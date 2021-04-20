В России предложили запретить чешское пиво

Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил о необходимости запретить чешское пиво в ответ на действия Праги в отношении Москвы.

По мнению Хамзаева, таким образом политические группы в Чехии осознают, что их высказывания и действия возымеют экономические последствия для всей страны, передает РИА «Новости».

Он также считает, что россияне смогут прожить без напитка, а запрет будет способствовать снижению популярности алкоголя среди населения.

«У нас в России в год потребляется около 8 млрд литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются», – подытожил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоят США.

Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.