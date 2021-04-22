Госдеп отказался вести с Минском дела в «обычном порядке»

Соединенные Штаты не намерены вести дела с Белоруссией в «обычном порядке», пока в республике продолжаются «нарушения прав человека», «репрессии», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Не может быть обычного ведения дел, если мы не увидим изменения в поведении со стороны режима [президента Александра] Лукашенко в Белоруссии», – приводит ТАСС ответ Прайса на вопрос о возвращении посла.

Он рассказал, что утвержденная ранее Сенатом Конгресса США на пост руководителя американской дипмиссии в Минске Джули Фишер отправилась с очередным при нынешней администрации официальным визитом в Европу. «Там она может продвигать наши интересы и ценности в контексте того, что мы видим в Белоруссии», – отметил представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что США стремились к «стабильным и предсказуемым отношениям» с Белоруссией с момента ее независимости.

«Несмотря на отзыв американского посла в 2008 году, мы продолжаем поддерживать дипломатические отношения с правительством Белоруссии. Мы всегда надеялись, что сможем превратить их в более нормальные дипломатические отношения, что продолжает оставаться нашей целью. Посол [США] в Минске имеет жизненно важное значение для этих усилий. А возможность вернуть посла в Минск послужила бы мощным сигналом, но пока в Белоруссии продолжаются нарушения прав человека, репрессии, не будет обычного порядка ведения дел [с США]», – утверждал дипломат.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.

В среду следствие предъявило обвинение четырем задержанным за подготовку госпереворота в Белоруссии с целью смены власти неконституционным путем.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.