин назвал Путину точность спутников «Глонасс»

|
20 февраля, суббота | Последнее обновление — 11:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Гендиректор «ТГК-2» Пинигина задержана в Москве
Разделы
Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями.
Подробности...
Выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру. Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника Железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники.
Подробности...
Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25.
Подробности...
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
Подробности...
В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Рогозин назвал Путину точность спутников «Глонасс»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Точность навигационных спутников «Глонасс» составляет 2,6 метра, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину.
«Точность – 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в северном полушарии, так сама группировка конфигурирована», – сказал глава Роскосмоса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Рогозин уточнил, что спутники нового поколения «Глонасс-К2» будут обеспечивать точность 1,3 метра. Сейчас, по словам гендиректора Роскосмоса, 28 спутников системы на орбите, из которых на «боевом дежурстве» находятся 23.
Рогозин также сообщил, что Россия планирует 29 пусков космических ракет-носителей в этом году. С начала года уже осуществлены два космических пуска – по одному с космодромов Байконур и Плесецк. Он добавил, что в прошлом году Россия осуществила 17 пусков космических ракет и семь пусков баллистических ракет.
Кроме того, он сообщил, что Роскосмос в прошлом году смог полностью выполнить гособоронзаказ.
Ранее Роскосмос предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.
«Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства.
Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
НАСА объяснило сбой при стыковке «Прогресса» с МКС
|
|
Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) в среду не прошла в автоматическом режиме из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс», сообщило НАСА.
«Управление (кораблем) передано системе ТОРУ (телеоператорный режим управления – прим. ВЗГЛЯД) для ручного управления грузовым кораблем «Прогресс» из-за силы сигнала автоматической системы «Курс», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА.
Напомним, в среду в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс».
Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов
|
|
Модель приватизации 1990-х годов неприемлема, поскольку нельзя распродавать за копейки то, что стоит миллионы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
«Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», – передает слова главы государства ТАСС.
Приватизацию, по словам Путина, следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий. «В этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с вами говорили, обсуждали – безработица, приватизация. Я бы на вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ФГУПы», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Зюганова, КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы Путина по защите суверенитета. «У нас есть время ответить на вызовы», – заявил он.
Путин: Лозунг «Россия для русских» вредит русским и России
|
|
Для сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.
«Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну», – сказал Путин, комментируя выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Путин подчеркнул, что в этом заинтересован каждый. «И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в России.
Он также напомнил некоторые исторические детали. «Вы специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», – сказал президент, подчеркнув, что нужно помнить эту историю, не забывать про это.
Ранее Путин заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии.
Песков объяснил, почему Путин еще не генерал
Президент Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но сейчас это не является для него приоритетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российский лидер до сих пор не в звании генерала.
«В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что Путин не является кадровым офицером, «поэтому он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством».
Пресс-секретарь не смог уточнить, является ли глава государства полковником в отставке или в запасе. Отвечая на вопрос о своем звании, Песков рассказал, что он старший лейтенант.
Путин отреагировал на закрытие телеканалов на Украине
На Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, это является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, заявил президент Владимир Путин.
«Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», – цитирует ТАСС главу государства.
Он напомнил, что на Украине закрыли три ведущих телеканала. «Прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», – констатировал Путин.
По его словам, это использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Президент указал, что данный принцип касается и Украины.
Также Путин в качестве еще одного примера привел Латвию. «Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, – это не пропаганда», – отметил он.
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Напомним, в Латвии запретили с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов. 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».
В декабре сообщалось, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.
Космонавт Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию «Мир»
Технической необходимости срочно топить станцию «Мир» не было, ее можно было эксплуатировать еще какое-то время и сделать основой для развертывания МКС, заявил Герой Советского Союза и Герой России, космонавт, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Крикалев заявил, что работу станции, наверное, можно было бы продлить, «только надо было точно определить задачи», передает РИА «Новости».
«С моей точки зрения, конечно, если бы начали строить МКС, используя «Мир», а наклонение орбиты у станций одинаковое, то многие риски были бы нивелированы, какие-то плюсы мы бы получили с точки зрения хранения объемов грузов на первом этапе. Мое личное мнение, которое, может быть, недостаточно подкреплено какими-нибудь техническими данными, но мне казалось, что продолжить полет станции, совместив его с началом развертывания МКС, было бы целесообразно», – сказал он.
