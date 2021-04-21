Готовившим покушение на Лукашенко предъявили обвинение

Четверым задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти, сообщили в КГБ Белоруссии.

«Четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса – заговор с целью захваты власти неконституционны путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», – приводит ТАСС заявление представителя КГБ Белоруссии в программе «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь – 1».

Он также проинформировал, что один из задержанных Юрий Зенкович признал в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении и сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действиях.

«На протяжении практически полугода все этапы противоправной деятельности нами документировались и фиксировались, в том числе, с помощью технических средств объективного контроля», – подчеркнул начальник отдела КГБ.

По его словам, задержанные «достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти естественно неконституционным путем». «Их деятельность выходила за рамки простого обсуждения этих вопросов в закрытых чатах», – сказал Бычек.

Ранее в среду президент России Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию заметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США.

По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.