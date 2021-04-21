В России оценили перспективы сотрудничества с Турцией в случае поставок БПЛА Украине

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21 апреля, среда | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт указал на «жесткие сигналы» Западу в послании Путина
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Когда для США и ЕС газово-водородный аргумент держать Украину близко перестанет быть актуальным, интерес к Киеву во многом угаснет. Такая перспектива пугает украинскую элиту до колик. Затупившийся инструмент быстро превратится в обузу.
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Творчество Моргенштерна – это подражание рэперам из самых унылых и безнадежных мест Америки, тех гетто больших городов, культура которых порождена поколениями нищеты и криминала и воспроизводит все ту же нищету и криминал.
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Манипуляторы, которые говорят: лезьте на баррикады, и будет вам свобода, лгут. В лучшем случае – искренне заблуждаются. Свобода – не манна небесная, на всех не падает. Почему-то еще ни одна революция не превратила рабов в свободных людей – скорее наоборот.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В России оценили перспективы сотрудничества с Турцией в случае поставок БПЛА Украине
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Россия будет отдельно рассматривать перспективу военно-технического сотрудничества с Турцией в случае поставок беспилотников из Анкары на Украину, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
На вопрос, приостановит ли Россия ВТС с Турцией, если она поставит беспилотники Украине, Борисов ответил: «Будем конкретно смотреть в конкретном случае», передает ТАСС.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.
Напомним, в декабре 2020 года в минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ. 9 апреля 2021-го турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar.
В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве.
Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости».
Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой.
«Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
«Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Зеленский заявил о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне
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Украина имеет мощную поддержку международных партнеров в лице Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, Турции, Совета Европы и НАТО; Украина не хочет войны, но готова к ней, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», – приводит слова Зеленского ТАСС.
В то же время он отметил, что этого Киеву может быть мало. «Украине, а вместе с ней всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность», – заявил политик.
По словам Зеленского, гражданам Украины «нужны четкие сигналы» от Запада о готовности предоставлять Киеву поддержку не просто как партнеру, «а как игроку одной команды».
Он обвинил Россию в создании предпосылок для эскалации, аргументируя это концентрацией российских войск вблизи границ с Украиной. Он подчеркнул, что Киев не боится, но настроен на мирное сосуществование.
«Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда», – заявил Зеленский.
Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Украине предсказали «бессмысленный и беспощадный» бунт
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Украину из-за ухудшения социально-экономической ситуации может ожидать «бессмысленный и беспощадный» бунт, такое мнение выразил украинский эксперт Валентин Землянский.
Как заявил Землянский в эфире телеканала «Наш», на Украине о достоинстве «уже давно речи не идет». «Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Как отметил Землянский, украинцы уже не верят в «майданы», при этом в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест.
«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», – предупредил эксперт.
Землянский считает, что у украинцев есть четкое понимание, что их всех «кинули», причем сделали это дважды – сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года.
Ранее Украине предрекали «холодные» и голодные бунты и даже бунт олигархов наоборот.
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Погребинский: Обращение Зеленского к России вызывает чувство брезгливости
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«Из-за невозможности созвониться с Путиным Зеленский решил сделать публичное заявление. Но все это детский лепет», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал предложение президента Украины к президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
«Это выступление рассчитано на внутреннюю аудиторию с целью продемонстрировать готовность и желание разговаривать с лидером великой страны. Также мы услышали в чем-то даже поучительные нотки в адрес российского президента. Но кто ты такой, чтобы о чем-то напоминать ему? Зеленский ведь человек, случайно попавший в кресло президента», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
«После того, как президент Украины съездил в Париж и получил там «отворот-поворот», а российские вооруженные силы пока не отведены от западных границ РФ, ему страшновато. Это выступление – попытка сказать что-то умное. Но все это вызывает чувство брезгливости», – сказал политолог.
«Слова о готовности Украины к войне – это тоже обязательная программа, Зеленский должен об этом говорить», – отметил Погребинский. «Он хочет, чтобы тут оказались войска НАТО и добавляет: «Мы готовы к войне, но если нам будут помогать наши друзья». Когда стало понятно, что друзья из НАТО помогать не собираются, лидер Украины из-за невозможности связаться с Владимиром Путиным в телефонном режиме решает сделать публичное заявление. Все это детский лепет и игра в ситуации, когда на кону стоят жизни людей», – подчеркнул собеседник.
«Но Зеленский не настолько глуп, чтобы такими приемами, как выступление на русском языке, пытаться достучаться до Кремля. Если бы он хотел достучаться, то на прошедшем накануне заседании контактной группы по Донбассу были бы согласованы решения, связанные с началом политического урегулирования конфликта. Но этого не произошло. А обращение на русском к русской аудитории – это всего лишь дешевый пиаровский прием», – заключил собеседник.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В Москве ответили на это предложение.
