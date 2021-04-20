Немецкий эксперт рассказал о крупнейшем с 1979 года расколе в партии Меркель

«Лашету понадобятся годы, чтобы получить тот авторитет, которым пользовалась Меркель», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение со стороны правления Христианско-демократического союза Германии поддержать главу партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры страны.

«В правящем блоке Германии раскол. Последний раз такое было в 1979 году», – констатировал немецкий политолог Александр Рар. По его словам, в середине 70-х Гельмут Коль впервые выдвигался на пост канцлера от блока ХДС/ХСС, но проиграл выборы 1976 года, из-за чего не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах 1980 года. Вместо него от ХДС должен был идти Эрнст Альбрехт – тогдашний премьер Нижней Саксонии и отец нынешнего председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Однако глава ХСС Франц Йозеф Штраусс также выдвинул свою кандидатуру, добился поддержки правящего блока, но все равно проиграл выборы.

«Правда, сейчас решение принято в пользу Армина Лашета, а не более популярного Маркуса Зедера из ХСС, потому что высшее руководство президиума ХДС по политическим соображениям высказалось за Лашета. В то же время не все члены президиума поддержали его кандидатуру. После трех месяцев на посту главы ХДС у Лашета очень слабая поддержка со стороны», – пояснил Рар.

Эксперт отметил, что Лашету будет сложно идти с такой «армией» в борьбу за канцлерство. Но все же Рар предполагает, что несмотря на раскол, христианские демократы станут главной партией страны. «Сейчас авторитет ХДС и самого Лашета страдает из-за того, что в Германии бушует пандемия, но к лету коронавирус должен быть побежден», – сказал собеседник.

«Тем не менее Лашет будет ослабленным лидером, – добавил политолог. – Ему понадобятся годы, пока он создаст вокруг себя ауру власти и авторитет, которым пользовалась Ангела Меркель. Она фактически незаменима, и у нее за последние 15 лет фактически не было настоящих соперников. Общественное мнение и СМИ ее поддерживали, и она побеждала».

Кроме того, отметил Рар, у Лашета появился серьезный конкурент – кандидат от партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок. «Ее поддерживает практически весь немалочисленный левый электорат в Германии и либеральная пресса. Также за ней стоят множество зеленых лоббистских организаций. Они очень влиятельные и хотят через нее изменить и общественный, и экономический строй страны – совершить маленькую революцию», – подытожил эксперт.

Напомним, Федеральное правление Христианско-демократического союза Германии поддержало главу партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры страны. За Лашета проголосовал 31 человек, еще девять голосов были отданы за лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера, шестеро членов правления воздержались.

Ранее стало известно о том, что кандидатом в канцлеры Германии на предстоящих выборах в Бундестаг от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бербок. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц.

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября, действующий канцлер Германии Ангела Меркель не будет принимать в них участия. Ранее немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Лашет, и Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель.