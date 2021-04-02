Россиян предупредили о подорожании ноутбуков

Рост цен на ноутбуки и дефицит устройств в России может произойти из-за нехватки микрочипов и иных комплектующих, а также замедления логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, сообщили крупнейшие российские ритейлеры.

По словам руководителя группы закупок цифровой техники «Ситилинк» Николая Петрова, за последние шесть месяцев больше всего цены выросли на ноутбуки низкого ценового сегмента, передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем», – предупредил Петров.

Аналогичное мнение выразил вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин. По его словам, дефицит комплектующих безусловно оказывает негативное влияние на рынок ноутбуков.

«Повышение цен и дефицит устройств ожидаемы. По нашей оценке возникшая ситуация сохранится вплоть до конца года», – сказал он. Догадин добавил, что пока в сети достаточный ассортимент ноутбуков, но их дефицит он не исключил.

В пресс-службе сети «М.Видео. Эльдорадо» заявили, что на ситуацию с поставками в Россию влияют глобальные сложности на уровне производства полупроводников, а также резкие скачки спроса на отдельные категории товара из-за пандемии. Вместе с тем, ритейлер отметил, что продолжает обеспечивать максимально возможный в текущей ситуации ассортимент.

Ранее сообщалось, что рост стоимости морских перевозок может стать причиной резкого подорожания импортной продукции в России, в частности, речь идет о повышении стоимости одежды и бытовой техники.