Кроме того, Зеленский заявил о мощной поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В то же время Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Глава МИД Украины назвал возможный срок начала конфликта с Россией
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Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что через несколько недель Россия якобы будет готова к началу агрессии против Украины, однако, по его словам, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта.
«Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель», – приводит слова украинского министра РИА «Новости».
По словам Кулебы, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.
В прошлую пятницу Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Двумя днями ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о возможных провокациях Украины при поддержке США с целью начала военных действий против Крыма. В начале апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокации Киева в Донбассе.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Украина захотела увеличить объем транзита российского газа
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«Оператор ГТС Украины» готов предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром предполагает сложный сезон закачки газа в Европу этим летом. В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из России в ЕС для своевременного обновления запасов газа в ЕС. Газпрому только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности», – цитирует РИА «Новости» Макогона.
По его словам, если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу».
Напомним, в начале апреля Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину постепенно сокращается, Киеву важно не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который угрожает энергетической безопасности страны.
Больше половины украинцев сочли Зеленского дилетантом
Украинского лидера Владимира Зеленского и других представителей нынешней власти на Украине 57,1% граждан страны считают дилетантами и непрофессионалами, свидетельствуют результаты опроса социологического центра Социс.
Согласно данным опроса, на вопрос, «как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского», 57,1% украинцев выбрали ответ «непрофессиональная, дилетантская». Также 16,3% опрошенных считают ее «популистской» и 12,1% – «профессиональной». Остальные респонденты на вопрос не ответили, передает РИА «Новости».
По отношению к нынешней власти на Украине 44,8% опрошенных испытывают чувство разочарования, надежду ощущают 25,7% респондентов, страх и тревогу – 22,1%, ненависть – 5,8%, симпатию – 4,1%, гордость – только 1,5%. Более 13% респондентов не смогли сформулировать свое отношение в этом вопросе.
В опросе приняли участие две тыс. респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко «догнал» действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге.
Между тем, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38%, напротив, доверяют.
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Адмирал объяснил закрытие Россией части акватории Черного моря до начала сезона штормов
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«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Валуев, комментируя сообщения о том, что Россия закрывает на полгода некоторые акватории Черного моря.
«Для проведения военных учений на период в полгода, действительно, акваторию не закрывают. Это, видимо, связано с внешней обстановкой. Насколько я понимаю, акватории закрываются для определенных категорий кораблей – тем, кто внепланово хочет пройти в Черное море, в том числе к побережью России. Если не было годовых заявок, то Россия вправе закрыть заход именно военным кораблям, чтобы не создавать напряженности и не вовлекать заходящие корабли в конфликтную ситуацию», – отметил бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев.
По данным бюллетеня управления Минобороны, с 24 апреля по 31 октября, «приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), о прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности полуострова. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – отметил адмирал Валуев.
Собеседник также пояснил, почему запрет будет действовать до 31 октября. «Осенью на Черном море начинаются шторма и надводные корабли даже ничего не смогут сделать. Матросы будут не способны на боевое обеспечение. Штормовой погоде только подводники радуются. Они погрузятся на глубину более 60 метров и никакого шторма. А для надводников это дополнительные испытания», – отметил Валуев.
Адмирал не исключил, что корабли НАТО все-таки попытаются приблизиться к запретной акватории, чтобы поиграть на наших нервах. «Эти игры происходят не первый год. Они заканчивались ответными действиями российских моряков, в том числе навалом на борт. Им же говорили, что не надо провоцировать», – напомнил собеседник добавляя, что тот, кто захочет спровоцировать Россию, «получит свое».
Протест по поводу закрытия части акватории Черного моря заявил МИД Украины. Во вторник Госдепартамент США выразил обеспокоенность намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Россия действует в соответствии с международной практикой, заметил по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков. «Никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», – указал замминистра иностранных дел.
В начале апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Во вторник на Черноморском флоте сообщили о недавно прошедших учениях с участием более 20 кораблей и экипажей штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа «в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения».
Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей отработали отражение налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО.
Добавим, что Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.
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МИД Турции сравнил продажу БПЛА Украине со сделкой с Россией по С-400
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что сделка с Украиной по продаже беспилотников якобы не направлена против России, предложив Москве при необходимости приобрести у Анкары военную продукцию точно также, как ранее Турция купила комплексы С-400.
«Турция продает беспилотники тем, у кого есть на них потребность. Эта сделка [с Украиной] не направлена против России. Если у России будет необходимость приобрести нашу продукцию, то она сможет ее купить точно также, как мы купили у нее С-400», – приводит ТАСС текст заявления министра, сделанного в эфире телеканала Haber Turk.
Напомним, 9 апреля турецкая компания Baykar подтвердила покупку Украиной ударных беспилотников Bayraktar. В декабре 2020 года в Минобороны Украины заявили о подписании соглашения с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотников для ВСУ.
В августе 2019 года украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая Baykar Defence договорились о создании совместного предприятия для разработки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нового поколения Akinci.
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Названы выдающие украинцев за границей привычки
Интернет-портал «Обозреватель» перечислил шесть привычек украинских туристов, выдающих их на отдыхе за границей.
По мнению автора материала, украинские путешественники предпочитают ходить везде в купальном костюме., их не останавливают даже специальные таблички, запрещающие находиться в публичных местах в пляжной одежде, передает РИА «Новости».
Некоторые украинцы, говорится в статье, пытаются обманом сэкономить деньги. В частности, они нередко стараются проникнуть на территорию VIP-отелей, бассейнов, ресторанов, делая вид, что их браслет «прикрыт» полотенцем или одеждой.
Также автор материала отмечает, что украинские отдыхающие любят отгонять от достопримечательностей других туристов и портить всем впечатление от экскурсии, возмущаясь вслух и делясь своим мнением прямо в автобусе.
Не осталось без внимания и поведение украинцев на курортах: они отдыхают по принципу «кто раньше пришел на пляж, того и место», совершенно не думая о других людях.
Кроме того, туристы любят шуметь в отелях или хостелах, которые не всегда отличаются хорошей звукоизоляцией.
Ранее украинские туристки выцарапали на фреске Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане свои имена.
В Европе перечислили конкретные меры поддержки Украины
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Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне якобы имеющихся «негативных действий и провокаций» со стороны России, а также приветствует проводимые Киевом реформы, на реализацию которых с 2014 года было выделено уже больше 16 млрд евро, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Боррель резюмировал содержание видеоконференции глав МИД стран Евросоюза 19 апреля, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.
Он подчеркнул, что Украина уже несколько лет якобы сталкивается с «российской агрессией», и Европа должна призывать Москву «к деэскалации и разрядке напряженности», а также противодействовать якобы имеющим место попыткам России «изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте».
По его словам, Запад внимательно следит за развитием событий на востоке Украины.
«Мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты действий в случае продолжения агрессии», – заявил глава европейской дипломатии.
Боррель также назвал «провокационным» решение Москвы до октября закрыть для судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. По его мнению, это якобы нарушает свободу навигации, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.
Кроме того, наряду с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.
Также, по его словам, ЕС поддерживает проведение в Украине реформ, так как они укрепляют страну, однако Киеву еще многое необходимо сделать в области борьбы с коррупцией. В целом Европа выделил с 2014 года более 16 млрд евро на поддержку украинских реформ – больше, чем какой-либо иной стране.
В Брюсселе особо выделили поддержку Киева в борьбе с пандемией. Украина до конца июня получит около 3 млн доз нескольких вакцин в рамках механизма COVAX, отметил Боррель.
Напомним, ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
Боррель тогда заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы. Позже дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины.
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Зеленский подписал закон об ускоренном призыве резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны, сообщила пресс-служба офиса главы государства.
«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», – приводит РИА «Новости» сообщение.
По данным пресс-службы офиса Зеленского, закон, в частности, вводит новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.
«Также (…) закон Украины реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах. В частности, предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов», – отмечается в сообщении.
Закон усовершенствует порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов, военнообязанных и резервистов, добавили в офисе Зелеского.
Также документ осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.
Кроме того, данным проектом вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва, от воинского учета или учебных (специальных) сборов.
В марте сообщалось, что власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны. Украинский политолог Андрей Золотарев объяснил газете ВЗГЛЯД цель закона об ускоренном призыве резервистов на Украине.
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В Госдепе США не заметили провокаций Украины на границе с Россией
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что украинские власти не причастны к провокациям на границе с Россией.
Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Украинские силовики обстреляли из миномета окраины Горловки
Военнослужащие украинской армии обстреляли во вторник из минометов окраины Горловки, подконтрольной Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поелка шахты имени Гагарина: выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров. Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – говорится на сайте представительства ДНР.
В понедельник в ДНР заявили об обстреле минами Донецка украинскими силовиками. Также сообщалось, что власти ДНР зафиксировали обстрелы Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков. 14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе
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Все преступления и нарушения прав человека со стороны Киева в Донбассе должны быть расследованы, заявил директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Петр Ильичев.
«Россия настаивает на расследовании всех преступлений и нарушений прав человека, совершенных в ходе конфликта на востоке Украины, включая обстрелы жилых районов тяжелой артиллерией, транспортную блокаду, фактическое лишение Киевом своих граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, социальных выплат и многое другое», – сказал Ильичев в интервью РИА «Новости».
«Ответственность за это несут в первую очередь сами украинские власти», – подчеркнул российский дипломат.
Напомним, 15 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Донецка украинскими силовиками Донецка, в результате которого погиб мирный житель города. В начале апреля СК России возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками. В ноябре 2020 года СК России обвинил ВСУ в геноциде мирного населения Донбасса.
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