Однако, помимо выгоды, в этом случае имелись бы и свои риски: необходимость поддержания в работоспособном состоянии старых систем «Мира» и управление большой массой станции.
Поддерживать же работу станции «Мир» и параллельно участвовать в создании МКС для экономики России было бы накладно, полагает космонавт.
На его взгляд, возможно, свою роль в принятии решения о судьбе станции «Мир» играли политические обстоятельства, связанные в том числе с необходимостью учитывать позицию международных партнеров, стремившихся сконцентрироваться на программе МКС.
«Но с точки зрения техники станция «Мир» еще могла бы полетать чуть-чуть. Наверное, до бесконечности ее тянуть было бы нельзя и нецелесообразно, но какое-то время она еще бы могла послужить делу», – отметил Крикалев.
Он также напомнил, что к моменту принятия решения о судьбе станции «Мир» с одной стороны звучали призывы свести комплекс с орбиты из-за постоянно возникавших отказов техники, однако специалисты получили положительные результаты проверки систем с точки зрения возможности продления работы станции.
«Технически что-то продолжать можно было бы. Можно ведь держать человека на искусственной вентиляции легких или на искусственном сердце, но вопрос в том, где кончается целесообразность. В таких вещах трудно о целесообразности говорить, потому что здесь много эмоциональных составляющих», – сказал Крикалев.
Он отметил, что в любом случае станция все равно была обречена когда-нибудь закончить свою работу, а вопрос стоял о длительности сроков ее эксплуатации и целесообразности этих мер.
Напомним, Крикалев стал космонавтом, которого в СМИ называют «забытым на орбите», так как его полет пришелся на развал СССР: 18 мая 1991 года он отправился в полет на станцию «Мир» с территории Советского Союза, но из-за изменений в программе полетов остался на станции на год и вернулся уже в Россию 25 марта 1992 года. За этот полет он был удостоен звания Героя России под первым номером.
20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса (станции из нескольких модулей) «Мир». 20 февраля 1986 года на орбиту был запущен базовый блок, а всего станция состояла из семи модулей. Орбитальный комплекс принял 104 космонавта из 12 стран.
Комплекс просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетел более 3,6 млрд километров, это больше, чем от Земли до Урана. 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин обещал разобраться с мошенничеством на рынке недвижимости
Президент Владимир Путин сообщил, что поручит разобраться в проблеме мошеннических действий на рынке недвижимости, в частности, с черными риелторами.
Вопрос черных риелторов на встрече Путина с главами думских фракций поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Так нельзя. По всей стране эти черные риелторы», – пожаловался политик главе государства.
«Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее черный риелтор в Архангельской области получил пожизненный срок.
Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки Израиля из Сирии.
«Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль», – сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости».
Премьер поблагодарил также за содействие президента Израиля, главу Совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, Службу общей безопасности, внешнюю разведку, Минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции.
«Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой», – отметил Нетаньяху.
Ранее израильские СМИ сообщили, что самолет с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками.
Также в четверг стало известно о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации СМИ, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве Москвы, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра. В среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.
Еще одним сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах.
Космонавт с МКС за сутки до ручной стыковки «Прогресса» назвал ее маловероятной
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, работающий на МКС, за десять часов до ручной стыковки к станции грузового корабля «Прогресс МС-16» заявил, что такая операция маловероятна.
«За неделю до прибытия грузового корабля «Прогресс» экипаж на МКС проводит тренировку по ТОРУ. Это телеоператорный режим управления, т.е. режим удаленного управления объектом по изображениям с телекамер. Это маловероятно, но если по каким-то причинам во время причаливания и стыковки у «грузовика» откажет автоматическая система управления, то экипаж на станции должен перехватить управление и пристыковать корабль к МКС вручную», – написал он на своей странице в «ВКонтакте» накануне стыковки.
По словам космонавта, тренеровка необходима, чтобы освежить навыки управления, ведь стыковка – это очень ответственный процесс. «Прогресс МС-16» массой почти 7 тонн, включая 2,5 тонны грузов, требуется очень точно причалить к порту со скоростью не более 15 см/с», – добавил он.
