В Греции предложили отменить визы для россиян Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции 17 апреля 2021, 16:39 Текст: Ксения Панькова

Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, сформированы графики вывозных рейсов, сообщает ведомство. «Оперативный штаб Росавиации обеспечит вывоз россиян из Турции. На площадке Росавиации создан оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ с территории Турецкой Республики на территорию России. Сегодня руководитель Росавиации Александр Нерадько провел его заседание», – говорится в сообщении. Отмечается, что в заседании приняли участие представители МИД России, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, участвующих в перевозках граждан из Турции. Рассмотрена текущая ситуация по вывозу, в том числе готовность авиакомпаний к вывозной кампании. Оперштаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве россиян, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения в Россию. «Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полета» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации», – отмечает Росавиация. Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов. «Ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации. Ведомством будут приниматься необходимые оперативные решения для урегулирования сложившейся ситуации», – добавили в ведомстве. Напомним, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. 13 апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что в Турции находятся около 30 тыс. российских туристов. В четверг глава Ростуризма Зарина Догузов сообщила, что в настоящее время в стране пребывает около 50 тыс. россиян.

Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID 14 апреля 2021, 20:15

Фото: Zyma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны. «За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС. Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19). В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции. В РСТ объяснили резкий рост цен на отдых в Сочи 15 апреля 2021, 20:30

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Отдых в Сочи действительно подорожал, но это связано не с приостановкой авиасообщения с Турцией, а с предстоящими майскими праздниками и уменьшением количества свободных мест, рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Эксперты туриндустрии рассказали, что после введения ограничений на авиасообщение с Турцией, стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50 %. Тем не менее, как только полеты снова возобновятся, есть вероятность, что цены существенно снизятся. «Это не соответствует истине, потому что это средняя температура по больнице. То есть у одних подорожание пошло на 5 %, а у других на 100 %, из-за чего и получилось 50 %. В целом отдых действительно подорожал, причем не только в Сочи, но и в Анапе, и в Крыму на 5–7 %», – говорит Барзыкин. Он объясняет, что это абсолютно нормальное предпраздничное повышение цен, которое происходит ежегодно. Кроме того, чем меньше остается предложений, тем выше становится цена, что также абсолютно никак не связано с тем, что россияне не смогут полететь в Турцию из-за ограничения авиасообщения. «Это явление временное. После десятого мая цены стабилизируются. И если мы посмотрим на объем, который принимает Сочи, то увидим, что он схож с тем, сколько принимает вся Турция вместе взятая. То есть это около семи миллионов туристов принимается в год. Крым примерно столько же принимает», – сообщает собеседник. Поэтому, по его мнению, в данной ситуации нет никакого повода для проверки Федеральной антимонопольной службой, ведь небольшое повышение цен в Сочи связано в связи с возросшим спросом и приближающимися праздниками, уверен эксперт. «Я сам заходил, смотрел, все осталось в пределах нормы. Тем более, что не все, кто не смог полететь в Турцию, ринулись в Сочи. Туда поездку приобрели только 10–15 % туристов. Остальные отправятся на Кубу, забронировали Кипр, кто-то на дачу к себе поедет. Поэтому не вся масса ринулась на краснодарские курорты, чтобы те в связи с ситуацией в Турции существенно цены подняли. Такого нет», – убежден Барзыкин. Тем не менее, тем, кто не приобрел отдых в Сочи заранее, а нынешнюю стоимость считает завышенной, эксперт предлагает отправиться в Крым, другие курорты Краснодарского края или Калининград по «очень хорошим ценам». В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. В Греции предложили отменить визы для россиян 17 апреля 2021, 10:15

Фото: ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Греция может воспользоваться моментом и отменить визы для российских туристов, заявил бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция – другой путь» Нотис Мариас. Мариас выразил мнение, что «Греция должна отменить обязательную визу для российских туристов и согласиться на их въезд в нашу страну с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов», передает РИА «Новости». Так он прокомментировал визит министра туризма Греции Хариса Теохариса в Россию в рамках подготовки открытия с 14 мая границ для туристов. «Шенгенское соглашение, которое требует выдачи виз российским туристам, чтобы они могли въехать в Грецию, на практике было приостановлено большинством стран ЕС из-за пандемии. Только с отменой виз для российских туристов у нас будет массовый приезд российских туристов в Грецию», – добавил политик. Он также отметил, что российские власти ограничили полеты из России в Турцию из-за пандемии до конца мая, и не исключил, что эти меры могут продлить. «Немедленная отмена виз сразу же привлечет миллионы российских туристов в Грецию. Это поможет затем и зимнему туризму, у которого серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса», – сказал он. Ранее Греция заявила об открытии границ для россиян с 14 мая. Также она собралась отменить лимит для российских туристов. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Уехавших на отдых в Турцию россиян предупредили о сложностях с возвращением 15 апреля 2021, 19:10

