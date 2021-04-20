Эксперт указала на недопустимость участия детей в несогласованных митингах

«Дети могут неверно интерпретировать обещания лидеров оппозиции и неправильно истолковать происходящее. Вот только за эти ошибки им придется отвечать уже самостоятельно», – сказала газете ВЗГЛЯД общественница Валентина Петренко, комментируя анонсирование несистемной оппозицией митингов на 21 апреля.

«Оппозиция традиционно делает ставки на абсолютно несозревшую категорию граждан – детей. Я считаю, что привлекать несовершеннолетних к таким митингам недопустимо по многим причинам. Во-первых, участие в незаконных акциях повлечет за собой необратимые последствия, в том числе административную и уголовную ответственность. Во-вторых, у ребят могут в дальнейшем возникнуть проблемы с трудоустройством и выстраиванием собственной жизни. Один неверный шаг может сломать судьбу», – считает председатель Всероссийского общественного движения «Матери России», член Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Валентина Петренко.

По ее словам, очень важно донести всю информацию до родителей. Собеседница полагает, что дети в силу своей эмоциональности и активности могут поддаться внешнему влиянию, поэтому нужен взрослый человек, который разъяснит им последствия таких действий.

«Члены оппозиции ведь не задумываются, что их слова могут разрушить чью-то судьбу. По сути, им вообще нет до этого дела, поскольку перед ними стоят совсем другие задачи. А дети – незащищенная категория граждан, они могут неверно интерпретировать обещания лидеров оппозиции и в принципе неправильно истолковать происходящее. Вот только за эти ошибки им придется отвечать уже самостоятельно», – отметила Петренко.

Общественница также убеждена, что вместо того, чтобы поддаваться на провокации оппозиционных лидеров, молодые люди могут предлагать конкретные инициативы и идеи для развития своей страны и общества. И для этого не нужно нарушать закон.

«В преддверии очередного несогласованного митинга к нам в организацию звонят матери со всей России и требуют более жестких мер по отношению к тем, кто призывает молодежь выходить на улицы. Я думаю, что в таких ситуациях достаточно просто включать разум. Из раза в раз мы видим, что несмотря на все усилия, у них нет достаточной поддержки населения. Поэтому такие акции устраиваются в первую очередь для того, чтобы напомнить о себе. А на самом деле, это провокация, которая все более скатывается в пустой пшик», – резюмировала Петренко.

Накануне в соцсетях сторонники блогера Алексея Навального стали распространять призывы выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера.

МВД призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Генпрокуратура предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.