В среду состыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) не смогла пройти в автоматическом режиме. В НАСА сообщили, что это случилось из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс».
Ранее Роскосмосе посчитали, что причиной стало отклонения от оси причаливания. В свою очередь космонавт Сергей Рязанский предположил, что причиной такого отклонения была ошибка в программном обеспечении.
В свою очередь руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил газете ВЗГЛЯД, что причиной сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС могли стать либо плохо сработанная автоматика, либо датчики, которые передали неправильные показания, когда корабль шел ровно.
Путин призвал решить вопрос защиты минимального дохода от списания
Необходимо довести до конца вопрос защиты минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций.
В ходе встречи лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал об инициативе, гарантирующей защиту минимального дохода от списания, передает ТАСС.
«По защите минимального дохода от списания – обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», – ответил Путин.
Неверов также выразил надежду, что предложения «Единой России» по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам найдут отражение в окончательном решении этого вопроса.
«Что касается пенсионного обеспечения, это отдельная большая тема, она находится в поле зрения правительства, правительство этим занимается», – заявил в ответ президент.
Напомним, правительство поддержало проект закона «Единой России» о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги.
Путин обещал подумать над возможностью использовать маткапитал на ремонт жилья
Президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над реализацией идеи о возможности использовать маткапитал на ремонт жилья.
«По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», – передает слова президента ТАСС.
Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей.
«Ангарой» заинтересовались коммерческие заказчики
После запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» коммерческие заказчики проявили интерес к легкой «Ангаре», сообщил генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр имени Хруничева) Сергей Кузнецов.
Гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил, что после испытательного пуска тяжелой «Ангары-А5» на контакт «вышло несколько заказчиков, которые готовы работать». Кузнецов пояснил, что речь идет о заказах на легкую версию ракеты «Ангара-1.2»: «Мы запустили тяжелую «Ангару», и к нам сразу же пришли заказывать легкую», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» состоялся 14 декабря. К настоящему моменту помимо ракет для летных испытаний, заказано четыре тяжелых ракеты для Минобороны, три – по линии Роскосмоса. Кроме того, в 2016 году была заказана южнокорейским коммерческим заказчиком «Ангара-1.2».
Водородной «Ангаре» нашли новую задачу
Ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» может быть использована для парного выведения спутников и отправки пилотируемых миссий к Луне, рассказал генеральный конструктор КБ «Салют» (входит в Центр Хруничева, разработчик «Ангары») Сергей Кузнецов.
«Сейчас для «Ангары-А5В» появилась новая задача – лунная программа. Кроме парного выведения автоматических космических аппаратов, мы теперь можем поучаствовать в запуске «Орленка» к Луне. Кроме того, если у России появится ракета с грузоподъемностью 37-38 тонн на низкую орбиту, то возникает возможность создания тяжелых аппаратов для решения специальных задач», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.
Кузнецов не уточнил, об аппаратах какого назначения идет речь.
Также, по его словам, «Ангара-А5В» может использоваться для запусков межпланетных зондов.
Говоря о возможности запуска на одной ракете сразу двух спутников, Кузнецов уточнил, что это один из способов снижения стоимости запусков на «Ангаре». В настоящее время парные запуски спутников осуществляются на российских ракетах «Протон-М», европейских носителях Ariane 5, американской ракете Falcon 9.
Напомним, источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что РКК «Энергия» рассматривает вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырех пусков ракет-носителей «Ангара-А5В».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин смягчил требования валютного контроля при экспорте
Президент Владимир Путин подписал закон, смягчающий требования валютного контроля при экспорте российской продукции и требования о репатриации валютной выручки.
Закон допускает к страхованию рисков неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, помимо АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), как это предусмотрено сейчас, и российские страховые организации. При этом Банк России будет вести перечень страховщиков, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения в такой перечень и исключения из него, передает РИА «Новости».
Получение страховой выплаты (возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. Это не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате контракта.
Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий (взносов) и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты.
Закон должен снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, способствовать автоматизации и упрощению учета и отчетности по валютным операциям.
|
|