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Отдыхающие в Турции российские туристы, которые не успели выехать из страны до ограничения авиасообщения, будут отправлены на родину транзитом через третьи страны, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В связи с ограничением авиасообщения с Турцией, многие российские туристы, уже столкнулись с проблемой при возвращении на родину, получив уведомления от авиакомпаний об отмене обратных рейсов. Об этом сообщает издание «Интерфакс». «Возвращать всех россиян однозначно будут транзитом. У тех, кто летит через Стамбул, у них ситуация сложнее. Но, тем не менее, и турецкие авиалинии через третьи страны возвращают, через Минск в Россию, например. Такой алгоритм существует», – говорит Барзыкин. Он рассказывает, что кто-то из россиян отказывается досрочно вылетать с отдыха, не соглашаясь на предложение авиакомпании обменять обратный рейс, который уже недействителен из-за прерванного авиасообщения, на действующий, что усложняет ситуацию. В таком случае туристам необходимо обратиться к своему туроператору, чтобы принять данный алгоритм. «Если же такой алгоритм не предлагается, то перевозка будет осуществляться через Стамбул нашей авиакомпанией «Аэрофлот», которая будет вывозить тех, кто не сможет вылететь транзитом. Кстати, турецкие авиалинии предлагают изменение как пункта вылета, так и прилета, транзита, даты. То есть есть достаточно разные варианты. Но и проблемы в этом есть. Во всяком случае, этим занимаются», – заключил эксперт. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. 13 апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что в Турции находятся около 30 тысяч российских туристов. В четверг глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в настоящее время в стране пребывает около 50 тысяч россиян. Анкара подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море 15 апреля 2021, 11:56 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море. «Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости». По его словам, за последнее время США направили 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены. Как ранее заявил источник в турецком МИД, посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен. В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». Отдых в Сочи после ограничения полетов в Турцию подорожал на 50% 15 апреля 2021, 10:39

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию, при этом снижение стоимости отдыха возможно после возобновления полетов, сообщили представители туротрасли. «В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то – на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», – рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина. По ее словам, альтернативой для желающих отдохнуть в Сочи могут стать съемные квартиры, владельцы которых в период закрытия отелей и гостиниц принимали гостей города. В свою очередь председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина объяснила, что рост цен на отдых в Сочи обусловлен повышенным спросом. «Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование», – сказала Косьмина. Цены на проживание в Сочи могут начать снижаться после открытия Турции, но это снижение будет распространяться только на свободный номерной фонд. «У нас есть примеры, когда после долгого перерыва было возобновлено направление, и тогда Турция оттянула на себя часть туристов. Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места. Сейчас, если вы бронируете место, то должны внести предоплату и далее оплатить полностью, то есть стоимость может поменяться только на вновь созданные бронирования», – уточнила она. Ранее руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что на время ограничения авиасообщения с Турцией самой популярной и доступной по ценовой политике страной для отдыха россиян станет Египет. Вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой. ФАС проверит ситуацию с ростом цен на туристические услуги 14 апреля 2021, 22:05 Текст: Абдулла Шакиров

Федеральная антимонопольная служба России решила проверить ситуацию на рынке гостиничных услуг после сигналов о росте цен, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», – передает сообщение пресс-службы ТАСС. В Совете Федерации ранее поручили комитету по социальной политике совместно и ФАС проследить за ситуацией с ростом цен на путевки на российские курорты. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что россияне жалуются на резкое увеличение цен на фоне закрытия ряда туристических направлений. В начале апреля эксперты предупреждали о подорожании отдыха в Крыму летом. Россия ограничила авиасообщение с Турцией 15 апреля 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Россия с четверга (15 апреля) до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию в соответствии с решением федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Согласно решению штаба, с четверга (15 апреля) все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией приостановлены. Сохранены только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании России и Турции. Со стороны России назначенным перевозчиком останется «Аэрофлот», компания уже заявила, что продолжит с 15 апреля выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю. При этом, согласно решению штаба, можно будет выполнять чартерные рейсы, необходимые для продолжения строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС. В среду Турция установила новый рекорд по суточному приросту выявленных случаев нового коронавируса. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский захотел нарастить турпоток в Турцию после ограничений России 16 апреля 2021, 10:31 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым наращивать туристический поток украинцев в Турцию на фоне приостановки Россией авиасообщения с этой страной. По словам Зеленского, в ходе визита в Турцию, который состоялся в минувшую субботу, он обсудил с президентом этой страны Реджепом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма, передает РИА «Новости». «Мы с ним (Эрдоганом) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из России в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», – заявил он в видеокомментарии по итогам заседания СНБО Украины в четверг. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. В России утвердили меры поддержки туротрасли на фоне ограничений на полеты в Турцию 15 апреля 2021, 13:52 Текст: Наталья Ануфриева

Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с ограничением полетов в Турцию, сообщает пресс-служба кабмина. В сообщении на сайте правительства говорится, что были утверждены «дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма». «Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности – эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – уточняется в тексте. Кроме того, в 2021 году «для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно». Накануне Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране. Крымские татары предложили Эрдогану провести встречу 17 апреля 2021, 09:45 Текст: Наталья Ануфриева

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану провести встречу, чтобы политик смог услышать голоса жителей полуострова, а не строить свое мнение «на основе лживых доносов» со стороны Украины. Умеров заявил, что «лидеры Турции должны слышать голоса жителей полуострова, а именно крымских татар, о поддержке которых так часто говорит Эрдоган», передает РИА «Новости». «Для более ясного понимания полезным было бы прилететь в Крым и на месте во всем самому убедится, а не строить свое мнение на основе лживых доносов радикально настроенных, живущих на Украине лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), который не имеет ничего общего с крымскими татарами. Как минимум, встреча лидера турецкой республики с представителями крымских татар из Крыма на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя странами», – добавил он. По его словам, пока позиция Анкары в отношении Крыма имеет свои фобии, и «Турция сколько не за украинский Крым выступает, сколько за турецкий». «Я уверен, что прагматизм турецкого лидера, его личные взаимоотношения с российским лидером в недалеком будущем сыграют свою роль, и Крым будет признан российским однозначно и не только Турцией», – заключил Умеров. Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Кремль счел неправильной позицию Турции по Крыму. Ростуризм назвал число находящихся в Турции и Танзании российских туристов 15 апреля 2021, 18:29

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В Турции сейчас находятся около 50 тыс. туристов их России по линии туроператоров, в Танзании – около 4 тыс., сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. «Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тыс. человек, в Танзании – около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», – передает слова главы ведомства РИА «Новости».



«Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тыс.», – добавила Догузова. Напомним, Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране. В АТОР рассказали, какие страны смогут заменить россиянам Турцию 15 апреля 2021, 08:59 Текст: Алина Назарова

На время ограничения авиасообщения с Турцией самой популярной и доступной по ценовой политике страной для отдыха россиян станет Египет, считает руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. «Мы получили информацию от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что в ближайшее время будут восстановлены перелеты не только в египетский Каир, но и на популярные курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. Как раз Египет будет основным таким альтернативным доступным направлением с отелями «все включено», пока действуют временные ограничения с Турцией. В перспективе после снятия квот откроется Греция. Мы ждем восстановления регулярного воздушного сообщения с Кипром, он открыл границы. Открывает границу и отменяет карантин Тунис», – рассказал Горин «Ридусу». Он также назвал популярные туристические направления внутри страны, куда граждане планируют поехать на майские праздники. «Период майских праздников – это период повышенного спроса, повышенных цен. И, конечно, места еще есть в Крыму и Краснодарском крае. Кроме того, возрос спрос на городские экскурсионные предложения. Например, Санкт-Петербург принимает гостей, начинается речная навигация – прогулки по каналам. Из популярных направлений можно также выделить Русскую Балтику – Калининградскую область, Русский Север – Карелию, Псков, Мурманск», – отметил руководитель транспортного комитета АТОР. Вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой. Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян 14 апреля 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Пострадавшие в аварии с автобусом в Турции россияне лечатся в больнице, они находятся в стабильном состоянии, заявили в генеральном консульстве России в Анталье. «По ситуации на 14 апреля под наблюдением врачей остаются два россиянина, пострадавших в ДТП в провинции Конья. В воскресенье они были перевезены в одну из больниц Антальи, где продолжается лечение. Врачи оценивают их состояние как стабильное», – цитирует сообщение консульства РИА «Новости». Напомним, в минувшую субботу в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. Представитель посольства России в Турции рассказал, что трое россиян госпитализированы. Кремль счел неправильной позицию Турции по Крыму 16 апреля 2021, 13:59 Текст: Евгения Шестак

В Кремле надеются убедить Турцию в неправильности позиции по Крыму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля выразил надежду на то, что Москва со временем способна убедить турецкую сторону в неправильности своей позиции по крымскому вопросу, передает РИА «Новости». «Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная», – сказал пресс-секретарь президента. В то же время он отметил суверенное право Турции выстраивать отношения с соседями, включая Украину. «Что касается переговоров президента Эрдогана и президента Зеленского, это двусторонние отношения двух государств», – отметил Песков. Также он заявил, что приостановка полетов в Турцию связана с пандемией, а не с двусторонними отношениями. «Отношения с Турцией развиваются. Ситуация с запретом по туризму - эта ситуация, она никак не связана с двусторонними отношениями. Она связана с продолжающейся пандемией и с ухудшающейся ситуацией, эпидемиологической ситуацией в Турции», - рассказал Песков, Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.