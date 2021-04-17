В посольстве России прокомментировали выдворение дипломата из Киева

Посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата из Украины, заявил представитель ведомства.

«Мы пока по официальным каналам ничего не получали», – цитирует РИА «Новости» представителя посольства.

Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страны в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.

В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.

Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.

Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.